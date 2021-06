Les avantages de la proposition de garde d’enfants de Biden ne l’emportent pas sur les coûts élevés ⋆ 10z viral

Dans cet épisode de “The Federalist Radio Hour”, Veronique de Rugy, chercheuse principale au Mercatus Center de l’Université George Mason, rejoint la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de la façon dont les propositions de garde d’enfants du président Joe Biden et d’autres programmes fédéraux ciblant les familles pourraient ne pas réellement aider les mères et les enfants.

“Ce qui nous préoccupe, c’est surtout de sortir de cette pandémie où il y a eu beaucoup de paiements qui ont été faits aux gens, au-delà des pertes possibles qu’ils avaient subies”, a déclaré de Rugy. «Et cela s’ajoute aux paiements individuels qui étaient assez généreux. Vous avez donc un système qui habitue les gens à les rendre beaucoup plus confortables pour ne pas travailler. »

Un élément de cette conversation qui nécessite une attention, a déclaré de Rugy, est la façon dont les dépenses gouvernementales qui accompagnent ces propositions affecteront les générations futures.

« Nous ne pouvons pas surestimer le pouvoir incroyable de la croissance économique, en fin de compte pour réduire la pauvreté, aider les familles, aider la génération future parce que c’est une autre chose, toutes ces dépenses que nous faisons au nom d’aider les enfants aujourd’hui les mêmes enfants quand ils deviendront adultes qui vont devoir l’assumer dans un monde où la croissance économique n’est pas aussi dynamique, précisément parce que la dette est si énorme et les impôts sont plus élevés et, et c’est vraiment à courte vue », a conclu de Rugy .

https://mp3.ricochet.com/2021/06/Mar-FINal.mp3

