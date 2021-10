Les avantages et les inconvénients d’investir dans les actions NIO aujourd’hui

Il est facile de s’aigrir sur des actions comme Nio (NYSE :NIO). La dite Tesla (NASDAQ :TSLA) de la Chine a augmenté de plus de 3 000 % entre mars 2020 et janvier de cette année. Les investisseurs rêvaient sans aucun doute de gains gigantesques en 2021 avec une courbe de croissance qui les ferait se sentir comme Elon Musk.

Eh bien, ce n’est pas arrivé. L’action NIO a chuté de plus de 40 % par rapport à son sommet et se négocie actuellement en dessous de 40 $.

Les problèmes de production ont tourmenté de nombreuses entreprises de véhicules électriques en raison de la pénurie mondiale de puces semi-conductrices. Il existe également des retards de livraison mondiaux et, bien sûr, des tensions persistantes entre la Chine et l’Occident, en particulier les États-Unis.

Si vous avez acheté des actions NIO au début de l’année, vous êtes assis sur une perte de 19% avant les deux derniers mois de 2021. Et il y a peu de chances qu’il y ait de bons chiffres pour le troisième trimestre pour retirer le stock de véhicules électriques. de son marasme lors du rapport de Nio à la mi-novembre.

Alors, est-il temps de réduire vos pertes et d’encaisser ? Ou est-il maintenant temps de doubler et d’acquérir plus d’actions NIO à un prix réduit ?

Les arguments en faveur de la vente d’actions NIO

Il est agréable de penser que le monde sort peut-être de la pandémie de coronavirus (même si je ne parierais pas contre une autre vague cet hiver). Mais même ainsi, il y a des signes que nos problèmes économiques ne sont pas encore dans le rétroviseur.

La Chine était l’épicentre de la pandémie et son économie a été la première à être touchée. Par conséquent, il a également été le premier à montrer des signes de reprise. En fait, la Chine s’est avérée être un indicateur efficace des difficultés économiques depuis Covid-19 car les tendances y sont en avance de quelques mois sur les États-Unis.

Par conséquent, il est préoccupant que la croissance du produit intérieur brut de la Chine ait considérablement ralenti au troisième trimestre. Pékin affirme que l’économie chinoise a progressé de 4,9% au troisième trimestre après avoir enregistré une croissance de 7,9% au deuxième trimestre.

Des analystes ont déclaré au South China Morning Post que les chiffres pourraient indiquer davantage de problèmes économiques au quatrième trimestre, y compris une possible stagflation. Si cela se produisait, il est difficile d’imaginer que cela n’aurait pas d’impact sur les entreprises chinoises comme Nio.

Une autre raison d’être un sceptique de Nio vient de la collaboratrice d’InvestorPlace, Dana Blankenhorn. J’ai lu beaucoup d’articles de Blankenhorn et j’en suis venu à apprécier son analyse directe et sans fioritures.

Blankenhorn fait remarquer que la comparaison Nio-Tesla est loin. Alors que Tesla est un nom familier et le chouchou des investisseurs depuis des années, Nio est loin de cela en Chine. Blankenhorn poursuit :

Nio est un produit de niche, même en Chine. Ce n’est pas l’un des 15 appareils électriques les plus vendus au pays. Tesla occupe les deuxième et troisième places dans cette liste. Société BYD limitée (OTCMKTS :BYDDF), cependant, détient quatre des 15 places avec des voitures comme la BYD Han, une berline de taille moyenne.

Si quoi que ce soit, Blankenhorn dit que BYD est plus proche d’être la Tesla de Chine que Nio.

Les arguments en faveur de l’achat d’actions NIO

Ce qui distingue vraiment Nio, c’est son service d’échange de batterie. Au lieu de laisser les véhicules électriques se recharger, la stratégie de batterie en tant que service (BaaS) de Nio permet aux conducteurs de simplement se rendre dans une station d’échange de batterie et d’échanger une batterie épuisée contre une batterie complètement chargée en moins de cinq minutes.

Nio possède plus de 500 stations d’échange de batteries en Chine et prévoit d’installer la première prochainement en Norvège, où l’entreprise vient de s’étendre.

En octobre, Nio a annoncé avoir réalisé plus de 4 millions d’échanges de batteries depuis l’ouverture de la première station en 2018. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’exploiter 700 stations d’échange de batteries d’ici la fin de l’année et 4 000 d’ici la fin de 2025. .

Le programme BaaS est un énorme argument de vente pour Nio. L’entreprise affirme qu’elle réduit le coût d’une voiture électrique de 10 000 $. Pékin est également généreux avec les subventions pour Nio en raison de son service d’échange de batteries.

Nio est le leader incontesté de la technologie BaaS pour le moment, mais je m’attends à ce que la concurrence soit plus intense à l’avenir.

En attendant, Nio accélère la production de ses véhicules électriques. Le 1er octobre, la société a annoncé avoir livré 10 628 véhicules en septembre, ce qui représente une augmentation de 125,7 % en glissement annuel. Au total, la société a livré 142 036 véhicules au 30 septembre.

Le verdict

Même si je suis plus sceptique qu’il y a un an, j’aime toujours l’action NIO. L’entreprise n’est peut-être pas la Tesla de Chine. Mais il n’y a rien de mal à être le Nio de Chine, en particulier lorsque la société est le leader de l’industrie dans le domaine de l’échange de batteries.

Les investisseurs en actions NIO devraient avoir une perspective à long terme. Assurez-vous simplement que vous êtes satisfait de la façon dont l’entreprise augmente la production. Tant que Nio est un leader de la technologie BaaS, c’est un moyen attrayant d’investir dans les véhicules électriques.

