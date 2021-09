Les autres qualités qui font de ‘Mr Saturday’ le bon pilote pour Mercedes · .

La promotion de George Russell au sein de l’équipe de Formule 1 de Mercedes pour la saison 2022 a longtemps semblé inévitable, et pour cause.

L’énorme succès qu’il a connu au cours de sa carrière junior et le grand potentiel montré au cours de trois saisons de courses de Grand Prix, généralement dans des machines peu compétitives, l’ont marqué comme un talent sérieux ayant besoin d’une voiture de pointe. Une place aux côtés de Lewis Hamilton la saison prochaine a été confirmée comme récompense plus tôt dans la journée.

“Il a été un vainqueur dans toutes les catégories de course et les trois dernières saisons avec Williams nous ont donné un avant-goût de ce que l’avenir pourrait lui réserver en F1”, a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, après l’officialisation de l’arrivée de Russell dans l’équipe. .

Wolff a promu Russell dans son programme de conducteur junior en 2017, après avoir été impressionné par l’approche professionnelle du jeune de 18 ans qui s’est même étendu à la production d’une présentation dans Microsoft Powerpoint. Il devait y avoir pas mal de diapositives dedans, car Russell avait déjà beaucoup gagné.

Une grande partie de cela avait été dans des karts. Les victoires de Russell en Cadets et Rotax Mini Maxes suivies du trophée du championnat d’Europe CIK-FIA de KF3 ont démontré son excellent pedigree. Sa première année dans les voitures de course lui a valu le titre BRDC de Formule 4 en 2014 en tant que recrue et le prestigieux prix du jeune pilote du club.

Les titres GP3 et F2 consécutifs ont montré la qualité de RussellCe qui a été suivi de deux saisons difficiles contre la puissance de l’opération Prema extrêmement bien financée dans le championnat d’Europe de Formule 3 (avant que le nom F3 ne soit transféré à la série alors connue sous le nom de GP3 ).

Cela a mis la pression sur Russell à son arrivée en GP3 avec la meilleure équipe ART l’année suivante, sa première saison en tant que pilote soutenu par Mercedes. Rien de moins que le titre ne ferait pour le joueur de 18 ans.

Il a livré avec style. Partageant une équipe avec trois coéquipiers, dont les pilotes de deuxième année Jack Aitken et Nirei Fukuzumi, Russell a remporté quatre victoires et remporté le titre avec une manche à perdre. De manière significative, toutes ces victoires sont survenues dans des courses de fond, la plupart en pole position, soulignant la vitesse brute d’un tour qui est depuis devenue sa marque de fabrique en F1.

Cela était également évident lorsqu’il est passé à la Formule 2 l’année suivante et a de nouveau remporté le titre la première fois qu’il a demandé, imitant les réalisations de Charles Leclerc au cours des deux saisons précédentes. Le prédécesseur de Russell ART F2 Alexander Albon a ouvert la voie au début, mais au fur et à mesure que la saison avançait, la Mercedes junior est devenue celle à surveiller en qualifications.

En Formule 1, qualifier une Williams inférieure à la normale en haut de la grille a généralement été le prélude à une «régression vers la moyenne» en dehors des positions de points le jour de la course. En F2, Russell avait plus de latitude pour démontrer son art de la course, comme en témoignent ses décomptes de cinq pole positions et sept victoires – cette dernière égalant le record F2/GP2 en une seule saison, également détenu par Leclerc et Stoffel Vandoorne.

Les jours où la chance de Russell s’est retournée contre lui ont offert d’autres occasions de montrer son potentiel. Il a commencé 12e dans la course de sprint à Bakou après une période de Safety Car malheureusement chronométrée la veille, mais a laissé de nombreux rivaux derrière avec un superbe départ et a dépassé les quelques voitures qui restaient devant pour sa première victoire. Du fond de la grille au Hungaroring, il a grimpé de 12 places pour sauver un point utile.

Monza l’année dernière a prouvé que Russell connaît bien son livre de règles. A priori, son arrivée chez Williams lui a d’abord offert l’opportunité de faire un peu plus que de démontrer sa capacité à anéantir ses coéquipiers en qualifications, qu’il s’agisse de Robert Kubica (19-0) ou de Nicholas Latifi. (28-0 et compte).

