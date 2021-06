Les autorités sud-coréennes saisissent 47 millions de dollars de crypto-monnaie à des fraudeurs fiscaux

in

Les autorités de la province sud-coréenne de Gyeonggi ont procédé aux plus importantes saisies fiscales de l’histoire, saisissant pour 47 millions de dollars de Bitcoin (BTC) et d’Ethereum (ETH).



Selon la couverture rapportée par le Financial Times, la saisie concernait quelque 12 000 fraudeurs fiscaux. L’autorité a qualifié cette action de “saisie de crypto-monnaie pour arriérés d’impôts de l’histoire de la Corée”.

Ces « fraudeurs fiscaux » ont commis le crime en reliant leurs activités commerciales ou d’investissement sur des plateformes commerciales opérant dans le pays avec leurs numéros de téléphone. Le processus, bien que rigoureux, a dû être effectué manuellement car les échanges cryptographiques n’étaient pas en mesure de fournir pleinement les détails Know Your Customer (KYC) des contribuables délinquants. De plus, le rapport du FT ne savait pas clairement quelle plateforme de trading de devises numériques était impliquée dans l’enquête.

La Corée du Sud est fermement engagée dans le commerce de crypto-monnaie parmi ses citoyens, et le pays a pris des mesures pour mettre en œuvre une réglementation appropriée. L’un d’eux est la loi adoptée par l’Assemblée nationale de Corée en mars 2020. Cette loi exige que les échanges de crypto-monnaie remplacent les détails des clients via KYC et obtiennent des licences pour opérer auprès des banques.

Alors que les grands échanges comme UpBit ont été en mesure de livrer, d’autres plateformes de trading plus petites ont eu du mal à le faire, une situation qui a été exacerbée par la dissociation des institutions financières des échanges cryptographiques. En plus de cela, la Corée du Sud envisage depuis longtemps d’appliquer un impôt sur les plus-values ​​de 20 % sur les crypto-monnaies, ce qui sera facilité par les échanges cryptographiques pris en charge.

La Corée du Sud est l’un des pays les plus réceptifs aux innovations liées à la blockchain et aux crypto-monnaies. Alors que les crypto-monnaies ont prospéré dans le pays au cours de la dernière décennie, le gouvernement prend des mesures audacieuses pour développer sa propre monnaie numérique de banque centrale, le Digital Won. Pourtant, malgré sa position douce, la nation a une tolérance zéro pour la fraude parmi les entités cryptographiques, comme le montre l’incursion en cours de l’échange dans l’échange Bithumb au milieu d’une enquête approfondie sur la fraude.

