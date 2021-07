Les aventures nucléaires de l’Iran : une histoire de sanctions économiques

L’histoire semble parler d’elle-même dans l’espace des sanctions.

Par Subhash Jangala

Sayyid Ebrahim Raisolsadati, souvent appelé Ebrahim Raisi, devrait assumer les fonctions de président de la République islamique d’Iran le 3 août 2021. L’élection d’Ebrahim Raisi intervient à un moment où les tensions géopolitiques entre l’Iran et les États-Unis sont à leur paroxysme. cela n’a pas été vu depuis une décennie.

L’incitation la plus récente à la détérioration des liens a été la mort d’un citoyen américain et l’abattage d’un drone américain, deux incidents différents en 2019. Les États-Unis pensaient que les deux étaient des actes du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), un puissante branche de l’armée iranienne. Il a été rapporté que l’une des options les plus violentes proposées au président Trump pour répondre à l’agression iranienne était l’assassinat ciblé du chef de la Force Quds, la branche du CGRI spécialisée dans les opérations militaires secrètes. Trump a choisi l’option et lors d’une frappe de missiles lancés par drone en janvier 2020, le chef de Quds a été tué près de l’aéroport de Bagdad. L’événement a envoyé des ondes de choc non seulement au Moyen-Orient, mais également dans la politique américaine, avec des questions soulevées sur la nature disproportionnée de la réaction. Une vague de sentiments anti-américains est revendiquée comme l’une des raisons de l’élection d’Ebrahim Raisi, connu pour être somptueusement conservateur dans son idéologie politique.

Ce qui rend l’élection d’Ebrahim Raisi cruciale pour la sécurité de la région en particulier et de l’Eurasie en général, c’est la crise nucléaire qui se dénoue rapidement en Iran. Le rendez-vous de l’Iran avec l’énergie nucléaire a commencé comme un projet de production pacifique d’électricité par le dernier Shah dans les années 1950 et s’est lentement transformé en un exercice de prolifération criminelle en l’espace d’un demi-siècle, grâce à Abdul Qadeer Khan, le père du programme nucléaire du Pakistan. et architecte du premier marché noir nucléaire au monde. Une série de sanctions a suivi, paralysant l’économie iranienne et amenant l’Iran à la table des négociations en 2013.

L’Iran a accepté un accord dans lequel il était autorisé à produire de l’énergie nucléaire tout en imposant des restrictions sur la quantité d’enrichissement, le nombre de centrifugeuses qu’il utilisait, etc. En 2018, Donald Trump a abandonné l’accord le qualifiant de “pourri, pourri” et inefficace pour empêcher l’Iran de fabriquer une bombe. Alors que les preuves sur lesquelles la décision de 2018 a été prise sont souvent débattues, il s’en est suivi une escalade de proportions nucléaires. L’Iran a commencé à revenir sur ses engagements concernant l’enrichissement restreint et la qualité des centrifugeuses. Les États-Unis ont imposé des sanctions plus strictes et envisagent désormais davantage.

Dans ce contexte, une question à laquelle on ne répond pas fréquemment est de savoir ce que sont les sanctions et ce qui leur donne autant de pouvoir. Comment les sanctions amènent-elles des pays entiers au sol ? Ou les amènent-ils vraiment au sol ? Une étude des sanctions économiques antérieures et de leurs effets mettra en lumière leur applicabilité en 2021 et au-delà.

Le 4 novembre 1979, 52 Américains sont pris en otage par des étudiants iraniens pendant la révolution iranienne. Puisque l’utilisation de la force militaire semblait peu pratique ou impossible, l’application de la force économique était la seule option pour garantir la liberté des otages américains. En 9 jours, les États-Unis ont tiré leur première salve en interdisant toute importation de pétrole en provenance d’Iran. L’impact de cette commande, comme on pouvait s’y attendre, a été tiède. Les États-Unis n’étaient pas le seul acheteur sur le marché du pétrole. Cependant, le message était clair. La guerre économique avait bel et bien commencé. Dès l’annonce de l’embargo pétrolier, les services de renseignement américains ont appris que l’Iran envisageait de retirer tous les dépôts que le gouvernement iranien avait dans les banques américaines. Dans les 24 heures, Jimmy Carter, alors président des États-Unis, a émis le décret exécutif 12170, gelant tous les avoirs détenus par le gouvernement iranien ou la Banque centrale d’Iran qui sont situés aux États-Unis ou en possession de personnes soumises à la juridiction des États-Unis. . Cela signifiait essentiellement que tout l’argent appartenant à la Compagnie pétrolière nationale iranienne, à la Banque centrale iranienne et à d’autres entités du secteur public iranien situées dans n’importe quelle banque américaine était gelé. De plus, tous les montants payables par une entreprise américaine à une entité iranienne ont été gelés. Les premières estimations des dépôts étaient d’environ 10 milliards USD, une somme importante en 1979 et l’équivalent de 37 milliards USD aujourd’hui.