Ce sont les performances qui ont valu à Russell son surnom de « Mr samedi ». Si Hamilton, 37 ans l’an prochain, a perdu un iota de sa vitesse de qualification, Russell est sûrement le pilote pour l’exposer.

Cependant, d’autres traits de Russell ont été clairs chez Williams, notamment sa remarquable présence d’esprit à la radio pendant les courses. Certains pilotes se contentent d’absorber un flot d’instructions de leurs ingénieurs de course. Russell lit la course pour lui-même et les exhorte d’une manière qui rappelle les anciens champions comme Fernando Alonso – qui, de façon révélatrice, a fait l’éloge du nouveau pilote de Mercedes.

Dans un sport où le livre de règles est aussi labyrinthique que celui de la Formule 1, l’esprit de coureur affûté de Russell est un avantage. À Monza l’année dernière, Russell a été le seul pilote à constater par lui-même que l’entrée de la voie des stands avait été fermée pendant une période de Safety Car. Parmi ceux qui ont été pris en flagrant délit, son futur coéquipier, qui a certes eu très peu de temps pour réagir, écopant ainsi d’une pénalité de perte de course.

Ironiquement, la conscience même de Russell a prouvé sa perte lorsqu’il a fait une apparition unique pour Mercedes en 2020. Après avoir été stupéfait en se qualifiant à quelques centièmes de seconde de Valtteri Bottas et en prenant la tête au départ, Russell était en route pour la victoire lorsque le Safety La voiture a été soudainement déployée.

Russell aurait pu gagner lors de ses débuts pour MercedesRepérant l’opportunité de faire un arrêt au stand à faible coût, Russell a ralenti à l’approche de l’entrée de la voie des stands, donnant à Mercedes suffisamment de temps pour le faire entrer. Il avait fait preuve de la même prévoyance dans une situation similaire en Monaco auparavant avec Williams. Malheureusement, Mercedes a glissé, a mis les pneus de Bottas sur sa voiture par erreur, et une séquence d’événements qui l’ont privé de la victoire a commencé à se dérouler.

Mais cette apparence a laissé Mercedes bien placée pour juger du potentiel de Russell dans sa voiture par rapport à Bottas. Russell a déclaré à . plus tôt cette année qu’il n’était “même pas proche des limites” de la W11. « Je ne connaissais pas la voiture, dit-il, le réglage n’était pas fait pour moi, j’étais mal à l’aise, j’avais mal au volant. Je viens de profiter d’une situation difficile.

“Je pensais que c’était le potentiel maximum absolu compte tenu de l’expérience, mais loin du potentiel de ce qui aurait pu être si cela avait été une saison complète.”

En plus de sa vitesse, de son art de la course, de son intelligence et de son professionnalisme, Russell a également démontré sa volonté d’être un joueur d’équipe. Il a fait preuve de dévouement envers la cause qui a permis à Williams de revenir de son sombre creux de 2019 à l’avant du peloton.

Il ne fait aucun doute qu’il a raté des occasions de marquer pour eux – notamment dans les deux courses à Imola au cours des 12 derniers mois – et cela a dû faire mal que lorsque les cartes sont tombées pour l’équipe au Hungaroring, c’est son coéquipier Latifi qui a remporté la majorité. . Mais non seulement Russell ne s’est pas plaint, ni ne s’est livré à des critiques médiatiques à propos de sa vitesse manifestement supérieure, mais il a positivement exhorté son équipe pendant la course à sacrifier sa position si nécessaire pour aider Latifi à aller de l’avant.

Comme l’a montré la course du week-end dernier à Zandvoort, Mercedes attend de ses pilotes qu’ils soient rapides et, si nécessaire, qu’ils fassent preuve d’équipe.

Russell a montré qu’il est bien plus qu’un simple spécialiste d’un tour. C’est pourquoi, lors de l’écart entre la Hongrie et la Belgique, Mercedes lui a offert l’opportunité qu’il attendait depuis des années.

