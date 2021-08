Les avantages surprenants pour la santé et la mémoire de manger des champignons et des champignons | La vie

in

Incluez-vous des champignons et des champignons dans votre alimentation quotidienne ? Sinon, vous devriez le faire, car ils procurent de nombreux bienfaits à notre corps… et à notre cerveau.

En Espagne c’est une tradition consommer des champignons et des champignons pendant la saison des champignons. Mais de nos jours, les champignons cultivés sont produits toute l’année, et ils ont les mêmes avantages.

Les champignons ont de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé déjà connu, mais une étude récente publiée par l’Université nationale de Singapour, menée sur 600 personnes de plus de 60 ans, a montré que prendre 300 grammes de champignons par semaine réduit de 50 % le risque de troubles cognitifs légers chez les personnes âgées.

Le type de champignon n’est pas très important, car ils ont découvert qu’il est dû à un antioxydant et anti-inflammatoire appelé ergothionéine, qui est présent dans presque tous les champignons, mais que les humains ne peuvent pas synthétiser, nous devons donc le consommer.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Mais ce n’est pas le seul bienfait des champignons pour notre corps.

Une nourriture satisfaisante avec peu de calories

Un avantage des champignons par rapport aux autres aliments est que grâce à leurs fibres, ils se remplissent rapidement, mais ils contiennent peu de calories : seulement 22 calories pour 100 grammes.

Ils sont également très savoureux, nous avons donc une nourriture pratiquement parfaite : bon goût, rassasie et ne fait pas grossir.

Aider à évacuer

Sa fibre insoluble entraîne et améliore le fonctionnement des intestins, donc c’est une bonne nourriture pour les personnes constipées.

Vitamines, minéraux et acides aminés essentiels

L’apport nutritionnel des champignons est très précieux. Selon la Fondation espagnole du cœur, ils sont riches en fer, phosphore, iode, magnésium, sélénium, calcium, potassium, zinc, vitamines A et vitamines du groupe B (en particulier B1, B2, B3) C et D.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Ils améliorent la flore intestinale

Certains composés que les champignons ont, tels que lignine, ils favorisent la flore intestinale, et aident à perdre du poids et à prévenir les tumeurs.

Anti-inflammatoires et antioxydants

Nous avons déjà parlé de l’ergothionéine, mais la plupart des champignons et champignons ont aussi d’autres anti-inflammatoires, comme bêta-glucanes, et des antioxydants aux propriétés anticancéreuses.

Alors maintenant vous savez : vous avez juste besoin consommer 300 grammes par semaine de champignons, pour profiter de toutes ces propriétés bénéfiques pour notre corps. Vaut la peine!