Les avantages et les inconvénients de lancer les dés sur NAK Stock

Est Minéraux de la dynastie du Nord (NYSEAMERICAIN:NAK) stock un pari qui vaut la peine d’être pris? D’une part, si ce mineur mineur est en mesure de poursuivre son projet Pebble en Alaska, il pourrait éventuellement récolter une aubaine énorme. En revanche, il y a peu de chances que ce projet obtienne le feu vert.

Pourquoi? Attaquez-vous aux préoccupations environnementales. Malgré les probabilités à long terme, la société se bat pour convaincre les régulateurs. Vont-ils l’emporter? Pour le moment, je ne miserais pas dessus. Mais vaut-il la peine de miser dessus? Même si c’est fondamentalement comme acheter un billet de loterie, comme le disait Muslim Farooque d’InvestorPlace le 6 mai?

Ça dépend. À première vue, il pourrait sembler qu’acheter des actions aujourd’hui (à environ 58 cents par action) en vaudrait la peine. Le coup de pouce que ce titre recevrait s’il ne faisait qu’une once de progrès avec le projet Pebble le renverrait probablement à des prix à plusieurs reprises où il se négocie aujourd’hui.

Ce serait plus que contrer le risque de perte totale, si elle arrive au bout du chemin avec ses appels à des rejets répétés. Pourtant, plonger dans les détails, cela devient plus discutable. Avec autant de parties prenantes contre le projet, le projet Pebble pourrait rester le rêve impossible de cette entreprise pendant des années, voire des décennies, à venir.

NAK Stock: Pourquoi certains le voient comme un pari à prendre

À l’heure actuelle, Northern Dynasty ne génère aucun revenu. Ses dépenses d’exploitation ont été d’environ 50 millions de dollars par an au cours des dernières années. Selon ses dernières données financières, il ne dispose que de 33,4 millions de dollars en espèces. Mais, si l’on considère la valeur potentielle du projet Pebble (s’il se concrétise), il est clair pourquoi l’action parvient à avoir une capitalisation boursière d’environ 284 millions de dollars.

Comme notre propre Louis Navellier l’a décomposé le 30 avril, le projet Pebble est un véritable trésor, contenant une valeur estimée à plus de 400 milliards de dollars de métaux. Maintenant, ce n’est pas comme si l’entreprise, si jamais elle obtenait l’autorisation de commencer l’exploitation minière sur le site, deviendrait immédiatement une valeur de 400 milliards de dollars.

Mais cela aurait un effet démesuré sur le cours de son action. Même toute indication que les choses bougeaient en sa faveur aiderait à envoyer à nouveau des actions NAK «sur la lune». Un rebond complet à son sommet de 52 semaines (2,49 $ par action) se traduirait par un gain de plus de quatre fois par rapport aux prix actuels.

Comparé au risque de perte totale, certains peuvent y voir un pari à prendre. Mais ce n’est pas comme s’il y avait 50% de chances que cela se produise, et 50% de chances que ce ne soit pas le cas. Cela n’a peut-être même pas 20% de chances de se produire. Au lieu de cela, les chances sont probablement plus semblables à 99 contre 1.

Le manque de soutien indique pourquoi cela peut être un mauvais pari

Northern Dynasty en a peu de son côté qui se bat pour le feu vert du projet Pebble. Les politiciens des deux côtés de l’allée s’y sont opposés. Le président Biden a explicitement déclaré lors de sa campagne électorale qu’il bloquerait le projet. Et, même pendant les années Trump, la société n’a pas réussi à obtenir l’approbation du Corps des ingénieurs de l’armée.

En outre, un groupe diversifié de parties prenantes de la région de la baie de Bristol en Alaska (où se trouve le site) se sont prononcés pour s’opposer au projet Pebble. En bref, ce ne sont pas seulement les politiciens de Washington et les militants écologistes qui ne veulent pas que cela progresse. La communauté locale étant contre, il est facile de comprendre pourquoi les deux sénateurs de l’État (Lisa Murkowski et Dan Sullivan) ont soutenu le rejet du Corps des ingénieurs de l’armée.

Pendant ce temps, Northern Dynasty continue de dépenser des dizaines de millions de dollars par an dans une bataille difficile. Où génère-t-il cet argent? Via des offres secondaires dilutives, comme une offre de 35,3 millions de dollars sur laquelle elle a clôturé en juillet 2020. Cette dilution, couplée à une diminution de l’intérêt des spéculateurs, à mesure qu’ils s’impatientent, indique probablement que cette «action bon marché» devient encore «moins chère» au fil du temps.

En fait, les actions aujourd’hui peuvent être un peu gonflées, par rapport aux perspectives actuelles du projet. Les actions sont tombées à 31 cents par action après l’élection de Biden, mais ont connu un rebond plus que triplé grâce au phénomène du «stock meme». Les vestiges de la fièvre spéculative de l’hiver dernier restent pris en compte dans le prix de l’action NAK.

Bottom Line: amusant de spéculer sur, mais pas à pas

Certes, il est amusant de penser que cette entreprise pourrait être assise sur un trésor de 400 milliards de dollars. Mais une affaire de taureau fondée en grande partie sur des espoirs ne porte guère ses fruits. Bien sûr, pour ceux qui recherchent une situation amusante sur laquelle spéculer, il n’y a aucun problème à investir un petit montant que vous êtes prêt à perdre. Gardez juste une chose à l’esprit.

Faute de soutien non seulement des politiciens et des régulateurs de Washington, mais également de la communauté locale, les chances que ce mineur mineur l’emporte sont probablement plus faibles que ce qui est actuellement intégré au cours de l’action NAK.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

