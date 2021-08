Les avantages du Kubernetes managé sur OVHcloud

Évolutivité. Convivialité. Compatibilité. Sécurité.

Qu’elles soient destinées à un usage professionnel ou à un public de consommateurs, ces caractéristiques sont essentielles au développement d’une application réussie. Les applications doivent être compatibles avec un large éventail de systèmes et de plates-formes, capables d’évoluer sans effort et intuitives sans sacrifier la sécurité des données. Même pour une équipe de développement qui a perfectionné les principes de DevOps, c’est un défi de taille, sans doute impossible.

La solution? Développement cloud-natif basé sur une architecture de microservices. Et c’est exactement là qu’intervient Kubernetes.

Qu’est-ce que Kubernetes ?

En tant que l’une des plates-formes d’orchestration de conteneurs les plus populaires au monde, Kubernetes open source automatise un volume important de travail manuel typique du développement d’applications.

Développé à l’origine par les ingénieurs de Google Alphabet avant d’être finalement donné à la Cloud Native Computing Foundation, Kubernetes est soutenu par une communauté open source florissante.

Grâce à son approche basée sur les conteneurs, Kubernetes rationalise et simplifie considérablement le développement d’applications.

Pour comprendre comment et pourquoi, cependant, nous devrons d’abord définir quelques concepts de base de la solution.

Conteneurs Kubernetes

Les conteneurs ont beaucoup en commun avec les machines virtuelles, étant donné qu’il s’agit d’environnements virtuels isolés dans lesquels les logiciels peuvent être exécutés. La principale différence est que les machines virtuelles exécutent généralement des systèmes d’exploitation ou des bureaux virtuels indépendamment de leur serveur hôte. Les conteneurs, quant à eux, partagent tous le système d’exploitation de l’hôte.

En quoi cela les rend-il exactement bénéfiques du point de vue du développement ?

Selon Built In, spécialiste de l’acquisition de talents technologiques, le concept de base d’un conteneur de développement est de nature similaire à un kit de repas. Tout comme les kits de repas incluent tout ce dont une personne a besoin pour préparer un repas à la maison, un conteneur regroupe tout ce dont une application a besoin pour fonctionner. Ceci est bénéfique pour plusieurs raisons :

Kubernetes amplifie encore ces avantages en automatisant la configuration, le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle de ses conteneurs via des microservices.

Architecture Kubernetes et microservices

D’une manière générale, il existe deux choix lorsqu’il s’agit d’architecturer une application cloud. La première, l’architecture monolithique, est précisément ce à quoi elle ressemble. Tous les composants d’une application monolithique sont construits comme un système unique et contigu.

Les applications basées sur les microservices, quant à elles, sont construites à partir de plusieurs services ou composants, chacun pouvant fonctionner indépendamment des autres. En tirant parti des microservices dans le développement d’applications, il est plus facile de construire des applications complexes, évolutives et résilientes.

D’autre part, l’architecture des microservices peut être extrêmement complexe à gérer, notamment en termes d’équilibrage de charge, d’allocation de ressources et d’intégration entre les services.

L’un des avantages les plus importants de Kubernetes est sa capacité à déployer automatiquement et stratégiquement les ressources informatiques selon les besoins sur les microservices. Il facilite également automatiquement la communication entre ces services.

Une organisation utilisant Kubernetes peut ainsi oublier les défis liés à l’architecture des microservices et se concentrer plutôt sur les avantages qu’elle procure.

Nœuds, pods et découverte de services

La fonctionnalité d’équilibrage de charge et d’automatisation de Kubernetes repose en grande partie sur l’architecture de la plate-forme et l’organisation des composants de l’API dans le cadre.

Le modèle de découverte de service est au cœur de la façon dont tous ces composants s’emboîtent. Il est crucial d’exécuter réellement des applications sur Kubernetes, ainsi que d’équilibrer la charge.

