Les autorités publient des vidéos d’Aiden Fucci dans Tristyn Bailey Killing .

Les autorités de Floride ont publié une partie d’une mine de preuves vidéo dans les affaires contre le meurtrier d’adolescents accusé Aiden Fucci et sa mère Cristal Smith. Fucci, 14 ans, est accusé de meurtre Tristyn Bailey, 13 ans, en la poignardant 114 fois. Sa mère est accusée d’avoir aidé à se débarrasser des preuves du crime présumé de son fils.

Le corps de Bailey a été découvert à environ 80 pieds de l’extrémité sud d’un bassin de rétention au 4286 Racetrack Road à St. Johns, en Floride, selon des rapports de police et des documents judiciaires. Fucci est accusé en tant qu’adulte de meurtre au premier degré, selon les dossiers du tribunal. La peine de mort n’est pas une peine possible en raison de l’âge de Fucci, a récemment noté un juge.

Les enregistrements récemment publiés, qui ont longtemps été discutés dans des résumés contenus dans des documents de police et des dossiers judiciaires, montrent ce que les autorités disent être un enregistrement de surveillance de quartier de Fucci et Bailey marchant ensemble peu de temps avant la mort de Bailey. Elles font partie des nombreuses vidéos de surveillance de zone obtenues par la police auprès de domiciles privés et d’un centre de services de quartier après une enquête policière sur les lieux à la recherche d’informations et de preuves concernant tout mouvement dans la zone dans les heures qui ont précédé la mort de Bailey. Tous les enregistrements référencés dans les documents de police n’ont pas été publiés en vertu des lois de Floride sur les dossiers ouverts.

L’un des enregistrements montre deux personnes présumées être Fucci et Bailey passant devant plusieurs maisons via un trottoir parallèle à une rue. L’image semble être la même que celle référencée dans les documents officiels comme ayant été enregistrée sur Saddlestone Drive à St. Johns, en Floride, à 1 h 46 le dimanche 9 mai 2021.

La même caméra aurait ensuite capturé Fucci en courant de la scène où il est accusé d’avoir tué Bailey. Fucci apparaît comme une image fantomatique dans les images de style vision nocturne en raison de la vitesse d’obturation lente de l’appareil photo étant donné les faibles conditions d’éclairage à l’époque. La vidéo qui montre prétendument Fucci en train de courir semble avoir été enregistrée à 3h27 le dimanche 9 mai, selon une explication des différentes séquences contenues dans les documents de police et les dossiers judiciaires. Comme l’expliquent les rapports de police :

La vidéo suivante montrait un sujet, semblant être le sujet le plus grand, portant un sweat-shirt à capuche de couleur claire, courant vers l’ouest le long du trottoir de Saddlestone Drive à environ 0327 heures. Le système vidéo était également équipé d’un système audio et les sons des pieds du sujet heurtant le trottoir en courant étaient clairs. De plus, le sujet semblait porter quelque chose dans sa main droite ; cependant, la séquence vidéo est apparue floue et l’objet transporté n’a pas pu être identifié avec certitude. Sur la base de la vidéo précédemment obtenue de [a nearby address on] Saddlestone Drive, et le sujet et la chronologie semblant être cohérents, il a été raisonnablement présumé que l’élément transporté observé dans cette séquence vidéo était les chaussures blanches avec le swoosh “Nike” noir.

Finalement, Fucci est rentré chez lui avec ses chaussures dans sa main droite, selon les procureurs. Plusieurs caméras de la résidence de Fucci l’ont filmé en train de rentrer chez lui.

Les archives judiciaires indiquent que les enquêteurs ont finalement interrogé Fucci sur ses chaussures.

“Nous avons vu que vos chaussures étaient enlevées à la caméra”, ont-ils interrogé le tueur présumé lors d’une interview. « Pourquoi vos chaussures ont-elles été enlevées ? »

“Parce que mes pieds me faisaient mal”, a répondu Fucci. “Et ces chaussures me donnent des ampoules.”

