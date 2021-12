Les autorités néerlandaises découvrent 10 produits anti-5G radioactifs

Ironie du sort, l’autorité néerlandaise pour la sûreté nucléaire et la radioprotection (ANVS) a émis un avertissement, affirmant que dix produits qui prétendent protéger contre la 5G sont en réalité radioactifs (via BBC).

Les scientifiques n’ont trouvé aucune preuve de l’affirmation selon laquelle le Wi-Fi ou les connexions cellulaires causent le cancer ou d’autres effets nocifs sur votre santé. Ces ondes radio ne sont pas ionisantes et sont incapables d’endommager l’ADN. Néanmoins, c’est un mythe répandu et certaines entreprises vendent des produits qui prétendent protéger les gens de la 5G.

Cependant, l’ANVS a trouvé dix produits qui émettent des rayonnements ionisants nocifs.

La quantité de rayonnement mesurée à partir de ceci est faible. Cela signifie que le risque d’atteinte à la santé est faible. Cependant, des dommages à long terme pour la santé ne peuvent être complètement exclus si ces produits sont portés de manière continue et prolongée. Les vendeurs aux Pays-Bas connus de l’ANVS ont été informés que la vente est interdite et doit être arrêtée immédiatement et qu’ils doivent en informer leurs clients.