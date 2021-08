Les autorités vénézuéliennes mettent hors tension les mineurs de Bitcoin de Carabobo enregistrés

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Ce qui est curieux dans cette affaire, c’est que l’approvisionnement en électricité des mineurs autorisés par le gouvernement lui-même a été coupé.

Les autorités régionales de l’État de Carabobo, dans le centre-nord du Venezuela, ont suspendu l’approvisionnement en électricité de tous les mineurs enregistrés, fermer efficacement ses activités dans le secteur industriel. Plusieurs médias nationaux et internationaux ont rapporté la nouvelle. Dans l’ensemble, cela indique qu’il n’y a pas eu d’explications officielles pour cette mesure. Cependant, certaines personnes connaissant le sujet ont déclaré à certains médias que l’action avait été prise en raison de l’énorme consommation d’énergie de ces opérations dans la région et de la tenue des élections du parti gouvernemental.

Certains médias, tels que Cointelegraph et Criptonoticias, ont indiqué qu’ils avaient été en contact avec des personnes affectées par ces mesures, et qu’on leur avait dit que la société nationale d’électricité et le chien de garde vénézuélien de la crypto-monnaie, Sunacrip, prévoyaient de se rencontrer pour évaluer la situation et essayer trouver une solution pour que les mineurs continuent d’opérer au milieu de la crise énergétique que traverse l’État.

Il convient de noter que Carabobo abrite une partie importante des sociétés minières de crypto-monnaie et de bitcoins qui opèrent dans le pays, et cette mesure affecte la durabilité de leurs opérations.

Mineurs avec permission mais sans électricité

Dans le passé, de nombreux mineurs de cet État avaient de sérieux problèmes avec les autorités pour exploitation minière illégale. En général, ils ont été découverts par la forte consommation d’électricité – encore plus élevée que les autres entreprises de la zone industrielle. En fait, en juin de cette année, les autorités ont saisi 411 équipements miniers Bitcoin qui n’étaient pas enregistrés, beaucoup de ces équipements ont été transférés de l’État de Táchira – à la frontière avec la Colombie – précisément à Carabobo. Avant cela, en janvier 2021, un homme avait également été arrêté à Carabobo pour avoir fait du minage de Bitcoin non autorisé par le gouvernement.

Mais cette fois, le problème est un autre, puisque tous les mineurs concernés étaient enregistrés auprès de Sunacrip, comme stipulé dans le décret qui réglemente les activités minières dans le pays. Ce document indique que les mineurs de ce pays doivent obtenir une licence délivrée par l’agence et doivent détailler leurs activités, ce que les personnes concernées ont déclaré se conformer.

Électricité pour les élections

Une des raisons avancées par certains médias est que la suspension pourrait être liée au fait que le week-end des élections primaires ont eu lieu pour le parti gouvernemental, le Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), de choisir les candidats officiels qui seront mesurés lors des prochaines élections en novembre. El temor de que, en un país con tantos problemas eléctricos, donde se va la luz a cada rato, por culpa de los mineros ocurriera una situación inestable en la red eléctrica al mismo tiempo que ocurría la elección puede ser la razón de que les quitaran la lumière. Cependant, des sources expliquent que la mesure aurait dû être suspendue après le processus électoral, le cas échéant. Mais ils sont toujours sans électricité.

Selon Bitcoin.com, les initiés de l’industrie ont décidé de ne pas faire de commentaires compromettants sur le déménagement jusqu’à ce qu’ils puissent rencontrer les autorités chargées de prendre ces mesures cette semaine.

Cointelegraph a ajouté que les mineurs concernés (qui ont décidé de garder l’anonymat) ont souligné que l’ordre de cette déconnexion provient directement des « échelons supérieurs » du ministère de l’Énergie populaire pour l’Énergie électrique, commandé par le général en chef Néstor Reverol.

