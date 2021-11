Les autorités néerlandaises recherchent la variante omicron COVID-19 après que 61 arrivées d’Afrique du Sud ont été testées positives

Les autorités néerlandaises recherchent la variante omicron après que 61 passagers de deux vols en provenance d’Afrique du Sud ont été testés positifs pour COVID-19 vendredi.

Les passagers testés positifs ont été isolés et des investigations complémentaires sont en cours.

AUCUN CAS DE VARIANT OMICRON COVID-19 IDENTIFIÉ ENCORE AUX ÉTATS-UNIS, DIT LE CDC

Les avions sont arrivés aux Pays-Bas en provenance de Johannesburg et du Cap peu de temps après que le gouvernement néerlandais – comme de nombreux autres pays – a imposé une interdiction de voyager en provenance des pays d’Afrique australe.

Les 539 voyageurs testés négatifs pour le coronavirus ont été autorisés à rentrer chez eux ou à continuer de voyager dans d’autres pays.

Les personnes qui vivent aux Pays-Bas et sont autorisées à rentrer chez elles doivent s’isoler pendant au moins cinq jours.

Des gens entrent à l’aéroport de Schiphol après que les autorités sanitaires néerlandaises ont déclaré que 61 personnes arrivées à Amsterdam sur des vols en provenance d’Afrique du Sud ont été testées positives pour COVID-19, à Amsterdam, Pays-Bas, le 27 novembre 2021. (REUTERS/Eva Plevier)

Tout cela survient après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé l’omicron comme une « variante préoccupante » et que de nombreux autres pays ont mis en place des restrictions de voyage contre l’Afrique du Sud et les pays de la région.

Des cas de la variante – qui inquiète les scientifiques en raison de son nombre élevé de mutations et des premières preuves qu’il porte un degré d’infection plus élevé que les autres variantes – ont également été signalés en Belgique, en Israël et à Hong Kong. L’Allemagne a aussi un cas probable.

Samedi, la Grande-Bretagne a confirmé deux cas liés de la variante omicron.

VARIANTE OMICRON COVID-19 : VOICI CE QUE NOUS SAVONS

Les États-Unis se sont joints vendredi à une foule d’autres pays pour imposer des restrictions à l’Afrique du Sud et à plusieurs autres pays africains, malgré les directives de l’OMS et les appels des Centres africains ou de contrôle et de prévention des maladies, qui ont déclaré que de telles interdictions de voyager n’avaient « pas donné de résultat significatif. «

Des gens marchent devant le pavillon de test XL Schiphol après que les autorités sanitaires néerlandaises ont déclaré que 61 personnes arrivées à Amsterdam sur des vols en provenance d’Afrique du Sud ont été testées positives pour COVID-19, à Amsterdam, Pays-Bas, le 27 novembre 2021. (REUTERS/Eva Plevier)

Les changements devraient entrer en vigueur lundi, avec des exceptions pour les citoyens américains, les résidents permanents et quelques autres catégories.

« Cela semble se propager rapidement », a déclaré vendredi le président Biden, déclarant aux journalistes qu’il avait décidé « que nous allions être prudents ».

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré vendredi soir qu’aucun cas de variante omicron n’avait été identifié aux États-Unis à ce jour et ont assuré que l’agence « surveillerait son cheminement ».

De nombreuses questions restent sans réponse sur la variante, notamment si l’omicron peut échapper à la réponse immunitaire, et des scientifiques américains et sud-africains se sont réunis vendredi pour discuter de leurs découvertes.

La variante omicron a alarmé les professionnels de la santé en raison de sa propagation rapide parmi les jeunes en Afrique du Sud, bien qu’il n’y ait aucune indication immédiate si la variante provoque une maladie plus grave.

Un certain nombre de sociétés pharmaceutiques, dont AstraZeneca, Moderna, Novavax et Pfizer, ont déclaré avoir mis en place des plans pour adapter leurs vaccins à la lumière de l’émergence de l’omicron.

Moins de 6 % des personnes en Afrique ont été entièrement immunisées contre le COVID-19, et des millions d’agents de santé et de populations vulnérables n’ont pas encore reçu une seule dose.

La pandémie de COVID-19 a fait plus de 5 millions de morts dans le monde.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.