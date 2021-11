les avantages que vous aurez à l’avenir

29/11/2021

Act à 12h52 CET

Marie Docteur

Dans la vie, nous allons perdre plus de fois qu’en gagner, il semble donc logique que nous apprenions à nos enfants à le faire. Sinon, « ils souffriront beaucoup et ne développeront pas une personnalité saine », explique la psychologue Patricia Ramírez.

Avantages d’apprendre à nos enfants à perdre

Savoir perdre est une attitude, et en tant que telle, elle s’apprend. Il est en notre pouvoir d’enseigner à nos enfants à le faire. Les bénéfices? Nous les détaillons ci-dessous :

Ne trichera pas

Il y a des enfants tellement obsédés par l’échec que, pour éviter de perdre, ils recourent à toutes sortes de stratégies. Par exemple, tricher aux tests ou jouer avec d’autres enfants. Ces schémas, il les reproduira également à l’âge adulte, faisant de son mieux pour parvenir à ses fins dans toutes les situations. En ce sens, un enfant qui sait perdre sera un adulte qui accepte les règles du jeu.

Vous n’éviterez pas de relever des défis

Il a été démontré que les enfants qui ont toujours valorisé la note plutôt que l’effort, ont tendance à ne pas faire face à des défis difficiles de peur de ne pas les surmonter. C’est à cause de ça un enfant qui veut toujours gagner, n’envisagera pas de faire face à des situations à risque, de peur de perdre. Les conséquences sont des enfants incapables de sortir de leur zone de confort, qui ne font pas d’effort et donc ne s’améliorent pas.

Ils sauront surmonter

Un enfant qui sait perdre est un enfant qui, après une chute, se relève et continue de marcher. Cela ne veut pas dire qu’il ne souffre pas de la chute, bien sûr qu’il souffre, mais continue. Il voit l’erreur comme un processus d’apprentissage, comme une partie de plus du chemin qu’il doit parcourir pour atteindre son objectif.

Ils apprendront la valeur de l’effort, au-delà du résultat

Savoir perdre, c’est accepter que l’on n’est pas suffisamment préparé pour gagner, qu’il faut continuer d’essayer. Si un enfant est habitué à ce que tout se passe bien du premier coup, il ne comprendra pas la valeur du sacrifice, de l’effort, de persévérance. Et quand il perd, il sera frustré. Par conséquent, plus tôt notre fils fait face à des situations difficiles, dans lesquelles il perd, plus tôt il apprendra qu’atteindre l’objectif demande beaucoup d’efforts.

Ils accepteront un ‘non’

Perdre, c’est aussi recevoir des « non ». Quand ils sont jeunes, nos enfants nous demandent des choses. Si nous disons à tous que oui, s’ils s’en sortent toujours, s’ils ne « perdent » jamais dans une négociation, quand ils sortent et obtiennent un « non », ils ne sauront pas comment le gérer. Les enfants avec « bonne perte » sont des enfants qui savent gérer un « non ».

Un enfant qui ne sait pas perdre évitera de relever des défis par peur de ne pas gagner

Il sera plus aimé parmi ses amis

Si à chaque fois que votre enfant perd jouer avec ses amis, se met en colère ou triche pour ne pas le faire, le reste des enfants ne voudront pas jouer avec lui. Par conséquent, un enfant qui sait perdre est aussi un enfant avec de plus grandes aptitudes sociales. Non seulement il acceptera que les autres gagnent et il perd, mais il sera également heureux de la victoire de son ami et l’en félicitera, améliorant ainsi ses relations interpersonnelles.

Un enfant qui sait perdre sera un enfant avec de plus grandes aptitudes sociales | Freepik

Ne tolère pas la frustration, il faut y aller

La frustration est une émotion normale et quotidienne qui survient lorsque les choses ne se passent pas comme nous l’espérions ou le souhaitons. Nous avons tous ressenti de la frustration à un moment donné. Que nos enfants deviennent tristes quand quelque chose ne va pas dans leur sens est logique, le problème est quand cela les amène à avoir des réactions exagérées et les affecte dans le développement de certaines activités. En ce sens, un enfant qui sait perdre est un enfant qui sait aussi maîtriser la frustration. Cependant, l’expert en talent et leadership Noelia López-Cheda nous a dit dans un article que « plutôt que de tolérer la frustration & rdquor ;, au sens de la supporter stoïquement » serait accepter (que ne pas démissionner) ce qui s’est passé et partir voir ce qui peut être fait & rdquor ;.

Il est logique que nos enfants deviennent tristes quand ils perdent, le problème c’est qu’ils répondent de manière exagérée

Pour López-Cheda, démarrer après avoir vécu une frustration comporte deux phases :

Demandez quelle émotion nous avons et validez-la.Plus tard, concentrez-vous sur la solution ou la réflexion.

Certaines des clés pour pouvoir passer de la frustration à la solution sont les suivantes :

Comprendre et légitimer votre colère, sans la juger : « Je comprends que tu sois frustré d’avoir échoué & rdquor ;. « Je sais que ça vous ennuie que je ne vous achète pas ça maintenant & rdquor;. Laissez-leur le temps de se rafraîchir et de se rafraîchir, sans sermons, sans minimiser ce qu’ils ressentent et sans chercher à avancer vers la solution avant de les laisser vivre l’émotion intense qu’ils ressentent maintenant. « Si tu as besoin de parler, me voici & rdquor ;. « Tu veux que je te fasse un câlin ? & Rdquor; … Une fois qu’ils se sont calmés, exprimez votre empathie et encouragez-les à déterminer par eux-mêmes ce qu’il faut faire ensuite. » Que pensez-vous devoir faire pour éviter d’échouer au prochain examen ? & Rdquor; – » Avons-nous élaboré un plan ensemble pour pouvoir mieux se préparer & rdquor ;. Critiquez le comportement, mais pas l’émotion ou la personne. Il est probable que, dans la frustration, notre fils ou notre fille ait mal parlé, ou ait été un peu désagréable ou impertinent. Bien sûr, si notre fils veut que nous lui achetions quelque chose et que nous ne le faisons pas, il ne nous remerciera pas. Nous pouvons comprendre et légitimer votre colère, tout en fixant des limites à votre comportement. « Je comprends que cela vous agace, mais je vous parle avec respect et vous devriez aussi & rdquor ;. « Je comprends que ça te dérange d’avoir échoué, mais je n’accepte pas que tu parles comme ça du professeur & rdquor;…