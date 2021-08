Les autres stars du country saluent Tom T. Hall

Les amis et les admirateurs de Tom T. Hall ont fait l’éloge de l’auteur-compositeur et hitmaker country, décédé vendredi (20) à l’âge de 85 ans.

“Cela m’attriste de penser que Tom T. Hall est décédé”, a écrit Rodney Crowell. “Le sien [1976] L’album Faster Horses était en rotation constante sur ma platine pendant des années. C’était un gentleman aussi compliqué qu’un conteur et poète magistral. J’admirais l’homme. Il me manque déjà.

“RIP à Tom T. Hall”, a déclaré Travis Tritt. « L’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps ! J’avais l’habitude de choisir et de chanter avec lui chaque année chez Earl Scruggs. Les Oak Ridge Boys ont ajouté : « En 1978, lorsque nous avons chanté aux funérailles de Mama Maybelle Carter, nous avons été attristés Johnny Cash s’est approché du podium et a demandé à Tom T. Hall de se tenir avec lui. Johnny a dit ‘Je tire de la force de toi Tom !’ Merci Tom T. Hall pour la chanson [sic] et la force que vous avez fournie à tant de gens.

La PDG de la Country Music Association, Sarah Trahern, a observé : « Peu de gens pourraient raconter une histoire comme Tom T. Hall. En tant que chanteur, auteur-compositeur et instrumentiste, il était l’un de ces artistes à triple menace qui ont continué à avoir un impact sur la prochaine génération. Je me souviendrai toujours d’avoir grandi en écoutant la musique de Tom T. avec mon père, qui était un grand fan de bluegrass et de country.

Surnommé « The Storyteller » par le géant du pays Tex Ritter, Hall était largement respecté pour ses chansons véridiques et souvent humoristiques sur la vie réelle. Sa longue carrière qui comprenait sept pays n ° 1 à lui et des succès pour d’autres, notamment le smash croisé de Jeannie C. Riley en 1968, le “Harper Valley PTA”, lauréat d’un Grammy et du CMA. Il a été intronisé au Nashville Songwriters Hall of Fame en 1978, le Country Music Hall of Fame en 2008 et le Songwriters Hall of Fame en 2019.

Né à Olive Hill, Kentucky, le 25 mai 1936, Hall a joué dans un groupe itinérant avant de s’enrôler dans l’armée américaine, puis de travailler comme DJ dans le Kentucky. Son premier succès en tant qu’auteur-compositeur est venu lorsque Jimmy Newman a fait entrer son “DJ For A Day” dans le Top 10 country au début de 1964. Le recueil de chansons prolifique de Hall a également fourni du matériel pour Cash, Waylon Jennings, Bobby Bare, Loretta Lynn, George Jones et beaucoup d’autres.

Sa première entrée dans les charts, au cours d’une longue période avec Mercury Records, était le modeste hit « I Washed My Face In The Morning Dew » en 1967; son premier album Ballad of Forty Dollars a suivi en 1969. Le premier single country n ° 1 de Hall en son propre nom était “A Week in a Country Jail” en janvier 1970.

D’autres sommets des charts ont suivi avec “L’année de la mort de Clayton Delaney”, “(Old Dogs-Children And) Watermelon Wine”, “I Love”, “Country Is”, I Care “et” Faster Horses (The Cowboy and the Poète).” La dernière entrée de Hall dans le classement des singles country remonte à 1986, mais il a continué à enregistrer des albums jusqu’en 2007, lorsque Tom T. Hall Sings Miss Dixie et Tom T. est sorti sur le label Blue Circle.

Hall a accueilli l’émission télévisée Pop Goes The Country entre 1980 et 1983 et s’est lancé dans la politique, devenant ami avec l’ancien président Jimmy Carter. Après s’être retiré de la scène dans les années 1990, Hall et sa femme Dixie Deen ont écrit d’innombrables chansons ensemble. Miranda Lambert a repris “All That’s Left” sur son album Platinum de 2014.

Honoré en tant qu’icône de l’année BMI en 2012, il a déclaré lors de l’événement : « Je pense qu’une chanson n’est qu’une chanson. Ils peuvent le faire avec toutes sortes de groupes différents. C’est juste des paroles et une mélodie. Je parlais à Kris Kristofferson une fois. Ils lui ont demandé ce qu’était la country, et il a répondu : « Si ça sonne country, c’est country. C’est donc ma philosophie.