Les avances brutes de la Banque fédérale augmentent de 8% au premier trimestre

CASA est vu à Rs 58 959 crore au cours du premier trimestre, soit une augmentation de 19% en glissement annuel. Le ratio CASA est rapporté à 34,81 %.

Les dépôts de la Banque fédérale ont augmenté de 9% en glissement annuel (en glissement annuel) au cours du premier trimestre de l’exercice en cours, tandis que les avances brutes ont enregistré une croissance de 8% en glissement annuel, a indiqué la banque dans un dossier réglementaire.

Le prêteur basé au Kerala a déclaré qu’à la fin du trimestre de juin 2021, le total des dépôts s’élevait à Rs 169 393 crore contre Rs 155 938 crore au cours de la période de l’année dernière. Les avances totales à la fin du premier trimestre étaient de Rs 132 770 crore.

Cependant, le total des dépôts et avances a diminué par rapport au quatrième trimestre. Le total des dépôts a diminué de 1,8 %, par rapport à 172 644 crores de roupies au quatrième trimestre de l’exercice 21. Les avances ont diminué de 1,5% par rapport à 134 877 crores de roupies déclarées au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Le ratio de liquidité à court terme du prêteur s’établit à 215,20 % pour le trimestre de juin, contre 233,14 % pour la période de l’année dernière et 211,74 % pour le trimestre précédent.

La banque a enregistré le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré de Rs 477.81 crore pour le quatrième trimestre de l’exercice 21, qui était plus élevé de 58,6% en glissement annuel, principalement en raison d’un provisionnement plus faible.

