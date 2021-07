Les avantages restent limités en dessous de 0,055 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le prix du Tron a amorcé une nouvelle baisse bien au-dessus de 0,0600 $ par rapport au dollar américain. Le prix du TRX se négocie maintenant bien en dessous de 0,0550 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Une ligne de tendance baissière majeure se forme avec une résistance proche de 0,0530 $ sur le graphique en 4 heures (flux de données via Bitfinex). La paire pourrait corriger à la hausse, mais les baissiers devraient rester actifs près de 0,0530 $ et 0,0550 $.

Le prix du TRON baisse lentement en dessous de 0,0500 $ par rapport au dollar américain, comme le bitcoin. Le prix du TRX risque de chuter plus fortement en dessous de 0,0500 $ à court terme.

Analyse des prix Tron

Après avoir lutté pour effacer la zone de résistance de 0,0600 $, le prix du tron ​​a entamé une nouvelle baisse par rapport au dollar américain. Le prix du TRX a cassé de nombreux supports importants près de 0,0580 $ et 0,0550 $ pour entrer dans une zone baissière.

Il y a également eu une clôture en dessous du niveau de support de 0,0550 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Le prix a même grimpé en dessous du niveau de 0,0500 $. Il s’est négocié aussi bas que 0,0491 $ et le prix consolide maintenant les pertes.

Une résistance initiale à la hausse est proche du niveau de 0,0512 $. Il est proche du niveau de retracement Fib de 23,6% de la récente baisse, passant du plus haut de 0,0576 $ au plus bas de 0,0491 $. La première résistance majeure est proche du niveau de 0,0520 $.

Une ligne de tendance baissière majeure se forme également avec une résistance proche de 0,0530 $ sur le graphique de 4 heures. La ligne de tendance coïncide avec le niveau de retracement de 50% de Fib de la récente baisse, passant du plus haut de 0,0576 $ au plus bas de 0,0491 $. La principale résistance se forme maintenant près du niveau de 0,0550 $.

Une cassure nette au-dessus des niveaux de résistance de 0,0520 $ et 0,0550 $ pourrait déclencher une augmentation majeure. La prochaine résistance majeure est proche de 0,0575 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures).

Un support immédiat à la baisse est proche du niveau de 0,0500 $. Une cassure à la baisse en dessous de la zone de support de 0,0500 $ pourrait donner le ton à une baisse plus importante. Le prochain support majeur est proche du niveau de 0,0480 $. Toute perte supplémentaire pourrait entraîner une baisse vers la zone de 0,0450 $.

Le graphique indique que le prix du TRX se négocie désormais bien en dessous de la résistance de 0,0550 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Dans l’ensemble, le prix pourrait corriger à la hausse, mais les ours devraient rester actifs près de 0,0530 $ et 0,0550 $.

Indicateurs techniques

4 heures MACD – Le MACD pour TRX/USD perd lentement de son élan dans la zone baissière.

4 heures RSI – Le RSI pour TRX/USD est maintenant bien en dessous du niveau 50, avec un angle de récupération.

Niveaux d’assistance clés : 0,0500 $ et 0,0450 $.

Niveaux de résistance clés – 0,0520 $, 0,0530 $ et 0,0550 $.

Étiquettes : TRON, trx