Les autorités iraniennes confisquent 7 000 plates-formes suite à l’interdiction de l’extraction de BTC

in

Les autorités iraniennes ont saisi 7 000 plates-formes minières Bitcoin (BTC / USD) après avoir perquisitionné une ferme illégale de crypto-monnaie. Un rapport a publié cette nouvelle le 22 juin, notant qu’il s’agit du plus grand nombre de mineurs saisis par la police à ce jour. Apparemment, la décision du pays de réprimer l’exploitation minière illégale de BTC intervient en réponse à l’augmentation des pannes de courant causées par des pénuries d’électricité.

Selon le chef de la police de Téhéran, le général Hossein Rahimi, des policiers ont découvert les 7 000 plates-formes minières dans une usine abandonnée à l’ouest de la capitale. Le raid intervient après que l’Iran a interdit l’exploitation minière de BTC pendant quatre mois en mai de cette année. À l’époque, le président du pays, Hassan Rouhani, a déclaré que l’activité consommait plus de 2 GW d’énergie par jour et que 85 % des opérations minières dans le pays n’étaient pas autorisées.

Avec cette incursion, le hashrate BTC subira une légère baisse, l’Iran représentant jusqu’à 4,5% de l’exploitation minière. Bien que BTC n’ait pas été affecté par ce raid, le pays travaille dur pour paralyser le seul secteur qui peut l’aider à contourner les sanctions américaines.Depuis que l’ancien président américain Donald Trump s’est retiré d’un accord nucléaire massif avec le pays et a réimposé les sanctions en 2018 , l’économie du pays a pris un coup dur.

Les préoccupations énergétiques concernant l’exploitation minière BTC se profilent

Cette nouvelle survient alors que différentes personnes continuent d’exprimer leur inquiétude quant à la quantité d’énergie consommée par l’exploitation minière de Bitcoin. Selon les estimations du Center for Alternative Finance de l’Université de Cambridge, le réseau mondial Bitcoin consomme plus d’énergie que l’ensemble de la Finlande.

Outre ces données, le PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment déclaré que le constructeur de véhicules électriques avait cessé d’accepter les paiements BTC jusqu’à ce que les mineurs BTC puissent trouver des alternatives énergétiques plus durables. La Chine a alors décidé de réprimer l’exploitation minière de BTC, forçant les régions du Sichuan et du Xinjiang, de la Mongolie, du Qinghai et du Yunnan à émettre des avis aux mineurs, leur ordonnant de fermer leurs opérations.

En conséquence, le hashrate BTC a considérablement chuté, poussant la pièce sous le niveau de 30 000 $ (21 446,25 £) pour s’échanger à 28 893,62 $ (20 655,33 £) hier. Bien que BTC ait réussi à récupérer cette perte, il lui reste encore un long chemin à parcourir avant de revoir son plus haut historique (ATH) à 64 863,10 $ (46 370,31 £). Cependant, tout le monde n’est pas préoccupé par la consommation d’énergie du BTC. Par exemple, Francis Suarez, le maire de Miami, offre du réconfort aux mineurs de crypto chinois de la ville, car il dispose d’un approvisionnement illimité en énergie nucléaire. En plus de Miami, le Texas cherche également à permettre aux mineurs de profiter de ses sources d’énergie bon marché.

Les autorités post-iraniennes ont saisi 7 000 plates-formes après que l’interdiction de l’exploitation minière BTC soit apparue en premier sur Invezz.