Les autorités suisses ont imposé de nouvelles réglementations contre le blanchiment d’argent via les crypto-monnaies

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est l’organe du gouvernement suisse chargé de réglementer le marché financier dans le pays. Sa fonction principale est de protéger tous les utilisateurs de la banque contre les prestataires de services frauduleux. Pour cette raison, l’agence a contraint les fournisseurs d’actifs numériques à prendre des mesures plus strictes pour s’assurer que leurs plateformes ne sont pas utilisées à des fins criminelles.

L’organisme de réglementation, par le biais d’une lettre de Christoph Kluser, qui supervise le système parabancaire du pays. Il a demandé que des mesures plus importantes soient prises dans le cadre d’un effort plus large de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Dans une initiative de lutte contre le blanchiment d’argent dans le pays, les autorités suisses ont imposé une limite mensuelle aux transactions de crypto-monnaie de 1 000 francs suisses (1 080 $). Pour les transactions dont les montants sont supérieurs à ceux établis par les organismes de réglementation, l’identification complète des parties impliquées dans la transaction est requise.

La Suisse a récemment vu émerger plusieurs affaires de blanchiment d’argent, dont deux scandales de corruption. Le cas de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA et le scandale politique malaisien 1MDB. Cependant, la Suisse est en train de modifier ses lois fiscales vieilles de plus de 24 ans pour corriger les vulnérabilités qui ont permis au blanchiment d’argent de prospérer.

De même, les crypto-monnaies et les actifs numériques semblent représenter un risque supplémentaire pour l’économie du pays. La FINMA a récemment refusé à Bitcoin Suisse, un courtier en crypto-monnaie, une licence bancaire en raison de soupçons de blanchiment d’argent. La FINMA a estimé que les mécanismes de protection contre le blanchiment d’argent de Bitcoin Suisse ne sont pas assez solides.

L’impact de la réglementation sur le marché suisse

La réglementation sur la limite mensuelle imposée par les autorités suisses a suscité la consternation, car les modèles économiques du pays seront désormais affectés. Le règlement a pris l’industrie par surprise.

Il convient de noter que la Suisse est un pays relativement petit. Cependant, ses 130 guichets automatiques Bitcoin positionnent le pays à la sixième place parmi les pays avec le plus grand nombre de guichets automatiques de crypto-monnaie.

A titre de référence sur le contraste des mesures, la FINMA pour le cas des transactions avec des monnaies fiduciaires. Elle oblige les intermédiaires commerciaux à identifier leurs clients à partir de 5’000 francs suisses dans les opérations de change. Et 15 000 francs suisses sur toutes les autres transactions en espèces. Cela représente 5 fois le montant limite de 1 000 francs suisses imposé sur les transactions de crypto-monnaie.

Aussi, comme un résumé de la portée de l’industrie de la crypto-monnaie en Suisse. Il y a plus de 85 000 commerçants en Suisse qui acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Et de plus en plus de banques suisses acceptent les crypto-monnaies, dont la banque SEBA et BBVA.

Les plateformes de change suisses et les courtiers négociant des actifs numériques devront améliorer leurs efforts de surveillance. Et observez, si les acteurs du marché malsains utilisent les crypto-monnaies. Le régulateur basé à Berne considère l’initiative comme “urgente”. Et il souligne que les criminels utilisent cette classe d’actifs numériques pour financer même des actes de terrorisme.

Les banques suisses préviennent que la réglementation pourrait avoir des conséquences sur le marché

L’une des principales banques de Suisse, UBS, a récemment fait part de son avis sur les mesures mises en place sur les actifs numériques. L’institution financière a averti ses clients que les mesures prises par les institutions de réglementation peuvent faire exploser le marché des crypto-monnaies d’une manière similaire à une bulle financière.

De même, l’UBS a également classé les crypto-monnaies comme une classe d’actifs spéculative et a averti que cela pourrait être préjudiciable aux acheteurs qualifiés.

“Bien que nous ne puissions pas exclure de futurs gains de prix dans les crypto-monnaies, nous considérons cela comme un marché spéculatif qui présente des risques importants pour les investisseurs professionnels.” a commenté UBS.

