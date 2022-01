Les avances brutes de la Banque du Maharashtra s’élèvent à Rs 1,29 crore lakh à la fin décembre

Le dossier indique que les chiffres relatifs au 31 décembre 2021 sont provisoires et sont sujets à examen par les auditeurs centraux statutaires de la banque.

La Bank of Maharashtra a annoncé mardi avoir enregistré une croissance de plus de 23% des avances brutes à 1 29 052 crores de roupies à la fin décembre 2021.

Les avances brutes de la banque s’élevaient à 1 04 904 crores de roupies à la fin du 31 décembre 2020.

Selon un dossier réglementaire, les dépôts ont augmenté de 15,21 % pour atteindre 1 86 614 crores de roupies au cours de la période considérée, contre 1 61 971 crores de roupies au cours de la période de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires total de la banque a augmenté de 18,28% pour atteindre 3 15 666 crores de Rs, contre 2 66 875 crores de Rs.

Le ratio CASA (Courant Account Savings Account) était de 55,05 % à fin décembre 2021.

Les investissements bruts ont augmenté de 12% pour atteindre 72 328 crores de Rs fin décembre 2021, contre 64 638 crores de Rs il y a un an, a déclaré le prêteur.

