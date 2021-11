Les avantages de David Alaba l’emportent largement sur les inconvénients

Le transfert gratuit de David Alaba au Real Madrid à l’été 2021-2022 a fait sensation dans la communauté du Real Madrid. Alaba est entré cet été dans un vestiaire qui venait d’être libéré par Sergio Ramos et Raphael Varane – deux géants de l’industrie de la défense centrale. Bien qu’il ait joué à ce poste au Bayern Munich, les forces d’Alaba devaient être ailleurs (à l’arrière gauche et même au milieu de terrain défensif). Quatre mois après ses débuts, Alaba a plus d’admirateurs que de sceptiques au Real Madrid.

La qualité de leader d’Alaba a assez rapidement attiré l’attention des fidèles du Real Madrid. Le Real Madrid avait de grands leaders sur et en dehors du terrain avec plusieurs capitaines internationaux enfilant leurs maillots. Alaba a été ajouté à cette liste, mais pas seulement sur papier. Au départ, il a commencé à l’arrière gauche avec Nacho et Militao au centre. Actuellement, il est bien installé dans le rôle de défenseur central avec Militao comme partenaire. Mais Alaba a été une présence vocale tout au long de cette saison jusqu’à présent, quel que soit son poste. De l’organisation de la défense à la communication avec le gardien de but, Alaba s’occupe de toute la routine du leader défensif fiable.

Avec les départs de Sergio Ramos et Raphael Varane, la domination aérienne du Real Madrid devait s’effondrer. Le Real Madrid a remporté 49,5% de ses duels aériens cette saison par rapport aux 55,4% de ses duels aériens remportés au cours de la saison 2019-20 (lorsque Ramos et Varane ont joué toute la saison avec l’équipe). Alaba remporte 58,3% de ses duels aériens par rapport à son partenaire d’arrière central, Militao (65,7%). Sa limitation dans les airs l’a même conduit à encaisser des buts. De nombreux duels aériens perdus à l’intérieur de la surface de réparation ne sont pas vraiment un trait qu’un défenseur central voudrait avoir.

Le positionnement et la capacité d’interception d’Alaba ont été deux de ses avantages. La capacité de filtrage de la circulation du ballon de l’adversaire est un trait davantage associé au partenaire central d’Alaba, Eder Militao. Mais l’Autrichien n’est pas loin derrière à cet égard. Alaba sort souvent pour choisir la passe d’un adversaire, surtout si le Real Madrid essaie de défendre son canal central. La carte d’action défensive ci-dessus suggère également qu’il a bien réussi à récupérer les balles dans des positions plus profondes et plus élevées du terrain.

Depuis le retour de Ferland Mendy, l’avatar offensif de David Alaba s’est libéré à un nouveau degré. Il semble déjà avoir une excellente communication avec Mendy pour changer de position à la volée. Avec Mendy entrant à l’intérieur, Alaba s’en va et a déclenché ses croix mortelles de manière plus cohérente maintenant.

La résistance d’Alaba à la presse et sa tendance à se présenter comme un exutoire de passage aident grandement ses coéquipiers à se sortir de situations difficiles. Dans cette séquence particulière, Barcelone déplace sa presse de gauche à droite, mais Alaba reste complètement calme sous pression, se déplaçant entre les joueurs pour la faire passer sous pression. Finalement, le Real Madrid récupère le ballon en raison de la faute sur Mendy.

Alaba était un joueur d’élite avant d’arriver à Madrid et il n’a montré aucun signe d’arrêt. Parmi les joueurs du Real Madrid, seuls Toni Kroos et Casemiro ont fourni plus de passes dans le dernier tiers qu’Alaba. Pour les passes dans la surface de réparation, Alaba n’est derrière Karim Benzema et Vinicius Jr, les deux meilleurs buteurs de l’équipe. Alaba fait également partie du top cinq du Real Madrid pour le nombre total de passes progressives. Il fait également partie des cinq meilleurs joueurs de l’équipe pour le nombre total de portées progressives et le deuxième meilleur pour la distance progressive parcourue, juste derrière Vinicius.

David Alaba est venu au Real Madrid avec une riche expérience dans un autre grand club. Il ne ressent aucune pression, s’adaptant aux exigences élevées du Santiago Bernabeu. Certains problèmes défensifs doivent être corrigés (ou nécessitent une adaptation supplémentaire de la part du manager). D’après les performances de David Alaba au cours des premiers mois, il s’agit d’une signature galactique dont nous avions non seulement besoin mais que nous méritions également.

[Statistics were collected from Fbref up to the Real Madrid match against Rayo. Visualizations were also prepared for the same timeline.]