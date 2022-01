Les autorités sont trop lentes à réagir à l’inflation

En s’en tenant trop étroitement au discours selon lequel l’inflation était transitoire, la Réserve fédérale a réagi trop tard à l’inflation. Il est toujours en retard par rapport à ce qu’il devrait être en matière politique. Ce dont le marché a besoin, c’est d’une réduction progressive des rentrées de fonds.

L’environnement qui prévaut est très important. Si vous êtes dans un environnement déflationniste, vous pouvez rester lâche plus longtemps et essayer d’améliorer le niveau de vie de chacun. Il est logique de le faire. Cependant, lorsque vous avez un environnement inflationniste mondial et que vous essayez d’élever le niveau de vie de tout le monde, c’est difficile.

Ce que vous finirez par faire, c’est frapper deux fois le segment le plus défavorisé de la société. Vous touchez le segment défavorisé, principalement à cause de l’inflation. Pour le moment, les prix des matières premières ont commencé à augmenter. Le segment le plus vulnérable de la société sera touché par le déclin de l’activité économique et il y aura des pertes d’emplois.

Lorsque l’inflation augmente, les gens ont tendance à consacrer un pourcentage plus élevé de leur revenu aux nécessités de base. Nous constatons déjà une augmentation des prix des aliments et de l’essence. Une autre méthode que les autorités pourraient essayer d’adopter consiste à augmenter les taux d’intérêt et à essayer de réduire le solde. Cela permet d’obtenir un chemin durable. Il y a un vieil adage selon lequel la stabilité macro n’est pas tout ; cependant, sans macrostabilité, il a très peu.

La stabilité macro est une condition nécessaire. La réponse politique devrait être que les autorités fédérales agissent plus rapidement pour lever le pied sur le gaz et procéder à des hausses de taux. Ensuite, vous devez augmenter la participation au travail pour augmenter la productivité du travail. Vous devez également faire davantage pour comprendre et surveiller le secteur financier non bancaire. Cela peut être corrigé. Vous avez juste besoin d’une mise en œuvre appropriée.

Les prévisions les plus précises à l’heure actuelle ne peuvent pas nous aider à prédire où les retours sur 10 ans se termineront dans l’année. Il y a eu un découplage massif. L’économie n’a pas vraiment compté pour les marchés financiers. Ce qui a vraiment compté pour le marché financier, c’est l’injection de liquidités.

Si en 2021, votre stratégie d’investissement était que le taux de liquidité se maintiendrait, alors vous avez raison. Il est susceptible de bien faire sur les marchés. L’année dernière et l’année précédente ont toujours été consacrées à la liquidité. Peu importait ce que faisait l’économie ou le risque de crédit. Tant que vous obtenez la bonne liquidité, vous réussirez sur le marché et gagnerez de l’argent. Donc, pour l’instant, la meilleure approche consiste à surfer tactiquement sur la vague de liquidité.

Cependant, le moment viendra où vous devrez passer des problèmes de liquidité à des problèmes plus fondamentaux. Il est probable qu’en 2022, nous verrons cela entrer en jeu. La dynamique actuelle de l’inflation est sous-estimée. Qui aurait cru que le taux d’inflation aux États-Unis serait de 6,8 % et que le taux à 10 ans serait d’environ 1,50 aurait des sommets historiques sur 30 ans ? La grande question est donc de savoir si cela durera jusqu’à la nouvelle année.

Encore une fois, il y a une section offre-demande d’obligations qui, si elle n’est pas bien faite, était dans l’image. Le Trésor emprunte pour combler le déficit car il ne peut pas produire d’argent, donc le Trésor doit vendre des obligations. Et s’il n’y a pas assez d’acheteurs de ces obligations, il y aura des problèmes.

Les réserves fédérales interviendraient et imprimeraient de l’argent pour acheter les étangs. À l’heure actuelle, le monde est surinvesti dans les obligations libellées en dollars américains et celles-ci ont des rendements réels négatifs, tandis que les liquidités ont également des rendements réels négatifs. Donc, s’il y avait une vente de cela et un mouvement vers d’autres actifs comme les actions, les matières premières et d’autres actifs comme l’immobilier et autres, cela aggraverait l’équilibre de l’offre et de la demande.

La Bank of America a remarqué combien de fois l’inflation est mentionnée dans sa note et elle est devenue beaucoup plus répandue. Une grande attention est accordée à l’inflation américaine.

L’inflation est dans l’esprit des analystes et dans l’esprit du gouvernement fédéral. C’est dans presque tous les esprits, en particulier les investisseurs. La plus grande question pour les investisseurs est, en 2022, à quel point le problème de l’inflation est-il grave ? Et quelle sera la réaction du premier à lire quelle sera la réponse du fédéral et quelle sera la réaction du marché à l’intervention du fédéral.

Que se passe-t-il, par exemple, lorsque vous modifiez votre allocation de portefeuille aujourd’hui en prévision et en prévision d’une action fédérale ou de hausses de taux ? Nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale augmente le taux d’intérêt à un moment donné de l’année. Nous espérons que vous adopterez une approche ferme en termes de communication et en termes de traitement des problèmes de l’économie.

C’est donc une année au cours de laquelle les actions peuvent être plus volatiles. Une année au cours de laquelle les obligations d’État et les obligations d’entreprise peuvent avoir des rendements totaux négatifs. Nous voyons donc qu’il y a de meilleures opportunités ailleurs sur le marché. Les marchés du crédit, par exemple, ou les obligations d’entreprises à haut rendement.

Les analystes s’attendent à un choc sur les taux. Ce cycle de taux est susceptible d’être différent car, depuis 10 à 20 ans, la Réserve fédérale s’est principalement préoccupée du chômage.

Donc, ce qu’ils ont fait, c’est augmenter les taux d’intérêt jusqu’à ce qu’ils commencent à voir des pressions sur le marché du travail. Cette fois, il est probable que ce soit très différent car la Réserve fédérale se soucie peu du marché du travail et plus de la lutte contre l’inflation.

Ce que les investisseurs devraient faire, c’est commencer à évaluer leur portefeuille à l’avance en vue de la hausse des taux. Positionnez votre portefeuille avant les hausses de taux et gardez des liquidités en main pour profiter des corrections du marché. C’est probablement la meilleure façon d’aborder ce qui est susceptible d’être une année inhabituelle.

Il y a beaucoup de débats à Wall Street pour savoir où se porte actuellement l’attention de la Fed et jusqu’où ira la liquidation du marché avant que la Fed n’agisse. Par conséquent, les investisseurs doivent être prêts à allouer des capitaux en dehors de la partie du marché sensible à la Fed vers d’autres domaines où il existe des opportunités et également à disposer de capitaux disponibles à déployer au cas où la Fed deviendrait trop agressive et déclencherait une correction du marché.

