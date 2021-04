Les Avengers et les moments les moins héroïques des autres personnages de Marvel dans le MCU jusqu’à présent

Wanda Mind contrôle une ville

La configuration initiale de la première série MCU Disney + de Marvel, selon laquelle Wanda Maximoff et Vision étaient, pour une raison quelconque, piégées dans une série apparemment sans fin de sitcoms, avait une prémisse évidemment humoristique. Cependant, la réalité de la série était tout sauf drôle. Wanda souffrait énormément, et dans son chagrin, elle a commencé par inadvertance à contrôler une ville entière. Il ne semble pas que Wanda ait fait quoi que ce soit intentionnellement, et elle a finalement fait la bonne chose et a laissé tout le monde partir. Cependant, elle a eu plus d’une chance de voir la vérité et a refusé, sachant en quelque sorte qu’elle avait fait quelque chose de terrible. Son chagrin était compréhensible, mais ses actions n’étaient finalement pas celles d’un héros.