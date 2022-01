Les autorités ont fermé l’application  » Bulli Bai  » vendue aux femmes musulmanes

01/03/2022 à 10:39 CET

La police de deux États indiens a enregistré des cas après qu’une application a partagé des photos de plus de 100 femmes musulmanes qui, selon elles, étaient « en vente ». Les défendeurs comprennent des développeurs d’applications et des utilisateurs de Twitter qui ont partagé des images et du contenu offensants.. L’application open source, Bulli Bai, était hébergée sur la plate-forme Web GitHub, qui l’a depuis supprimée.

Il s’agissait de la deuxième tentative depuis des mois de harceler des femmes musulmanes en les « mettant aux enchères » en ligne. En juillet, une application et un site Web appelés « Sulli Deals » ont créé les profils de plus de 80 femmes musulmanes, en utilisant des photos qu’elles ont publiées en ligne, et les ont décrites comme « les bonnes affaires du jour ». Dans les deux cas, il n’y a eu aucune vente réelle d’aucune sorte – le but est de rabaisser et d’humilier les femmes musulmanes en partageant leurs images personnelles.

Sulli est un terme d’argot hindi péjoratif que les trolls hindous de droite Ils ont l’habitude d’attaquer les femmes musulmanes, et Bulli est aussi un terme péjoratif, mais de la langue pendjabi.