Lorsque les enquêteurs ont finalement fouillé la maison, ils ont découvert «[o]ne paire de chaussures de sport montantes blanches humides de marque « Nike » avec du sang possible, situées entre la commode et le mur ouest du placard de la chambre d’Aiden », indiquent les documents judiciaires. “Le sang possible a été testé, ce qui a donné un résultat positif pour la présence de sang.”

La même cache de documents judiciaires et les chaussures ont ensuite été envoyées à un laboratoire géré par le Florida Department of Law Enforcement à Jacksonville pour des tests supplémentaires.

On prétend depuis longtemps que la mère de Fucci, Crystal Smith, a lavé les jeans de Fucci après avoir averti son fils qu’ils pourraient contenir des preuves de la mort de Bailey. A Law&Crime précédemment rapporté en détail, la conversation entre la mère et le fils au sujet des jeans et d’autres questions concomitantes a été capturée par un système de surveillance de prison.

L’une des vidéos publiées par les autorités montrerait Smith en train de laver ces jeans. Elle est visible dans le coin supérieur droit de l’enregistrement à travers une porte. L’image montre principalement une pièce jonchée au hasard de jouets d’enfant.

Selon un témoin interrogé par la police, Smith a admis au témoin qu’elle avait lavé les jeans et a même demandé au témoin de les inspecter pour voir si quelque chose d’incriminant pouvait être visible. Le témoin a signalé à la police qu’une “ligne jaune sur la poche arrière” était quelque peu visible et que Smith était terrifiée “parce qu’elle ne savait pas s’il y avait du sang sur eux ou non”. Le témoin aurait dit à Smith qu’elle (Smith) pourrait avoir des ennuis pour avoir lavé les jeans.

Parmi les vidéos publiées par les procureurs se trouvent plusieurs clips auto-enregistrés qui montrent Fucci à l’arrière d’une voiture de police.

Les autorités de Floride ont publié des vidéos du meurtrier adolescent accusé Aiden Fucci à l’arrière d’une voiture de police après que Tristyn Bailey, 13 ans, a été poignardée à mort. Lire la suite : https://t.co/TQbOqSvghG pic.twitter.com/hQZPVI2HLD – Droit et crime (@lawcrimenews) 25 août 2021

Une vidéo de neuf secondes montre Fucci et une autre personne disant qu’ils “s’amusaient dans une putain de voiture de police”.

« Tristyne. . . si tu baises. . . sors de la merde. . . ” dit Fucci avant que le clip ne se coupe. La personne avec Fucci semble également dire quelque chose à propos de Bailey – qui était mort à ce moment-là – en voyant potentiellement « ce petit montage ».

Fucci et l’autre personne avec lui semblaient enregistrer des vidéos de selfie.

Dans un autre bref clip de quatre secondes, Fucci se plaint d’être coincé “dans une putain de voiture de police”.

La personne avec Fucci — probablement Doffis “Tre” Absher II, selon des documents judiciaires – a commenté dans une troisième vidéo qu’il y avait un “putain de fusil d’assaut dans cette garce” (en référence à la voiture de police).

Il a également dit qu’il y avait “Bon Dieu. . . putain – genre – flash bang et merde là-bas » en référence à l’arrière de la voiture de police.

Selon les dossiers du tribunal, Absher a déclaré aux autorités qu’il traînait avec Bailey la nuit de sa mort. Il a déclaré que Bailey était parti avec Fucci vers 1 h 10. Les autorités pensent que Bailey a été tué entre 1 h 46 et 3 h 27, compte tenu des heures fournies par les vidéos de surveillance référencées ci-dessus.

Les autorités pensent que Bailey a utilisé son téléphone pour envoyer un SMS pour la dernière fois à 22h51 le 8 mai 2021, bien avant qu’Absher ne dise qu’elle est partie avec Fucci vers 1h10 du matin le 9 mai. Diverses vidéos de surveillance de quartier ont placé des individus soupçonnés d’être Fucci et Bailey ensemble à partir d’environ 1h14 du matin, selon les dossiers du tribunal.

Lisez une partie du dossier du tribunal ici.

[Screen shots of videos via the 7th Judicial Circuit State Attorney’s Office; other images as noted.]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]