Les avances de Dhanlaxmi Bank augmentent de 4,75% au quatrième trimestre

Dhanlaxmi Bank a déclaré jeudi que ses avances avaient augmenté de 4,75% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) au cours du quatrième trimestre de l’exercice précédent, tandis que les dépôts avaient augmenté de 7,29% au cours de la même période.

Les avances brutes du prêteur basé à Thrissur ont touché 7 121,94 crore de roupies au 31 mars 2021, contre 6 798,89 crores de roupies au 31 mars 2020, a-t-il indiqué dans un dossier réglementaire. Le total des dépôts à la fin du quatrième trimestre s’élevait à 11 699,15 crore de Rs, contre 10 904,07 crore de Rs l’année précédente.

Parallèlement, le portefeuille de prêts aurifères a enregistré une hausse en glissement annuel de 48,13% au quatrième trimestre. En séquentiel, les avances sur prêts or ont augmenté de 5,6%.

Dhanlaxmi a signalé une baisse de 44,5% d’une année sur l’autre de son bénéfice net du troisième trimestre à 11,8 crore de Rs, principalement en raison de la masse salariale plus élevée et de la baisse des revenus d’intérêts.

