Les Avalanches repoussent la tournée nord-américaine 2022 jusqu’en septembre

Les Avalanches ont reporté leur Tournée nord-américaine 2022, qui devait initialement démarrer en février, citant des problèmes de santé personnels en cours au sein du groupe. La tournée a été reprogrammée pour commencer l’automne prochain avec un spectacle au Malkin Bowl de Vancouver le 16 septembre.

« Nous voulons remercier chacun d’entre vous qui a acheté des billets et qui a soutenu We Will Always Love You », ont écrit les Avalanches sur Instagram. « Nous vous remercions pour votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous avons hâte de vous voir aux États-Unis en septembre et octobre.

La tournée était initialement prévue pour présenter les membres des Avalanches Robbie Chater et Tony Di Blasi dans une toute nouvelle configuration de scène électronique. L’annonce est intervenue après la récente commémoration du 20e anniversaire du premier album révolutionnaire du groupe, Depuis que je t’ai quitté, qui a été célébrée avec la sortie d’une nouvelle édition de luxe contenant un certain nombre de pistes bonus – y compris des mixages originaux d’artistes comme MF Doom, Black Dice, Leon Vynehall, Sinkane et Carl Craig.

« Cette fois, nous pensons que ce sera juste un spectacle à deux avec Robbie et moi-même où nous ramènerons à l’art de l’échantillonnage et à la façon dont la musique est faite. Nous voulons déconstruire les chansons et les reconstruire, révélant les couches qui composent la chanson », a déclaré Di Blasi au Reader plus tôt cette année. « Bien sûr, notre objectif principal est de toujours essayer de faire la fête. Après une année si difficile pour l’humanité dans son ensemble, ce sera tellement excitant d’aller là-bas et d’essayer de faire en sorte que les fans – et nous-mêmes – passons le meilleur moment de notre vie ! »

Achetez des billets pour la tournée nord-américaine 2022 des Avalanches. Consultez les dates de tournée reportées ci-dessous.

La tournée nord-américaine des Avalanches 2022

16 septembre – Vancouver, Colombie-Britannique – Malkin Bowl

17 septembre – Seattle, WA – Neptune Theatre

19 septembre – Portland, OR – Roseland Theatre

21 septembre – San Francisco, Californie – The Warfield

27 septembre – Salt Lake City, UT – Le dépôt

28 septembre – Englewood, CO – Théâtre gothique

30 septembre – Minneapolis, MN – Varsity Theatre

1er octobre – Chicago, IL – Métro

2 octobre – Detroit, MI – Majestic Theatre

4 octobre – Toronto, Ontario – Phoenix Concert Theatre

5 octobre – Montréal, Québec – Théâtre Corona

7 octobre – Washington, DC – 9h30 Club

8 octobre – New York, NY – Terminal 5

9 octobre – Boston, MA – Paradise Rock Club

10 octobre – Philadelphie, PA – Theatre of Living Arts