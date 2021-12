Les avantages pour le cerveau de faire de l’exercice avec d’autres personnes

En 2020, le monde a dépensé plus de 7 milliards de dollars en suppléments qui promettaient d’améliorer la santé du cerveau. Autant mettre le feu à cet argent. La quête de la pilule, du jeu de mémoire ou de l’élixir de créativité parfaits pour booster le QI n’a pas été couronnée de succès.

Si vous cherchez cette astuce étrange pour améliorer la santé de votre cerveau, le meilleur endroit pour regarder pourrait être vos pieds. C’est la conclusion à laquelle je suis parvenu après mon parcours à travers des centaines d’études évaluant le zapping cérébral, le microdosage, les jeux et d’autres interventions populaires pour mon livre, The Tailored Brain. Il s’avère que l’un des seuls moyens légitimes d’adapter notre cerveau nous a toujours été accessible : l’activité physique.

Le fait de bouger a un certain nombre d’effets qui sont directement liés à la résilience du cerveau, de l’augmentation du flux sanguin à des connexions renouvelées dans le cerveau lui-même. Mais l’un des moyens les moins appréciés d’améliorer encore ces effets est de s’engager avec d’autres cerveaux pendant que nous faisons de l’exercice.

Les humains sont, comme les éléphants ou les rats-taupes nus, une espèce sociale. L’évolution ne nous a pas façonnés en tant que cerveaux isolés faisant notre chemin dans la vie, mais en tant que cerveaux collectifs, interagissant, résolvant des problèmes, créant et, oui, se déplaçant à travers le monde, littéralement, ensemble. Une nouvelle hypothèse fascinante de la biologie évolutive postule que l’activité physique constitue un tampon contre les insultes de l’âge afin que nous restions dans les parages et que nous soyons en assez bonne santé pour soutenir d’autres personnes, pas pour que nous puissions nous asseoir seuls dans une grotte ou un château et être des génies solitaires.

Interagir avec les autres au fur et à mesure que nous nous déplaçons peut soulager notre esprit, laissant de la place pour de nouvelles idées nettes, une attention accrue, une capacité de mémoire et une humeur plus légère. La meilleure nouvelle est que même des quantités modestes d’activité offrent des avantages. La science le dit.

Comment l’activité physique et l’interaction sociale fonctionnent ensemble

Si vous vous surprenez à gémir à l’idée de faire plus d’exercice, c’est peut-être parce que « l’exercice » est une forme artificielle d’activité physique, qui peut englober de nombreuses activités, du jardinage au shopping. Et il se peut que faire quelque chose de social pendant que nous nous déplaçons nous vienne naturellement.

Le biologiste évolutionniste de Harvard Daniel Lieberman a co-écrit un récent examen des preuves de l’argument selon lequel l’activité physique est une adaptation évolutive qui soutient la santé du cerveau jusqu’à un âge avancé. L’idée est qu’au fur et à mesure que les humains évoluaient, nous nous déplacions beaucoup pour nous nourrir et prendre soin de nous, ce qui favorisait la santé du cerveau. L’activité physique et le cerveau sain nous ont à leur tour permis de prendre soin des jeunes générations jusqu’à un âge avancé.

Cette idée est une explication évolutive de la raison pour laquelle les humains survivent bien au-delà des années de reproduction, ce qui est extrêmement rare chez les animaux. Cela va de pair avec «l’hypothèse de la grand-mère», qui postule que dans nos années post-reproductrices, nous restons dans les parages pour prendre soin des petits des jeunes générations qui portent nos gènes. En les gardant en vie, nous gardons également vivants les gènes que nous leur avons transmis. Lieberman et ses co-auteurs ajoutent à cette image en proposant que l’activité physique soutient la « santé » du cerveau et du corps qui permet une vieillesse physiquement active.

L’exercice fait également bouger les molécules pour les réparations et le remodelage

L’activité physique cause des dommages, selon Lieberman et ses co-auteurs, sous forme de dégradation musculaire et de libération de molécules oxydantes nocives. Mais les scientifiques offrent la preuve que lorsque nous réparons ces dommages, nous dépassons un peu, laissant les choses encore mieux qu’au début. Une énorme libération d’antioxydants en réponse aux oxydants de l’exercice, par exemple, pourrait atténuer l’inflammation, qui est liée aux maladies dégénératives du cerveau.

