Les autorités reportent les amendes imposées aux transporteurs de fret dans les ports de LA et citent les progrès accomplis dans l’élimination de l’arriéré

Les responsables du port de Long Beach et du port de Los Angeles ont annoncé lundi qu’ils retarderaient la délivrance des redevances aux transporteurs maritimes d’une semaine après avoir constaté des progrès notables dans le dédouanement des conteneurs en attente.

Les frais, qui devaient entrer en vigueur lundi, seront reportés au 22 novembre, ont annoncé des responsables. Cette décision intervient après que les autorités ont constaté une baisse de 26% de la quantité de fret vieillissant sur les quais des deux ports combinés depuis l’annonce des frais le 25 octobre.

« Il y a eu une amélioration significative dans le dédouanement des conteneurs d’importation de nos quais ces dernières semaines », a déclaré le directeur exécutif du port de Los Angeles, Gene Seroka, dans un communiqué. « Je suis reconnaissant envers les nombreux nœuds de la chaîne d’approvisionnement, des compagnies maritimes, des terminaux maritimes, des camions et des propriétaires de marchandises, pour leurs efforts de collaboration accrus. Nous continuerons de surveiller de près les données à l’approche du 22 novembre. »

En vertu de la politique de frais de séjour temporaire des conteneurs adoptée en octobre par les commissions portuaires des deux ports, les transporteurs maritimes seront facturés chaque jour pour les conteneurs devant être déplacés par camion qui restent au port pendant neuf jours ou plus et les conteneurs devant être déplacés par ferroviaire qui restent six jours ou plus.

Les ports factureront aux transporteurs maritimes 100 $ par conteneur, les amendes augmentant par tranches de 100 $ par conteneur et par jour jusqu’à ce que le conteneur quitte le terminal. Avant la flambée des importations à la mi-2020, les conteneurs destinés à la livraison locale restaient dans les terminaux à conteneurs moins de quatre jours, ceux transportés par train demeurant moins de deux jours, selon un communiqué de presse.

C’est la deuxième fois que les responsables du port reportent les frais – ils devaient initialement entrer en vigueur le 1er novembre, mais ont été repoussés au 15 novembre.

« Nous sommes encouragés par les progrès réalisés par nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour aider nos terminaux à se débarrasser des conteneurs d’importation de longue durée. De toute évidence, tout le monde travaille ensemble pour accélérer le mouvement des marchandises et réduire l’arriéré des navires au large des côtes le plus rapidement possible », a déclaré le directeur exécutif du port de Long Beach, Mario Cordero, dans un communiqué. « Retarder l’examen des frais nous donne plus de temps, tout en nous concentrant sur les résultats dont nous avons besoin. »

Fin octobre, les autorités portuaires ont annoncé que plus de 100 cargos étaient ancrés simultanément au large – un record absolu pour les deux sites qui déplacent environ 40 % de toutes les marchandises conteneurisées entrant aux États-Unis chaque année. La congestion dans les ports a causé un arriéré massif dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, alimentant les inquiétudes concernant les pénuries menant à la saison des vacances.

Dans un effort pour réduire l’arriéré dans les ports, l’administration Biden a annoncé que le port de Los Angeles et le port de Long Beach commenceraient à fonctionner 24 heures sur 24 en octobre. En outre, le California Department of Motor Vehicles (DMV) a annoncé la semaine dernière qu’il augmentait le nombre de tests de conduite commerciale pour aider à atténuer la pénurie actuelle de chauffeurs de camion qui contribue à l’arriéré portuaire.

Les critiques disent que les mesures s’apparentent à « grignoter les bords » d’un problème plus systémique de bureaucratie dans la chaîne d’approvisionnement des importations passant par les deux ports.

« Vous avez un système fragile, inflexible et inefficace. Aucun bidouillage sur les bords ne résoudra cela », a déclaré Scott Lincicome, chercheur principal en études économiques à l’institut CATO à but non lucratif, à The Center Square en octobre. « Cela va se résoudre dans les prochains mois alors que la demande aux États-Unis diminue un peu. La pression sera atténuée et tout ira bien, mais cela ne va toujours pas réparer les étagères des magasins avant Noël. »

Pour discuter des derniers développements de la chaîne d’approvisionnement, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg devrait rejoindre Seroka, le directeur exécutif du port de Los Angeles, pour un point de presse à 10 heures mardi.