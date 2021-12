Les aventures pointer-et-cliquer Putt-Putt et Freddi Fish sont en route pour Nintendo Switch

Eh bien, voici quelques nouvelles qui ramèneront probablement des souvenirs d’enfance à de nombreuses personnes à travers le monde. Humongous Entertainment a annoncé qu’il apporterait ses aventures classiques pointer-cliquer Le putt-putt voyage dans le temps et Freddi Fish 3 : L’affaire de la conque volée à la Nintendo Switch.

Les deux jeux sortiront en Amérique et en Europe sur le Switch eShop le 3 janvier 2022. Au Japon et en Asie, ils apparaîtront le 6 janvier. La sortie de Putt-Putt est sortie pour la première fois en 1997 et Freddi Fish 3 est sorti en 1998. Voici un aperçu des bandes-annonces de Switch avec une description via Steam :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La machine à remonter le temps de M. Firebird s’est détraquée et le meilleur ami de Putt-Putt®, Pep, est perdu quelque part dans le temps. Prenez votre boussole ! Putt-Putt® a besoin de l’aide de votre enfant pour le retrouver. Ensemble, ils traverseront le temps, exploreront de nouvelles dimensions et découvriront de nouveaux amis surprenants. Rencontrez Mme Brachiosaurus – elle détient la clé pour percer les secrets des dinosaures. Voyez ce qui se passe lorsque vous visitez Silverado Sam, le prospecteur du Far West. Assurez-vous de jeter un œil à Darien, le bibliothécaire du futur – il a peut-être le livre dont vous avez besoin. Ce ne sont là que quelques-uns des charmants amis qui aideront votre enfant à réunir nos amis. C’est une aventure des siècles qui fera revenir les enfants encore et encore !

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Tout va bien pendant leurs vacances tropicales, jusqu’à ce que nos amis finny se rendent compte que la grande conque a disparu ! Oncle Blenny ne peut pas ouvrir le festival du jour du fondateur tant que la corne annoncée n’a pas été récupérée ! Votre enfant rejoindra Freddi Fish et Luther alors qu’ils explorent des ruines antiques, jouent à des jeux dans un carnaval amusant et découvrent même un avion coulé tout en cherchant des indices et en partant à l’aventure. Rosy Pearl, Pierre le tailleur et Nadine le narval ne sont que quelques-uns des nouveaux amis amusants qu’ils rencontreront en suivant le renifleur d’Old Snoggy à travers ce paradis tropical. En fin de compte, c’est à votre enfant de reconstituer les indices et de découvrir qui est responsable de ce câlin sous-marin !

Les essayerez-vous lorsqu’ils atterriront sur Switch ? Un bon souvenir de l’un ou l’autre de ces jeux ? Commentez ci-dessous.