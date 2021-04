Les avances nettes des banques privées augmentent au cours du trimestre de mars

Le plus grand prêteur privé HDFC Bank a affiché une croissance de 13,9% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son portefeuille de prêts.

Les prêteurs privés ont signalé une amélioration des avances nettes au cours du trimestre de mars (T4FY21), selon les données provisoires publiées par les banques. Alors que le plus grand prêteur privé HDFC Bank a affiché une croissance de 13,9% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son portefeuille de prêts, la Federal Bank a annoncé une croissance de plus de 9% en glissement annuel des avances. De même, IndusInd Bank a affiché une augmentation de 3% en glissement annuel des avances nettes au cours du trimestre de mars.

Bien que Yes Bank ait enregistré une faible croissance des prêts de 0,8% en glissement annuel, ses décaissements au détail ont plus que doublé pour atteindre 7 828 crores de roupies au cours du quatrième trimestre de l’exercice21. Les données provisoires suggèrent également une croissance robuste des dépôts pour les prêteurs privés.

Alors que les dépôts de Yes Bank ont ​​augmenté de 54,7% en glissement annuel, IndusInd Bank a enregistré une croissance des dépôts de 27% au cours du trimestre de mars.

De même, HDFC Bank a affiché une croissance de 16,3% en glissement annuel et la Federal Bank a affiché une croissance de 13% de sa base de dépôts.

La croissance a été soutenue par une forte hausse des dépôts en compte courant d’épargne (CASA) de 51,8% dans Yes Bank, de 27% dans HDFC Bank et de 26% dans Federal Bank. Début mars, l’agence de notation Crisil a déclaré qu’au cours de l’exercice 21, le crédit bancaire avait augmenté de 4 à 5%. Il s’agissait d’une révision de la projection de l’agence de notation à partir de juin 2020, alors qu’elle prévoyait une croissance du crédit bancaire de 0 à 1%.

Au cours de l’exercice 22, Crisil s’attend à ce que le crédit bancaire rebondisse à des niveaux de 9 à 10%, sous l’effet d’une reprise du crédit aux entreprises, de la poussée des infrastructures du gouvernement et d’une reprise probable de la demande. Selon le dernier bulletin de la RBI, les banques privées ont enregistré une croissance du crédit de 8,6% en glissement annuel jusqu’en février 2021. Le bulletin mentionnait également que la croissance du crédit des banques commerciales à échéance régulière (SCB) semble avoir atteint un plancher alors qu’elle atteignait 6,6% en glissement annuel en février, 2021. Plus tard, le crédit non alimentaire a progressé de 6,44% en glissement annuel pour la quinzaine se terminant le 12 mars 2021.

