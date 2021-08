Les autres maladies auxquelles nous allons être confrontés… à cause des moustiques

08/04/2021 à 14h00 CEST

La situation impressionnante dans laquelle nous vivons depuis plus d’un an n’est peut-être que le début de plus d’une nouvelle bataille humaine. Les périodes épidémiques sont là et menacent de perdurer. La dégradation de l’environnement (on n’insistera jamais assez) favorise l’apparition de nouvelles maladies humaines en sautant entre les espèces.

Et aussi bien il y a certains animaux qui, avec des climats de plus en plus chauds dans des régions telles que l’Europe ou l’Amérique du Nord, s’étendent vers de nouvelles latitudes & mldr;

Les moustiques tropicaux sont de plus en plus répandus sur toute la planète. Nous savons tous, et en avons parfois souffert, que leurs piqûres sont ennuyeuses et durables. Mais cela n’a guère d’importance. Le vrai danger de ces envahisseurs ne se résout pas en grattant. Son avancée silencieuse, son saut vers de nouveaux continents, pourraient incuber la prochaine pandémie humaine mondiale: un arbovirus puissant.

Voyages dangereux & mldr; à moquitos

Les arbovirus sont un groupe de virus qui englobent des familles très différentes, chacune infectant des espèces spécifiques et avec ses propres symptômes particuliers. Mais ils ont comme caractéristique commune que les arthropodes utilisent des arthropodes pour propager leur infection (Animaux invertébrés avec squelette externe et appendices articulés, c’est-à-dire insectes, arachnides, crustacés et myriapodes.)

Au cours des trois dernières décennies, nous avons entendu comment les maladies causées par ces virus se sont propagées de plus en plus rapidement dans la plupart des régions du monde.

Et maintenant quoi l’un de ses transmetteurs, le redoutable moustique tigre (Aedes albopictus), est déjà en Europe, il en résulte que des foyers sporadiques de certaines de ces maladies apparaissent également sur le vieux continent.

C’est pourquoi ce que l’on craint aujourd’hui, c’est qu’avec un climat progressivement plus chaud dans ces régions et l’expansion des zones urbanisées, ces virus atteignent des niveaux sans précédent.

Mais ce ne sont pas loin des prédictions à long terme. On parle, par exemple, que il y a des gens qui sont tombés malades de la dengue en Espagne. Les arbovirus

Jusqu’à il y a des décennies la chose normale dans la plupart de ces virus est qu’ils effectuent un cycle de jungle ou rural. Le virus avait un hôte principal, des animaux où il se reproduisait efficacement, et c’est chez eux que les arthropodes tels que les moustiques et les tiques pouvaient s’infecter.

Une fois que l’arthropode est infecté, il agit comme un vecteur, pouvant transmettre le virus avec sa piqûre à un autre animal pour continuer le cycle. Mais si les vecteurs infectaient un humain, le cycle était interrompu. Il pouvait provoquer des maladies, oui, mais le virus n’était pas adapté à notre corps et ne se reproduisait pas en quantité suffisante pour qu’un arthropode soit infecté par notre sang.

Maintenant, nous avons entrepris de changer les choses et le cycle de la jungle est trop souvent interrompu par les humains. A tel point que nombre de ces virus se sont adaptés à nous et provoquent désormais des flambées épidémiques dans le monde. Un autre exemple que l’interférence continue dans l’environnement naturel a un grave préjudice à notre santé.

Ainsi, de nombreux arbovirus peuvent déjà compléter un cycle urbain : infection des personnes par la piqûre de vecteurs qui à leur tour ont été infectés par une autre personne. Ainsi, nous avons déjà la dengue, le Zika ou le Chikungunya.

Le chikungunya

C’était un virus qui, à l’origine, se limitait à l’Afrique, causant des maladies chez les primates mais pas chez les humains. Aujourd’hui, 70 ans seulement après sa découverte, le virus a infecté tous les continents habités.

En Amérique, son expansion était terrifiante. Jusqu’en décembre 2013, sa présence sur le continent n’était pas détectée, mais en février 2015, à peine un an et deux mois plus tard, il y avait plus d’un million de personnes infectées confirmé.

Le premier foyer en Europe s’est produit en 2007. Une seule personne infectée, qui avait voyagé en Inde, aurait provoqué une épidémie en Italie. Plus de 200 personnes ont été infectées dans une zone à forte présence du moustique tigre qui a transmis l’infection. A cette occasion, une personne a perdu la vie.

Ce n’était malheureusement pas un cas isolé. Depuis lors, les épidémies en Europe sont récurrentes, car un autre encore en Italie qui a touché environ 500 personnes en 2017, bien que sa présence continue d’être due à des cas importés. Cependant, il est fort probable que le virus finira par s’établir sur le continent dans les années à venir car la distribution de son vecteur, le moustique tigre, est de plus en plus large.

