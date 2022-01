Les aventures pré-Fame de Jimmy Page

Avant de devenir l’un des grands guitar heros de l’histoire du rock, Jimmy Page était un mercenaire avec une formidable réputation dans le business. Lorsque Led Zeppelin n’étaient qu’une étincelle dans ses yeux et même son séjour dans les Yardbirds était loin, le musicien né à Middlesex le 9 janvier 1944 était, il n’est pas exagéré de le dire, un adolescent prodige.

Page a toujours reconnu l’influence de ses guitar heros américains, notamment Elvis Presleyle bras droit de Scotty Moore et les géants du blues de son enfance tels que BB Roi et copain gars. Sa précocité l’a même débarqué à la télévision britannique, alors qu’il était à peine adolescent, pendant le boom du skiffle.

Même lorsqu’il était encore étudiant, Page jouait déjà dans des groupes du célèbre club Marquee de Londres, ce qui l’a conduit directement à ses premières sessions de travail. Ses premiers travaux en direct comprenaient des rendez-vous avec l’artiste britannique Neil Christian et son groupe les Crusaders, et il a eu quelques leçons d’un autre futur virtuose, John McLaughlin.

Jimmy est apparu sur son premier numéro 1 peu après ses 19 ans, jouant de la guitare rythmique acoustique sur « Diamonds » de Jet Harris et Tony Meehan, enregistré le 2 janvier 1963. Il a participé à de nombreuses sessions avec son collègue guitariste à louer Big Jim Sullivan, notamment sur la version de Dave Berry de « My Baby Left Me » puis sur son tube de 1964 « Le jeu des pleurs. » Il a joué sur d’autres morceaux de Berry avec Sullivan, le batteur Bobby Graham, Alan Niven (basse) et, parfois, le tromboniste de big band Don Lusher.

À ce moment-là, les vannes des inondations s’ouvraient. Rarement crédité, Page a joué les premières lignes mémorables de « Baby Please Don’t Go » de Them et figurait sur d’autres classiques de 1964 tels que « Tobacco Road » des Nashville Teens, « As Tears Go By » de Marianne Faithfull et même « As Tears Go By » de Petula Clark. Centre ville. »

Page n’a pas réussi en tant qu’artiste solo, son single « She Just Satisfies » de Decca de 1965 s’avérant être sa seule sortie en son propre nom. Mais une autre reconnaissance pour la jeune lame comprenait le travail pour les Kinks (par exemple sur « Revenge » et « Bald Headed Woman »), Nico et Chris Farlowe. Il y avait aussi des réservations pour d’autres talents britanniques tels que Tom Jones, Billy Fury, et Loulou, et sur « Sunshine Superman » et « Hurdy Gurdy Man » de Donovan.

Le guitariste est apparu sur le tube de Brenda Lee en 1964 « Is It True » et, souvent, avec le futur producteur pop prolifique Mickie Most, à l’époque de sa carrière d’artiste. Page a également organisé des sessions pour des groupes britanniques moins connus de l’époque, tels que les Primitives, les Lancastrians et les Masterminds.

L’homme de session incontournable

Son partenaire de session fréquent était son futur collègue de Led Zeppelin, John Paul Jones, qui a déclaré au magazine Uncut en 2008 : « Je me souviens qu’il avait une réputation presque avant de devenir professionnel. [in early 1963], quand il était avec Neil Christian et les Croisés. C’était toujours, ‘Vous devez entendre ce type.’ En fait, je ne l’avais jamais entendu avant que nous travaillions ensemble, mais oui, je connaissais sa réputation.

Même lorsque la formation de Zeppelin était imminente et que Page était devenu beaucoup plus connu du public, il prêterait son talent artistique à des succès majeurs. C’est lui qui joue l’intro torride de la guitare Joe Cocker]s 1968 n°1 couverture de Les Beatles‘ « With A Little Help From My Friends », enregistré alors qu’il n’avait que 23 ans.

« Je pense qu’il était le plus jeune musicien de session jusqu’à mon arrivée », a déclaré Jones. « Nous étions toujours très heureux de nous voir pendant les séances, car cela signifiait que vous aviez une section rythmique jeune et branchée. »

