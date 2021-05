les avantages économiques de la protection écologique

24/05/2021 à 11h05 CEST

Les aires protégées du réseau Natura 2000 occupent 30% de la superficie de l’Espagne et sont également une source de richesse. Selon le gouvernement, ils contribuent pas moins de 43,661 millions d’euros par an, ce qui équivaut à 4% du PIB espagnol en 2014.

Le réseau Natura 2000, le plus grand ensemble d’aires protégées au monde, est configuré comme «l’outil clé pour lancer la reprise verte dont l’Europe a besoin», selon les experts.

Le réseau Natura 2000 rassemble plus de 27000 espaces protégés par ce chiffre dans l’Union européenne, dont plus de 1800 sont situés en Espagne, ce qui représente 30% du territoire national, et c’est le pays qui apporte le plus de superficie à ce réseau.

Cet ensemble d’espaces naturels est divisé en trois catégories: les lieux d’importance communautaire (SIC), les zones spéciales de protection des oiseaux (ZEPA) et les zones spéciales de conservation (ZEC). Actuellement, l’Espagne fournit à chacun de ces espaces son plan de gestion correspondant, comme l’exige l’Union européenne.

Le responsable de la conservation des espaces de l’organisation de conservation SEO / Birdlife, Octavio Infante, souligne dans des déclarations à Efe que «les communautés autonomes qui hébergent ces aires protégées devraient promouvoir le réseau Natura 2000 de manière énergique», en particulier par le opportunités offertes dans les circonstances actuelles, dans lequel nous avons le besoin de se remettre de la crise sanitaire & rdquor;.

Infante juge «très important de faire comprendre à la population qu’être dans une zone protégée du réseau Natura 2000 implique une série d’opportunités», loin d’une «mythologie»; dans lequel «soi-disant, les habitants n’allaient pas pouvoir chasser, pêcher, construire ou cultiver».

«Le problème a son origine dans le fait que les communautés autonomes désignaient les espaces à conserver mais sans la participation des habitants & rdquor;, qui avec leurs activités traditionnelles« avaient gardé l’espace en bon état pendant des siècles pour qu’il puisse être désigné. un & rdquor; protégé.

Selon SEO / Birlife, «les aires protégées du réseau Natura 2000 diffèrent des autres chiffres de protection en ce que permettre le développement de l’activité humaine, tant qu’il ne met pas en danger la conservation des valeurs naturelles qui ont motivé sa protection & rdquor;.

Les retombées économiques du réseau Natura 2000 pour la société espagnole dans son ensemble s’élèvent à 43 661 millions d’euros par an, soit 4% du PIB espagnol en 2014, selon une étude du ministère de la Transition écologique (Miteco).

C’est un modèle qui prône que la conservation de la nature se traduise par «des bénéfices pour les citoyens et pour l’économie», de sorte que «loin d’être un obstacle au développement socio-économique des territoires», le Réseau Natura 2000 des offres opportunités de développement des activités productives traditionnelles, des activités récréatives et du tourisme durable.

L’exemple de la lagune de Gallocanta

Le tourisme ornithologique, en particulier les grues, est précisément l’une des activités pour lesquelles la lagune de Gallocanta est connue – située entre les régions de Daroca et de Jiloca, en Aragon -, la plus grande lagune salée d’Europe. Occidental, qui en plus d’être l’une des Natura 2000 espaces de réseau, est également une zone humide Ramsar d’importance internationale et une réserve naturelle.

L’éducatrice environnementale de la réserve naturelle de Gallocanta, Carmina Franco, explique que «Gallocanta est une zone humide très affectée par des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes et prolongées» quelque chose pour lequel «Gallocanta a été méprisé ou sous-évalué quand il n’y a pas de grues ou assez d’eau».

Cependant, «Gallocanta est un phénix de la steppe qui se prépare aux sécheresses». car les microorganismes, les invertébrés et les prairies de végétation saline qui l’habitent «peuvent rester en sommeil jusqu’à ce que l’eau revienne».

Les grues Gallocanta, qui ont déjà quitté leurs quartiers d’hiver aragonais pour se reproduire dans le nord de l’Europe, ont fait un passage migratoire «normal»: plus de 100 000 spécimens ont passé l’hiver dans le lagon.

La l’activité vedette dans ce cas sont les «routes avec les grues»., qui consistent en une visite guidée du périmètre de la réserve, bien qu’ils aient également plusieurs “ cachettes ” (cachettes en anglais) d’où les photographes de la nature peuvent photographier les grues sans être vus.

La Journée européenne du réseau Natura 2000 est célébrée chaque année le 21 mai pour sensibiliser la population à l’importance de ces espaces.

Le réseau Natura 2000 en Espagne: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-proteinados/red-natura-2000/rn_espana.aspx

