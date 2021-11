Les avantages inconnus pour la mère

28/11/2021 à 14h00 CET

La l’allaitement maternel C’est l’aliment idéal pour tout nouveau-né. L’Association américaine de pédiatrie (AAP), l’Association espagnole de pédiatrie (AEPed), le Collège américain des obstétriciens et gynécologues (ACOG), la Société espagnole de gynécologie et d’obstétrique et une longue liste d’associations nationales et internationales, recommandent l’allaitement exclusif pour 6 mois et complété par d’autres aliments pendant au moins un an.

Dans le cas de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette dernière recommandation est portée à deux ans. Tout cela basé sur les bénéfices à court et à long terme que l’allaitement apporte non seulement pour le nouveau-né mais aussi pour la mère.

Le spécialiste en gynécologie et obstétrique de l’Unité des femmes de l’Hôpital Ruber Internacional, docteur Isabel Rodríguez-Piñero, analyse les bénéfices de l’allaitement sur le nouveau-né et la mère.

Le lait maternel : un superfluide biologique en mutation permanente

« Le lait maternel est bon car c’est un fluide biologique vivant, qui contient des enzymes, des immunoglobulines et des facteurs de croissance, entre autres, avec des propriétés biologiques inégalées par aucun lait maternisé », explique le médecin.

Mais il y a plus, car ce fluide biologique change constamment pendant l’allaitement. «Son contenu varie en fonction des besoins du bébé, c’est-à-dire que sa composition en nutriments change au fur et à mesure de sa croissance, lui offrant à tout moment ce dont il a besoin.. Cela ne peut pas être égalé par le lait maternisé », explique Rodríguez-Piñero.

Avantages pour le nouveau-né

Il existe de nombreuses études qui montrent les propriétés bénéfiques de l’allaitement. « Favorise le développement gastro-intestinal et influence le microbiote et la flore intestinale. De plus, chez les nouveau-nés prématurés, il a été démontré que l’allaitement réduit le risque d’entérocolite nécrosante, augmente la lactase intestinale et diminue la perméabilité intestinale », explique l’expert.

Mais la liste des avantages ne s’arrête pas là. Ce spécialiste de l’Unité des femmes de l’Hôpital international Ruber ajoute que le lait maternel tIl réduit également le risque d’infections aiguës (intestinaux, respiratoires, otites, etc.) et l’hospitalisation au cours de la première année de vie.

Propriétés à long terme

Il y a un autre aspect important de l’allaitement que le Dr Isabel Rodríguez-Piñero souligne, et c’est que les avantages ne sont pas seulement montrés chez les bébés, mais ils sont prolongés à long terme chez les enfants.

« Il existe des études qui montrent une association entre l’allaitement et une réduction de l’incidence de certaines maladies chroniques comme le diabète de type I et II, l’obésité ou les maladies cardiovasculaires, ainsi que la maladie cœliaque ou la maladie inflammatoire de l’intestin. Il existe des preuves que le lait maternel peut être associé à Améliorations du développement neurologique de l’enfant. Les enfants allaités ont de meilleurs résultats aux tests d’intelligence que les enfants nourris au lait maternisé.

De plus, certaines études indiquent que les bébés allaités ont un meilleur développement visuel et auditif que ceux nourris au lait maternisé.

Cela profite aussi à la mère

Votre bébé n’est pas le seul à bénéficier de l’allaitement. La santé des mères est également renforcée par l’allaitement puisque la perte de sang post-partum (hémorragies) est réduite ou que la femme est protégée contre de futures grossesses.

« Des contractions utérines sont générées qui réduisent les pertes de sang et c’est un moyen de la nature elle-même d’éviter de nouvelles grossesses, suivant la méthode contraceptive d’allaitement (méthode MAMA) qui nécessite un allaitement à la demande et sans interférence (pas de tétine ni de biberon) Ainsi, le risque de grossesse est très faible », explique le médecin.

De plus, il est scientifiquement prouvé que l’allaitement réduit le risque de cancer du sein, utérus et ovaire. Il réduit également le risque de diabète de type 2 en améliorant la tolérance au glucose et la résistance à l’insuline.

Selon la gynécologue et obstétricienne Isabel Rodríguez-Piñero, avec toutes ces données, nous pouvons conclure que l’allaitement est le meilleur aliment que nous puissions donner à notre bébé.

« Cependant, il y a des moments où vous ne pouvez tout simplement pas ou ne voulez tout simplement pas allaiter. Pour cette raison, le lait artificiel a été créé, pour avoir une option pour les mères qui ne peuvent ou ne veulent pas allaiter leur bébé ».