Même un peu d’exercice, comme 20 à 30 minutes quelques jours par semaine, fait beaucoup de bien. Se déplacer fait circuler notre sang, et cela déplace les molécules vers notre cerveau plus efficacement. Il est bien connu que l’activité physique peut envoyer plus d’oxygène au cerveau énergivore, par exemple. La présence d’oxygène incite les cellules à commencer à utiliser le glucose, la molécule énergétique préférée du cerveau.

Une faible utilisation de glucose dans le cerveau a été liée à la maladie d’Alzheimer, même chez les personnes sans symptômes qui portent des variantes génétiques à risque pour la maladie. Une étude de 2017 a examiné dans quelle mesure le cerveau de 93 adultes d’âge moyen tardif métabolisait le glucose après une activité physique. Les chercheurs ont utilisé des appareils pour suivre objectivement l’activité physique pendant une semaine et ont trouvé un lien entre une activité physique modérée et une utilisation accrue du glucose dans le cerveau, ce qui est un indicateur d’une bonne santé cérébrale.

Une autre étude utilisant des appareils de mesure objective de l’activité physique a révélé que les personnes ayant des niveaux d’activité physique quotidiens plus élevés et de bonnes capacités motrices obtenaient de meilleurs résultats aux tests de cognition. Les 454 participants à cette étude de 2019 ont subi la surveillance et les tests au cours des années précédant leur décès et ont accepté de faire don de leur cerveau pour analyse après leur décès. Même lorsque le cerveau montrait des changements liés à des conditions telles que la maladie d’Alzheimer, les niveaux d’activité physique et la capacité motrice étaient chacun séparément associés à de meilleures performances aux tests cognitifs. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que des facteurs tels que l’activité physique pourraient améliorer la «réserve cognitive» du cerveau ou sa capacité à contourner les dommages causés au cerveau et à maintenir sa fonction.

Une autre mesure de la flexibilité et de la santé du cerveau est la facilité avec laquelle il passe d’une tâche à une autre, ce que l’on appelle le « décalage d’ensemble ». Le changement de décor est différent du multitâche, c’est-à-dire lorsque vous faites deux choses à la fois, comme parler au téléphone et préparer le dîner. Nous utilisons le changement de décor dans des situations sociales, par exemple : pensez à la façon dont vous redirigez les ressources mentales lors d’une fête lorsque vous passez d’une conversation avec quelqu’un à propos de la nourriture à une conversation avec quelqu’un d’autre sur l’état de la nation. Dans une méta-analyse de 2021 de 22 essais sur la facilité avec laquelle les personnes s’engageaient dans le changement de set, les auteurs ont découvert qu’une activité physique légère était associée à un changement de set plus facile, en particulier pour les personnes plus âgées.

Cette capacité à s’adapter avec fluidité au fur et à mesure que la situation évolue est le domaine du PDG dans nos têtes, autrement connu sous le nom de notre fonction exécutive. La fonction exécutive est notre capacité à nous gérer nous-mêmes grâce à la mémoire de travail, la maîtrise de soi et la flexibilité de la pensée. Une méta-analyse publiée en 2020 a évalué les résultats de 36 essais contrôlés randomisés sur les effets de l’activité physique sur les mesures liées au cerveau de la fonction exécutive. Des essais comme ceux-ci sont considérés comme le type de conception de recherche le plus rigoureux. Ces 36 études comprenaient collectivement 4 577 jeunes, et la revue a souligné des liens entre l’activité physique et les avantages pour différents aspects de la fonction exécutive.

Un type de revue similaire, également publié en 2020, a examiné les résultats de 33 essais randomisés qui avaient inclus des personnes de plus de 55 ans et a également trouvé un avantage de l’activité physique pour la fonction exécutive. Une autre analyse de 25 essais randomisés a révélé des améliorations liées à l’exercice physique dans plusieurs caractéristiques de la fonction exécutive chez les adultes en bonne santé âgés de 60 ans et plus.

Ces analyses des résultats de plus de 100 études suggèrent que l’activité physique profite au PDG vieillissant dans notre cerveau. Si Lieberman et ses collègues ont raison, un résultat peut être une durée de vie plus longue pour notre cerveau pour correspondre à notre durée de vie.

Comment les suppléments se sont révélés être des ratés « stimulateurs de cerveau »

La poursuite de la fontaine de jouvence n’a jamais été un complément aussi efficace que l’activité physique.

