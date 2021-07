Les aventures musicales de Ringo Starr

Nous savons tous Ringo Starr en tant que membre du groupe le plus célèbre qui ait jamais vécu et en tant qu’extraverti qui aime s’amuser et répandre la paix et l’amour sur la planète. Mais il y a beaucoup d’autres chapitres dans la vie de Sir Richard Starkey MBE que tout le monde n’a pas lus.

Certains ne réalisent peut-être pas, par exemple, l’étendue de la pauvreté et de la maladie qu’il a surmontées lorsqu’il était enfant, ou les dimensions mondiales de son succès en tant qu’artiste solo dans les années qui ont suivi. Les Beatles‘ la disparition. Ou qu’il était dans les films avec tout le monde, de Peter Sellers (The Magic Christian, 1968) à Frank Zappa (200 Motels, 1971) et a même pris un tour en tant que réalisateur, pour l’excentrique véhicule de Marc Bolan de 1972, Born To Boogie.

D’autres ont peut-être négligé le rôle de Ringo en tant que narrateur de télévision pour enfants bien-aimé de Thomas The Tank Engine, ou en tant que musicien invité très demandé avec Loup hurlant, BB Roi, Ravi Shankar et d’innombrables autres. Ou, en effet, qu’il a présidé pas moins de 13 incarnations différentes de son All-Starr Band, qui, rien que pour la longévité, a survécu plus de trois fois à son ancien groupe.

L’homme que nous connaissons et aimons tous simplement comme Ringo est né le 7 juillet 1940 et ainsi, quatre vingt ans plus tard, est devenu le premier octogénaire des Beatles. Son dévouement annuel à l’utilisation de son anniversaire promouvoir l’esprit mondial de paix et d’amour est resté intact, même pendant une pandémie. C’est un homme qui a surmonté son lot de démons, notamment dans un combat gagnant contre l’abus d’alcool qui a fait de Starr et Barbara Bach, son épouse depuis 1981, des piliers d’une vie propre pendant des décennies.

Nous nous concentrons sur la carrière d’enregistrement de Ringo en son propre nom, qui a mûri avec lui depuis ses premiers pas en solo en 1970 et, à l’automne 2019, l’a vu atteindre le point de repère remarquable de son 20e album en son propre nom. Voici quelques-uns de ces chapitres d’une incroyable page-turner d’une histoire.

Les singles à succès

Quand Ringo est allé en solo, c’était avec le album de mars 1970 Sentimental Journey, qui est sorti juste avant la sortie du dernier album studio des Beatles, Let It Be. Plus tard cette année-là, il a créé une autre surprise avec le suivi à tendance country Beaucoups of Blues. La chanson titre n’a pas réussi à enflammer la radio pop, mais l’ensemble était un rappel de l’amour de Ringo pour le country, entendu pour la première fois depuis le réoutillage des Beatles de « Agir naturellement » de Buck Owens sur Aide ! Bientôt, son palmarès allait changer radicalement, à hauteur de sept hits du Top 10 américain en un peu moins de quatre ans.

Les deux premiers sont arrivés, comme souvent dans son catalogue, avec un peu d’aide de ses amis. L’atmosphérique “It Don’t Come Easy” s’est classé dans le Top 10 mondial en 1971 et a été suivi l’année suivante par “Back Off Boogaloo”, tous deux produits par George Harrison.

Un rapide doublé des sommets des charts américains a suivi sous la forme de “Photograph” – avec George présent à nouveau à la guitare à 12 cordes et aux harmonies – et un remake de “You’re Sixteen” de Johnny Burnette, avec Paul Mccartney sur kazoo, pas moins. Les sessions de Starr se lisent parfois comme la liste des invités pour l’une de ses soirées à la maison : le favori américain du Top 5 « Oh My My » avait des chœurs de Martha Reeves et Merry Clayton, et les claviers d’un ancien candidat du « cinquième Beatle » Billy Preston.

Ringo est revenu encore plus loin dans sa jeunesse pour “Only You”, un succès pour les Platters en 1955, alors qu’il avait 15 ans et grandit dans des difficultés considérables dans le centre-ville pauvre de Liverpool. “No No Song”, avec ses références à la drogue alors audacieuses, est venu du stylo de country notable Hoyt Axton et sa double face A était “Snookeroo”, écrit par un autre copain de ces années folles du milieu des années 1970, Elton John.

