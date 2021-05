Les avantages du stockage gratuit illimité de Google Photos prennent fin le 1er juin: réponse à toutes vos questions

Pour les utilisateurs qui souhaitent rester dans la limite de stockage, ils peuvent libérer de l’espace avant la date limite.

L’avantage de stockage illimité offert par Google Photos prend fin le 1er juin et cela signifie qu’à partir de la semaine prochaine, si un utilisateur dépasse la limite de stockage de 15 Go, un montant devra être payé. L’année dernière, en novembre, Google a informé les utilisateurs de la limite de 15 Go pour les comptes Google. Maintenant, cet espace mémoire a été divisé entre Google Photos, Drive et Gmail. Maintenant, il faudra acheter du stockage supplémentaire. Auparavant, Google Photos avait donné aux utilisateurs l’avantage de stocker un nombre illimité de photos de haute qualité compressées à moins de 16 Mo. Ces photos ont été stockées gratuitement sur le cloud. Cette offre sera également supprimée à partir du 1er juin.

Pour ceux qui souhaitent encore enregistrer ces photos et vidéos de «haute» qualité, il est conseillé de les sauvegarder avant le 1er juin. Ces images haute résolution enregistrées sur le compte Google avant le 1er juin ne seront pas comptabilisées dans le stockage du compte Google. Pour enregistrer ces photos de haute qualité, les utilisateurs peuvent visiter l’application Google Photos et consulter les paramètres des photos. Il y a une option pour la sauvegarde et la synchronisation apparaîtra et les images de haute qualité peuvent être téléchargées en fonction du stockage que les utilisateurs ont laissé à partir des 15 Go gratuits autorisés.

Pour être sûr, les utilisateurs qui n’ont toujours pas utilisé leur limite de stockage de 15 Go ne seront pas affectés immédiatement. Une fois que la limite de stockage approche, les utilisateurs du compte Google recevront des notifications.

Faites de la place

Pour les utilisateurs qui souhaitent rester dans la limite de stockage, ils peuvent libérer de l’espace avant la date limite. Toutes les photos et vidéos indésirables peuvent être supprimées. En fait, le téléchargement de Google One aidera également les utilisateurs à identifier l’utilisation du stockage et à fournir différentes solutions pouvant libérer de l’espace de stockage.

Acheter du stockage

En cas d’atteinte de la limite de stockage, les utilisateurs ont la possibilité de s’abonner à Google One ou Apple One en fonction du combiné qu’ils utilisent. Les prix de Google One commencent à partir de Rs 120 par mois, où les utilisateurs disposeront de 100 Go de stockage. Google One a également des frais d’adhésion de Rs 210 par mois pour 200 Go de stockage. De même, il existe des abonnements annuels où les utilisateurs peuvent payer jusqu’à 6500 Rs par an.

Les utilisateurs Apple, quant à eux, peuvent également opter pour Google One sur leurs iPhones ou iPads. Ils peuvent même opter pour un abonnement de stockage Apple One ou iCloud. En Inde, l’adhésion à Apple One comprend deux plans: le plan individuel et le plan familial. Le plan individuel coûte 195 Rs par mois pour un stockage iCloud de 50 Go, tandis que le plan familial est maintenu à 365 Rs par mois pour un stockage iCloud de 200 Go. Certains autres abonnements pour Apple Music, Apple TV + et Apple Arcade sont également proposés avec les deux plans.