Les chercheurs pensaient initialement que les acides gras oméga-3 pourraient avoir une certaine influence en tant qu’améliorateurs du cerveau, en particulier pour l’humeur. Ces acides gras se sont démarqués dans des études non contrôlées, où les scientifiques se contentent d’observer les personnes qui ont été exposées à un facteur et de les comparer à celles qui ne l’ont pas été. Ces soi-disant études observationnelles ont suffisamment laissé entendre que le cerveau bénéficie de ces acides gras pour que les oméga-3 soient devenus très populaires en tant que supplément cérébral « fondé sur des données probantes ». L’imagerie semble également indiquer que les connexions cérébrales pourraient se reconfigurer de manière vraisemblablement bénéfique avec l’utilisation d’oméga-3.

Nous utilisons ces molécules dans la construction de notre cerveau, donc l’intuition défendable était que nous pouvions les prendre sous forme de pilules et en tirer des bénéfices cérébraux. Mais lorsque les suppléments d’oméga-3 ont été inclus dans des essais contrôlés randomisés plus rigoureux, ils n’ont pas tenu leurs promesses basées sur le cerveau pour les effets sur l’humeur et l’anxiété. L’huile de maïs n’était même pas la meilleure pour améliorer les symptômes de la dépression lorsqu’elle était ajoutée à un traitement antidépresseur. Et des études randomisées sur les effets de ces acides gras sur les troubles cognitifs, ainsi que sur l’humeur, n’ont trouvé aucun avantage.

De manière générale, aucun supplément ne se distingue par ses bienfaits pour le cerveau. Les piliers de longue date dans certains cercles, y compris le ginkgo biloba et les vitamines B, D et E, n’ont pas fourni de protection contre les troubles cognitifs dans les études. Donc, jusqu’à ce que nous puissions obtenir les effets de l’exercice dans des pilules, le mieux que nous puissions faire pour l’amélioration cognitive est une activité physique régulière… peut-être avec une dose d’engagement avec d’autres cerveaux.

Les avantages de l’exercice et de l’interaction sociale sont à double sens

Lorsque je parle d’« être social », la définition est large et fait largement référence aux connexions entre les cerveaux, en personne ou de loin dans le temps ou l’espace. Toi et moi établissons une connexion en ce moment. Salut!

Ce que j’ai trouvé en écrivant The Tailored Brain est une interaction intéressante entre quelques outils facilement accessibles qui semblent mieux servir notre cerveau. Vous en avez rencontré un : l’activité physique. Une autre est d’établir des liens avec d’autres personnes. Lorsque nous nous connectons avec d’autres personnes et écoutons leurs histoires, nous pouvons augmenter la capacité de réflexion générale et renforcer l’influence de l’activité physique. Les deux peuvent soulager le stress et l’anxiété, éliminer les bords d’une mauvaise humeur et alléger les charges cognitives.

Des liens sociaux solides à eux seuls offrent des avantages pour la durée de vie qui pourraient être comparables à ceux de l’arrêt du tabac. Une étude de 2020 en Chine auprès de près de 8 000 personnes âgées de 45 ans ou plus a révélé que les comportements sociaux, y compris la pratique de sports, bénéficiaient aux compétences cognitives. Les auteurs ont également conclu que la fenêtre d’opportunité pour adopter ces pratiques et obtenir des améliorations reste ouverte jusqu’à un âge avancé.

Les avantages de l’exercice et de l’interaction sociale sont à double sens. L’activité physique soulage l’anxiété, le stress et un cerveau surchargé, ce qui nous permet de vraiment nous engager socialement. Il est difficile d’avoir de l’empathie lorsque votre cerveau est assis là, comme le mème « ça va bien » mettant en vedette le chien dans la pièce en feu. Il n’y a plus d’espace pour réagir, essayer d’interagir avec ou comprendre les autres.

Mais si nous nous déplaçons avec les autres, comme des générations d’humains l’ont fait avant nous, nous créons cet espace. Et si nous partageons nos fardeaux les uns avec les autres lors d’une promenade nocturne, nous obtenons à la fois des exercices de stimulation cérébrale et un soulagement cérébral, peut-être d’une manière qui nous semble moins forcée et plus adaptée au cerveau que la nature nous a donné.

Emily Willingham est journaliste scientifique et auteur de The Tailored Brain: From Ketamine, to Keto, to Companionship, A User’s Guide to Feeling Better and Thinking Smarter (Basic Books, 2021) et Phallacy: Life Lessons from the Animal Penis (Avery, 2020 ). Elle contribue régulièrement à Scientific American.