Les voyages sentimentaux

Ringo a toujours eu un penchant pour les chansons qui l’ont précédé, et pour l’époque d’avant le rock’n’roll. Sentimental Journey, en effet, était un LP des chansons préférées de sa mère Elsie, la plupart d’entre elles enregistrées pour la première fois avant même la naissance de Richard. Mais ils sont devenus les incontournables des réunions de famille Starkey, de « Stardust » et « Night and Day » à « Bye Bye Blackbird » et « Whispering Grass ».

Parfois, Ringo revenait aux charts des années 60 pour mettre en avant un artiste ou un numéro qu’il aimait, que ce soit « Husbands and Wives » de Roger Miller dans Goodnight Vienna de 1974 ou « Hey ! Baby” sur l’héliogravure de Ringo (1976). Les albums ultérieurs se sont concentrés sur de nouvelles co-écritures avec des amis tels que Dave Stewart, Van Dyke Parks, Todd Rundgren et Joe Walsh.

Mais sur les disques de Ringo, il y a toujours de la place pour du rock’n’roll pur et dur, comme c’est d’ailleurs le cas lors de n’importe quelle performance du All-Starr Band. L’incarnation 2019 du groupe a ouvert ses spectacles avec “Matchbox” de Carl Perkins, que Starr a chanté avec les Beatles sur l’EP Long Tall Sally de 1964. Essayez l’album Ringo 2012, avec ses visites au son de skiffle qui l’a aidé à le façonner, via « Rock Island Line » de Lonnie Donegan ou l’influence irrésistible de mon pote houx sur « Réfléchissez-y ».

Les apparitions des invités

Starr est un hôte généreux de ceux qui apparaissent sur ses disques, mais de la même manière, il a toujours fait don de son temps et de son nom à d’autres artistes. On pense à la façon dont il a revisité l’une de ses premières voix des Beatles, sur l’album Please Please Me “Boys”, pour l’album Jack o’ the Green de Jools Holland en 2003. Ou sa course à travers Chuck Berry« Sweet Little Sixteen » sur la série de célébrités Last Man Standing 2006 d’un autre pionnier du rock’n’roll, Jerry Lee Lewis.

Ringo travaillait au noir avec d’autres Beatles même lorsque le groupe était encore ensemble, apparaissant sur Harrison’s Wonderwall Music, la première sortie sur leur nouveau label Apple en novembre 1968. L’année suivante, il faisait partie de un supergroupe britannique réunis pour les London Howlin’ Wolf Sessions, avec Eric Clapton, Steve Winwood, Charlie Watts, Bill Wyman et d’autres. Il a rempli un rôle similaire, encore une fois pour son plus grand plaisir, dans BB King In London de 1971, avec à nouveau Winwood ainsi que Peter Green, Dr. John, Steve Marriott, et plus encore.

Il a amassé d’innombrables autres sessions, pour des amis de Stephen Stills et Léon Russell via Harry Nilsson et Keith Moon à Carly Simon et Peter Frampton. En ces jours grégaires et hédonistes, s’il y avait une grande occasion spéciale dans l’industrie musicale américaine, Ringo était souvent là, que ce soit Harrison’s Concert For Bangla Desh, Le groupel’épopée de The Last Waltz ou sur “Sun City”, le single de 1985 d’Artists United Against Apartheid.

Une fois un Beatle…

Au fil des ans, Starr a invité tous ses anciens Beatles à enregistrer avec lui. Ringo de 1973 était le seul LP à présenter les quatre anciens « fabs » et comprenait le ironique « I’m The Greatest », écrit par John Lennon, qui y a joué avec George. Paul et Linda McCartney ont écrit “Six O’Clock” pour le même LP, chantant des chœurs dessus tandis que Paul ajoutait un piano et un synthétiseur.

Après que le monde ait perdu John et George, les dernières années de la carrière de Ringo l’ont rapproché à plusieurs reprises de son compagnon survivant des Beatles, à la fois en studio et sur scène. Starr et McCartney sont apparus ensemble lors de nombreux événements liés au groupe, et Paul a invité son vieil ami sur scène avec lui à l’O2 à Londres fin 2018, pour un “Get Back” rauque qui comprenait également Ronnie Wood.

À l’automne 2019, dans peut-être la plus poignante de toutes leurs réunions, ils ont de nouveau travaillé ensemble (pour 20e album solo de Ringo, What’s My Name) sur ce qui est sûrement la chanson la plus triste de Lennon, “Grow Old With Me”. Le monde a grandi, et dans de nombreux cas vieilli, avec Ringo Starr, et nous ne l’aurions manqué pour rien au monde.