Tout en provoquant un trou soudain dans les livres de comptes de l’Iran, le gel a été un cauchemar bureaucratique aux États-Unis, comme toute décision de type masse. Plusieurs problèmes se sont posés. Comment les comptes diplomatiques seraient traités. Comment seraient gérés les millions de dollars d’envois de fonds pour financer les étudiants iraniens aux États-Unis. Qu’adviendrait-il des prêts que les banques avaient accordés aux entités iraniennes ? Pourraient-ils les opposer aux dépôts gelés ? Les banques paieraient-elles des intérêts sur ces dépôts gelés ? Alors que les États-Unis étaient pris dans la gestion et la surveillance du gel, l’Iran a réussi, au moins un peu, à se sortir de la situation. L’Iran a cessé d’utiliser des dollars pour les paiements et a commencé à convertir ses réserves en dollars en réserves non-dollars. L’Iran a également commencé à investir des fonds par l’intermédiaire de la Banque centrale algérienne. L’Iran a commencé à fixer le prix de son pétrole afin de tirer parti de sa position de fournisseur de pétrole.

En avril 1980, l’Iran ne cédant pas aux pressions américaines, une nouvelle série de sanctions a été imposée par les États-Unis. Depuis que le Conseil de sécurité de l’ONU a opposé son veto aux sanctions multilatérales, les États-Unis ont imposé les sanctions unilatéralement. Toutes les importations et exportations vers et depuis l’Iran ont été interdites à l’exception de la nourriture et des médicaments. Aucun nouveau contrat de prestation de services ne sera signé. Tous les envois de fonds sortants ont également été interdits. L’efficacité de ces mesures peut être mesurée par le fait qu’après l’interdiction des importations de pétrole en provenance d’Iran par le précédent ensemble de sanctions, les seuls produits concernés par ce décret exécutif étaient les pistaches et les tapis.

Les États-Unis ont réalisé que les mesures unilatérales n’affectaient pas beaucoup l’Iran et ont essayé de faire pression diplomatiquement sur les alliés en Europe et au Japon pour qu’ils emboîtent le pas, mais sans grand succès. Les pays ne voulaient pas s’aliéner l’Iran ou le monde musulman au sens large pour une crise qui pourrait être inversée à tout moment. Cependant, il y avait d’autres pressions sur l’Iran. L’invasion irakienne de 1980 a ajouté au poids des sanctions. Les réserves de Forex de l’Iran diminuaient rapidement en raison des achats militaires, l’obtention de pièces détachées pour les machines devenait difficile et l’isolement politique créait la fatigue dans les cercles politiques internationaux. Finalement, les deux pays sont venus à la table des négociations, l’Iran a reçu 8 milliards de dollars de ses actifs en échange des 52 otages. Plusieurs procès se sont poursuivis en arbitrage pendant plusieurs années devant les tribunaux internationaux, ajoutant au coût des sanctions à la fois pour l’Iran et les États-Unis.

Alors que l’Iran a réalisé que les sanctions unilatérales d’un partenaire économique proche peuvent être coûteuses, les États-Unis ont réalisé qu’amener des alliés du monde entier pour imposer des sanctions sur une question intérieure n’est pas une tâche facile dans un monde globalisé et multipolaire.

En 1995, les démocrates sont arrivés au pouvoir après 15 ans de règne républicain aux États-Unis. Cela a suscité un regain d’intérêt politique américain pour l’Iran et l’Irak. Étant donné qu’un flux constant de pétrole bon marché a toujours été l’un des piliers centraux de la stratégie géopolitique américaine, l’Iran, avec son financement présumé du Hamas et du Hezbollah et un intérêt perçu pour l’acquisition d’armes de destruction massive, était considéré comme un puissant facteur de déstabilisation. Le concept de « double confinement » de l’Iran et de l’Irak a pris naissance. C’était un changement radical par rapport à la stratégie américaine conventionnelle consistant à soutenir une hégémonie régionale pour contrer l’autre.

