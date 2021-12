Les avantages d’une semaine de travail de quatre jours [Infographic]

Lorsque les gens parlent de l’avenir du travail, ils parlent généralement de l’impact des machines et de l’automatisation sur la main-d’œuvre. Mais il y a aussi une conversation différente, plus holistique, qui évolue également : l’idée que l’avenir du travail devrait être bon pour les travailleurs, et pas seulement pour les profits.

De nombreuses entreprises explorent différentes façons de créer un meilleur système de travail, et il semble que chaque semaine, une nouvelle entreprise annonce qu’elle teste une semaine de travail de quatre jours. Il existe de nombreux avantages rapportés et recherchés d’une semaine de travail de quatre jours, et beaucoup d’autres aussi anecdotiques. Lorsque mon entreprise est passée à une semaine de travail de quatre jours, j’ai personnellement trouvé mon équilibre travail/vie considérablement amélioré, et je me sentais beaucoup plus reposé et détendu, et capable d’accomplir plus au cours de mes quatre jours.

Passer à une semaine de travail de quatre jours est bon pour le personnel, pour les entreprises, pour l’équilibre travail/vie personnelle et pour l’environnement. Consultez cette infographie ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages d’une semaine de travail de quatre jours :

Si la semaine de travail de quatre jours est encore un concept relativement nouveau, les résultats des entreprises qui l’ont testée sont largement positifs. Travailler moins est une perspective effrayante pour les entreprises qui adoptent une méthodologie de « bums on seat » en matière de productivité, mais les entreprises qui sont prêtes à essayer quelque chose de différent en voient les avantages. Lorsque Bolt est passé à une semaine de travail de quatre jours, ils ont découvert que l’équipe de direction pouvait facilement réduire le temps de réunion de 90 %, sans sacrifier les résultats.

Il est très possible que si les entreprises consacrent du temps et s’engagent à mettre en œuvre une semaine de travail de quatre jours, chaque entreprise et chaque équipe trouvent leurs propres moyens de devenir plus productives, d’améliorer les processus et de devenir plus efficaces.

Penser l’avenir du travail d’une nouvelle manière signifie ne pas avoir peur de déchirer le livre de règles et de recommencer. Tout le monde ne veut pas ou n’a pas besoin du même type d’emploi, et passer à une semaine de travail de quatre jours est le moyen de commencer à montrer son engagement envers la conversation plus large.