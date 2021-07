Les avances de Bandhan Bank augmentent de 8% en glissement annuel au premier trimestre

in

Le dépôt total a augmenté de 28% en glissement annuel à Rs 77 336 crore, alors qu’il a connu une décroissance de 1% en glissement trimestriel par rapport à Rs 77 972 crore en janvier-mars.

Le prêteur du secteur privé Bandhan Bank a enregistré une croissance de 8% en glissement annuel de ses avances pour le premier trimestre de cet exercice. Cependant, sur une base trimestrielle, les avances ont diminué de 8 %.

Dans un dépôt en bourse jeudi, le prêteur basé à Kolkata a déclaré que pour le trimestre terminé en juin, son prêt et ses avances avaient augmenté d’environ Rs 80 128 crore contre Rs 74 331 crore pour la même période il y a un an. Le prêt et les avances s’élevaient à Rs 87 043 crore à la fin du trimestre de mars dernier. Le dépôt total a augmenté de 28% en glissement annuel à Rs 77 336 crore, alors qu’il a connu une décroissance de 1% en glissement trimestriel par rapport à Rs 77 972 crore en janvier-mars.

L’efficacité globale de recouvrement de la banque pour le mois de juin était d’environ 80% (en considérant tous les clients, y compris les clients NPA) contre environ 96% en mars. L’efficacité de la collecte pour le segment de la microfinance en juin est tombée à environ 72 %, contre environ 95 % en mars de cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.