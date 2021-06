Les Avalanches publient l’édition 20e anniversaire de « Since I Left You »

L’édition du 20e anniversaire de Les avalanches Le premier album révolutionnaire, Since I Left You, est maintenant disponible via Astralwerks. Sorti à l’origine en Australie en 2000 et aux États-Unis/Royaume-Uni en 2001, Since I Left You a été nommé l’un des meilleurs albums de l’année par les critiques du monde entier et plus tard placé dans le Top 10 des 200 meilleurs albums de Pitchfork des années 2000 et dans le Top 20 des meilleurs albums EDM de tous les temps de Rolling Stone.

L’année dernière encore, le Los Angeles Times l’a salué comme un “chef-d’œuvre”. Stéréo-gomme a noté: “Son son était enivrant et unique, comme être emporté dans un monde fantastique au milieu de la nuit, où les soirées dansantes en bord de mer sont teintées de mélancolie et plus vous êtes somnolent, plus vous obtenez de clarté.”

Dans les heures qui ont précédé la sortie de l’édition de luxe, The Avalanches a partagé le visualiseur de “Tonight May Have To Last Me All My Life (MF DOOM Remix)” – l’un des remix stellaires exclusifs à l’édition de luxe. Une contribution vocale inédite sur le morceau est un hommage doux-amer du regretté maître énigmatique du hip-hop underground, décédé en octobre dernier.

Prince Paul, le quatrième membre de facto de De La Soul et remixeur renommé de Big Daddy Kane, Slick Rick et Queen Latifah, revisite la chanson titre exaltante de l’album et le célèbre producteur/DJ britannique Leon Vynehall apporte un profond sens de réflexion à son remix de “Ce soir peut devoir me durer toute ma vie.”

L’édition de luxe comprend également mélanges frais de Mario Caldato Jr., qui a produit les classiques multi-platine des Beastie Boys Paul’s Boutique, Check Your Head, Ill Communication et Hello Nasty.

Achetez ou diffusez depuis que je vous ai quitté (édition 20e anniversaire).

CD1 :

“Depuis que je t’ai quitté”

“Restez une autre saison”

“Radio”

“Deux coeurs en 3/4 temps”

“Le rocher des avalanches”

“Vol ce soir”

“Près de vous”

“Dîners seulement”

« Un sentiment différent »

“Électricité”

“Ce soir peut devoir me durer toute ma vie”

“La croisière de Pablo”

« Psychiatre des frontières »

“Etoh”

« Grue d’été »

“Petit Voyage”

« Vivre aux dominos »

« Rois supplémentaires »

CD2 :

“Ce soir peut devoir me durer toute ma vie” (MF DOOM Remix)

“Summer Crane” (Black Dice Remix)

!Frontier Psychiatrist” (Remix 85% de Mario Caldato Jr)

« Electricité » (Dirty Kiss Remix du Dr Rockit)

« Électricité » (bande de démonstration originale des avalanches)

« Merci Caroline » (bande démo originale d’Avalanches)

“Merci Caroline” (Andy Votel Remix)

“Alors Why So Sad” (The Avalanches Sean Penn Mix)

“The Shining” (The Avalanches Good Word For The Weekend Mix)

« Pablo’s Cruise » (bande démo originale des avalanches)

“Je suis un coucou” (Le Remix des Avalanches)

“Chico” (Les Avalanches Wernham Hogg Mix)

“Fade Together” (The Avalanches Remix)

“Depuis que je t’ai quitté” (Stereolab Remix)

« Flight Tonight » (Canyons Travel Agent Dub)

“Radio” (Sinkane Remix)

« A Different Feeling » (Ernest Saint Laurent Remix)

« A Different Feeling » (Remix de Paperclip People de Carl Craig)

“Two Hearts In 3/4 Time” (Jackson & His Computer Band Remix)

“Ce soir peut devoir me durer toute ma vie” (Traîné par Leon Vynehall)

“Ce soir peut devoir me durer toute ma vie” (Edan Remix)