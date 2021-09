Ikaris, comme les autres Éternels, est sur Terre depuis plus de 7 000 ans et a été envoyé sur la planète pour protéger les humains des Déviants. Bien qu’ils aient tous des pouvoirs extraordinaires, Ikaris est sans doute le plus puissant du groupe. Non seulement il peut voler, mais il a une force surhumaine et la capacité de tirer des faisceaux d’énergie cosmique de ses yeux. Vous pouvez avoir un avant-goût de ce qu’il peut faire en consultant la dernière bande-annonce ci-dessous :