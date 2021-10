Les autorités mettent en garde contre les produits comestibles au cannabis qui ressemblent à des bonbons d’Halloween

Halloween n’est plus qu’à quelques jours, et alors que les enfants se préparent à enfiler leurs plus beaux costumes pour la nuit d’Halloween, les autorités ont émis un avertissement pour les parents. Dans les jours qui ont précédé Halloween 2021, plusieurs États ont émis des avertissements pour que les parents vérifient les bonbons d’Halloween de leurs enfants pour les produits comestibles à base de cannabis, qui peuvent être présentés dans des emballages ressemblant à des bonbons populaires et peuvent s’avérer mortels s’ils sont ingérés en grande quantité.

Les procureurs généraux de New York, du Connecticut, de l’Arkansas et de l’Ohio ont averti les parents d’être à l’affût de ces produits comestibles, selon Forbes. Les parents sont encouragés à vérifier l’emballage pour un petit signe « THC » dans le coin inférieur gauche ou des noms incorrects sur l’emballage, y compris Stoney Patch et Stoneo, qui sont des contrefaçons pour Sour Patch Kids et Oreos. Les procureurs généraux ont déclaré que ces produits et d’autres, qui peuvent facilement être confondus avec des bonbons et autres collations bien-aimés, peuvent contenir des concentrations élevées de tétrahydrocannabinol (THC), le composé psychoactif présent dans le cannabis, qui peut entraîner une surdose accidentelle s’il est consommé par des enfants. Certains produits contiennent entre 600 et 1 000 mg de THC – un sachet de Cheetos sosies contient 600 milligrammes de THC, selon ABC7 NY – ce qui représente plus de 100 fois la dose légale pour les adultes dans certains États.

« Ces produits de cannabis similaires ne sont pas réglementés, dangereux et illégaux », a déclaré le procureur général du Connecticut, William Tong. « Les surdoses accidentelles de cannabis chez les enfants augmentent dans tout le pays, et ces produits ne feront qu’empirer la situation. Bien que le Connecticut ait récemment légalisé le cannabis à usage adulte, bon nombre de ces produits se situent bien en dehors de la gamme de ce qui sera jamais sûr ou autorisé à la vente. Si vous voir ces produits similaires à vendre, veuillez les signaler à mon bureau et prendre toutes les mesures pour les garder hors de la portée des enfants. »

Dans un avertissement similaire, le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré que les parents. « devrait être à l’affût des produits à base de cannabis trompeurs qui ressemblent à des collations et des bonbons standard mais contiennent des concentrations dangereusement élevées de THC. » James a ajouté que « ces produits sont particulièrement dangereux pour nos enfants. Nous avons constaté une augmentation des surdoses accidentelles chez les enfants à l’échelle nationale, et il est vital que nous fassions tout notre possible pour protéger nos enfants.

L’avertissement intervient au milieu d’une augmentation des appels aux centres antipoison d’enfants consommant le médicament. Selon James, 2 622 appels liés à des enfants ingérant des produits à base de cannabis ont été adressés à l’American Association of Poison Control au cours du premier semestre 2021. Les symptômes d’une surdose de THC comprennent une détresse respiratoire, une perte de coordination, une léthargie et une perte de conscience.