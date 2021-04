Les autres joueurs sur la liste de souhaits de Hansi Flick pour le Bayern Munich

Nous avions déjà entendu parler du désir de Hansi Flick d’amener Timo Werner et Kai Havertz au Bayern Munich l’été dernier – et même des appels téléphoniques hors radar de Flick dans le but de convaincre le duo de déménager en Bavière.

Bien que cet effort ait finalement été vain, il y avait quelques autres noms que Flick aurait soumis en tant que demandes au front office à un moment donné au cours de la dernière année et demie.

Le journaliste de Goal Ronan Murphy a capturé un rapport de Bild, qui énumère trois noms qui pourraient vous surprendre:

Hansi Flick souhaitait amener Emre Can, Arne Maier ou Max Meyer au Bayern Munich, selon Bild. #FCBayern – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 23 avril 2021

Jetons un coup d’œil à ces joueurs – bien que nous ne sachions pas exactement quand Flick a fait les demandes:

Emre Can: Il est probablement prudent de supposer que cette demande a été faite en janvier 2020 pendant la fenêtre de transfert d’hiver lorsque Can a déménagé de la Juventus au Borussia Dortmund pour une cession de prêt. À l’époque, cela aurait pu avoir beaucoup de sens pour le Bayern Munich. Can peut remplir de nombreux rôles, notamment en tant que milieu de terrain défensif, défenseur central ou même arrière extérieur. La justification de ce mouvement est au moins solide pour aider à donner plus de profondeur à l’équipe à plusieurs positions.

Arne Maier: Celui-ci est intéressant. Annoncé comme l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain d’Allemagne à un moment donné, Maier est en quelque sorte tombé de la carte. En octobre 2020, Maier a déménagé à Arminia Bielefeld de Hertha Berlin pour une mission de prêt. On peut probablement supposer que c’était à ce moment-là que Flick a fait sa demande – ce qui, encore une fois, offrait au moins une justification solide. Une option peu coûteuse à mettre en prêt, cela aurait pu être la contre-proposition de Flick à l’annonce que le Bayern Munich envisageait de signer Marc Roca.

Max Meyer: Celui-ci est un peu plus facile à comprendre. Meyer s’épuisait pour l’équipe de réserve de Crystal Palace et a finalement été libéré de son contrat en janvier 2021 lorsqu’il a signé avec le 1. FC Köln. Un transfert gratuit, Meyer aurait peut-être valu un dépliant pour le Bayern Munich, qui savait à ce moment-là que certaines options internes (Roca, Tiago Dantas) n’allaient probablement pas fonctionner, laissant Flick avec plus âgé (Javi Martinez), inexpérimenté (Jamal Musiala), ou des alternatives sujettes aux blessures (Corentin Tolisso) pour soutenir l’unité de milieu de terrain. Encore une fois, le processus de réflexion était au moins sain.

En fin de compte, Flick n’a eu aucun de ces joueurs et il est impossible de spéculer comment le fait de faire appel à l’un de ces trois aurait affecté l’équipe. Une chose est sûre, cependant, en ce qui concerne les demandes de transfert, Flick aurait probablement dû demander fréquemment aux Rolling Stones de se rappeler: “Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez.”