L’un des principaux moteurs du double confinement était les sanctions économiques. Le 15 mars 1995, Bill Clinton a publié le décret 12957 qui interdisait, en substance, à toutes les sociétés américaines et à leurs filiales de conclure des contrats de gestion/service/financement pour le développement des ressources pétrolières en Iran. Le résultat immédiat de cet embargo a été plusieurs occasions manquées pour les sociétés pétrolières américaines et il est arrivé à un moment où l’Iran tentait de combler des divergences irréconciliables avec les États-Unis. Sur le plan intérieur, il ressort de l’expérience de 1979 que les mesures unilatérales n’auraient pas l’impact souhaité et que la participation d’autres pays d’Europe et d’Asie serait requise. Cependant, les pressions nationales ont continué à s’accumuler pour introduire des sanctions plus strictes. En mai 1995, Bill Clinton a publié le décret 12959 qui a élargi de façon exponentielle la portée des sanctions déjà appliquées à l’Iran. Par cet arrêté, l’importation et l’exportation de biens et de services ont été interdites entre les États-Unis et l’Iran ou toute entité contrôlée par l’Iran. Tous les pays tiers ont été interdits d’exporter vers l’Iran des marchandises contenant une technologie américaine substantielle et toutes les filiales étrangères de sociétés américaines ont été interdites de conclure des transactions avec l’Iran.

Le seul répit pour l’Iran était, contrairement à 1979, les avoirs iraniens n’ont pas été gelés cette fois-ci. Cependant, après avoir interdit la fourniture de tous les services, y compris financiers, les banques disposaient d’une large marge d’interprétation sur la manière de traiter l’argent iranien aux États-Unis.

Cependant, tout comme en 1979, l’administration américaine n’a pas réussi à faire pression sur les pays du G7 pour qu’ils approuvent les sanctions. La réunion du G7 de juillet 1995 a publié une déclaration, ridiculement tiède, appelant l’Iran à « participer de manière constructive aux affaires régionales et mondiales ». La réprimande n’a pas été prise à la légère par les États-Unis. En quelques mois, la loi sur les sanctions contre l’Iran et la Libye (ILSA) a été adoptée, qui, surtout, a sanctionné les entreprises de pays tiers pour avoir traité avec l’Iran. La loi a tenté de positionner les États-Unis en tant qu’exécutant supranational de la juridiction internationale. La loi autorisait le président des États-Unis à sanctionner toute entreprise qui investit 40 millions de dollars ou plus, directement ou indirectement dans l’amélioration de la capacité de l’Iran à développer ses ressources pétrolières. L’entreprise se verrait alors refuser l’aide, les licences et les fonds et ferait face à plusieurs interdictions et interdictions de la part du gouvernement américain et d’autres institutions financières américaines. L’extraterritorialité de la législation a suscité de vives critiques à travers le monde, la qualifiant d’« inacceptable », de « grave problème » et d’« inappropriée ». L’Union européenne a rapidement adopté une législation de blocage dans le but de protéger les pays européens de l’ILSA. Le secteur privé n’était pas non plus amusé. En quelques semaines, le français Total, le russe Gazprom et le malais Petronas ont signé un contrat de plusieurs milliards de dollars pour développer un champ gazier offshore en Iran. Les efforts frénétiques et drastiques de l’administration américaine pour sanctionner ces entreprises ont échoué et après un an de négociations, sous l’égide de l’Union européenne, le président a accordé une dérogation aux trois entreprises pour développer le champ gazier.

L’histoire semble parler d’elle-même dans l’espace des sanctions. Alors que les sanctions unilatérales amplifient les tensions sur l’économie d’un pays, il semble que les XXe et XXIe siècles ont connu une croissance et une prolifération rapides d’institutions démocratiques, de médias libres et de systèmes judiciaires indépendants qui ont résisté aux ambitions extraterritoriales des superpuissances économiques. Depuis l’abandon en 2018 de l’accord sur le nucléaire iranien, plusieurs sanctions ont été réimposées à l’Iran. En conséquence, le PIB de l’Iran s’est contracté de près de 5 %, le taux de chômage a grimpé à 16,8 % et la production de pétrole s’est effondrée. L’Iran a trouvé d’autres moyens de vendre du pétrole malgré les sanctions. Certains accusent les navires iraniens d’éteindre leurs systèmes d’identification automatique tout en procédant à des transferts de pétrole de navire à navire.

Depuis son entrée en fonction, le président Biden a cherché à mettre en œuvre une intention déclarée de rejoindre l’accord avec l’Iran de 2015, y compris des pourparlers de bienvenue avec l’Iran. Les responsables américains ont également reconnu qu’un retour américain à l’accord entraînerait un assouplissement des sanctions économiques américaines stipulées. Et d’après l’histoire, il semble que la bonne voie à suivre.

(L’auteur est un officier de l’Indian Revenue Service du lot 2011. Les opinions exprimées sont personnelles et ne représentent pas les vues du gouvernement indien ni ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