Zika

Il a également déjà une distribution mondiale. Dans le sillage du chikungunya, le premier cas a été détecté en Amérique en 2015, où la maladie est venue s’installer. Au Brésil, Zika a donné ce qui, à l’heure actuelle, est la plus grande épidémie de la maladie.

C’est au cours de cette épidémie que le terribles conséquences que la maladie a eues pendant les grossesses : avortements et malformations fœtales, comme la fameuse microcéphalie. À Barcelone, en 2016, le premier bébé d’Europe touché par la maladie est né, bien qu’à l’heure actuelle tous les cas soient importés.

Dengue

C’est la maladie qui inquiète le plus, du fait de son extension et de sa mortalité. On estime qu’il provoque chaque année environ 100 millions d’infections. La maladie est généralement bénigne, mais dans les cas graves, elle peut entraîner un choc hémorragique entraînant la mort.

Il est bien implanté sur tous les continents. En 2012, une importante épidémie à Madère, au Portugal, a infecté plus de 2 000 personnes. Depuis lors, le virus s’est propagé à travers l’Europe et actuellement nous avons même des cas locaux en Espagne.

Rien n’indique que ce virus va s’arrêter là. Ses vecteurs sont de plus en plus répandus et sont très fréquents dans les zones méditerranéennes.

Il devrait également être clair pour nous que Si la dengue a été établie, le chikungunya, le Zika, la fièvre jaune ou l’un des virus transmis par ces moustiques peuvent également le faire.

Les trois maladies mentionnées sont parmi les plus connues causées par les arbovirus, mais elles ne sont en aucun cas les seules. Nous sommes entourés d’arbovirus, dont beaucoup d’animaux en ce moment, mais d’autres ont déjà causé la mort d’humains.

Maladie hémorragique de Crimée-Congo

C’est un exemple clair de ce dont nous parlons. Au milieu de ce mois de juin, il y a quelques jours, un cas de la maladie a été détecté. Ce n’est pas très courant, il y a eu 6 cas en Espagne depuis 2016, mais il a causé la mort d’une personne en 2018 à Ávila et, rien qu’en étant présent, il faut en tenir compte.

Virus du Nil occidental et fièvre de la vallée du Rift

Mieux connu sous le nom de «virus du Nil occidental», nous l’avons également dans notre pays, avec la possibilité de provoquer des neuroinfections chez les humains. Et la fièvre de la vallée du Rift est dans des zones très proches de la Méditerranée.

Et donc nous continuons avec une longue liste d’arbovirus capables de provoquer des maladies animales et qui devraient être surveillés, tels que virus Toscana, virus Usutu, virus Sindbis, virus de la fièvre catarrhale du mouton & mldr; Compte tenu du contact de plus en plus étroit entre les animaux et les humains, si l’un de ces virus venait à muter, le premier cas d’une nouvelle maladie humaine pourrait survenir.

Mais il se pourrait aussi qu’une maladie établie chez l’homme devienne beaucoup plus contagieuse.

Le virus Zika s’est déjà transmis de personne à personne, sans avoir besoin d’un moustique intermédiaire. Ce virus a la capacité de durer des mois dans le sperme, étant sa transmission sexuelle bien connue. Oui un cas de transmission sexuelle de la dengue a également été confirmé.

RIl s’avère que c’est un type de transmission assez facile à éviter. Mais nous savons aussi très bien que le VIH, tout aussi facilement évitable, s’est propagé dans le monde et continue d’infecter des millions de personnes., augmentant de façon inquiétante sa prévalence.

Si la prévalence de ces maladies continue d’augmenter, les chances d’apparition de nouvelles mutations qui les amèneront à cesser de dépendre des vecteurs augmenteront considérablement. Peut-être que dans quelques années, la transmission sexuelle de la dengue et du Zika sera la norme.

Pour plus d’inquiétude, l’immunité collective tant attendue contre le coronavirus pourrait n’avoir aucun effet si l’une de ces épidémies survenait. De plus, dans le cas de la dengue, il serait contre-productif. La présence d’anticorps contre le virus chez un humain, au-delà d’éviter les réinfections, augmente la gravité de la maladie.

Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à un flux imparable d’arbovirus qui commencent à provoquer des maladies chez l’homme, avec pour conséquence des flambées épidémiques. Les moustiques et les humains avancent sans arrêt vers de nouveaux coins du monde. Compte tenu de la situation, une future pandémie d’arbovirus n’est pas exagérée.

Le prendre soin de l’environnement naturel et miser sur la surveillance où la santé humaine, animale et environnementale est étudiée ensemble, ils seront le seul moyen d’anticiper et de prévenir ces maladies émergentes.