Tout d’abord, couvrons brièvement les composants eux-mêmes.

Kubernetes déploie et gère principalement ses composants via la découverte de services. Chaque objet dans Kubernetes est lié à deux valeurs uniques, appelées respectivement étiquettes et annotations. Service Discovery exploite ces valeurs pour identifier les pods et les associer à des services spécifiques via des sélecteurs.

Dans certains cas, un autre composant, appelé manette, peut être utilisé lorsque plusieurs services partagent le même point de terminaison ou le même équilibreur de charge.

L’importance du développement cloud natif

Bien que Kubernetes ne soit pas explicitement destiné au développement d’applications cloud, c’est grâce à une approche native du cloud que la plate-forme brille vraiment.

Le développement natif du cloud permet déjà aux développeurs de supprimer les couches d’infrastructure et leurs coûts associés. Il permet déjà un déploiement plus rapide, d’autant plus qu’il n’est pas nécessaire de créer un code spécialisé pour chaque environnement d’exploitation.

Kubernetes va encore plus loin, en combinant son architecture de microservices avec la nature sans serveur du développement cloud pour faciliter les conteneurs d’auto-réparation, un meilleur équilibrage de charge et une meilleure distribution des ressources, une mise à l’échelle automatique et une gestion des informations d’identification.

Quels sont les avantages de développement de Kubernetes ?

Nous avons déjà évoqué quelques-uns des avantages que Kubernetes peut apporter aux équipes de développement. Maintenant que vous en comprenez un peu plus le fonctionnement de la plate-forme, approfondissons. En déployant Kubernetes via un cloud public, votre équipe peut :

Pourquoi OVHcloud est le fournisseur Kubenetes parfait

Déployé via un cloud public, Kubernetes offre une multitude d’avantages incroyables. Grâce à OVHcloud, ces avantages peuvent être pleinement exploités. Tout d’abord, il gère l’intégralité du backend Kubernetes. Cela inclut les correctifs de sécurité, les mises à jour et la maintenance de tous les composants principaux de Kubernetes.

Ces composants sont tous exploités entièrement en interne, maintenus dans son propre centre de données sécurisé. Il vous suffit de télécharger votre fichier de configuration Kubernetes et vous aurez accès à toutes les fonctionnalités d’un service Kubernetes certifié.

Vos développeurs peuvent se concentrer exclusivement sur la création et le déploiement de leur logiciel, en sachant que leur instance Kubernetes est entre de bonnes mains.

OVHcloud propose également une disponibilité puissante à la demande, des performances stables et une capacité de mise à niveau transparente via ses instances de cloud public. Ces instances Discovery flexibles et évolutives sont idéales pour les novices de Kubernetes, permettant aux utilisateurs d’essayer Kubernetes sans se ruiner.

OVHcloud est également bien placé pour aider votre entreprise à se développer. Son infrastructure cloud fiable est conçue pour prendre en charge même les applications à haute disponibilité les plus exigeantes. Et la plate-forme facilite l’adaptation et la croissance de votre déploiement Kubernetes à la demande, en redéfinissant sans effort les conditions de santé de tout service Kubernetes.

L’infrastructure d’OVHcloud est également construite selon les spécifications de sécurité les plus exigeantes. Les serveurs sont conformes aux réglementations telles que HIPAA et entièrement certifiés ISO/IEC 27001, 27017, 27018 et 27701. Le système de gestion de la sécurité de l’information (ISM) aidera également à gérer les risques et les vulnérabilités, assurant à la fois la tranquillité d’esprit et la continuité des activités.

Enfin, parce qu’OVHcloud comprend l’importance de vos résultats, il propose des prix compétitifs sur tous les produits et services. Il ne facture pas de frais sur les clusters de l’offre Kubernetes, et les services de cloud public sont facturables mensuellement ou à l’heure. Avec OVHcloud, vous payez exclusivement ce que vous utilisez.

Vous pouvez en apprendre davantage ici.