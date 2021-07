Les averses se poursuivront jusqu’à la demi-finale de l’Angleterre alors que la pluie perturbe Wimbledon

Cela ne pouvait pas moins ressembler à l’été alors que les averses continues ont suspendu le jeu à Wimbledon (Photo: NNP; AP; PA)

De fortes pluies sont attendues dans tout le pays au cours des deux prochains jours, décevant les amateurs de sport qui espéraient assister aux grands tournois sous le soleil d’été.

Les averses les plus fortes ont continué à frapper le nord-est de l’Angleterre, le sud du Pays de Galles et l’Écosse mardi, une grande partie du sud-est subissant des averses et des coups de vent intermittents.

Les matchs de Wimbledon ont été suspendus peu de temps après le début du jeu sur des courts ouverts, seuls les quarts de finale du simple féminin pouvant initialement se poursuivre sous les deux courts couverts de SW19.

Le jeu avait également été interrompu lundi soir en raison des précipitations, un match de simple messieurs ayant été contraint d’attendre le lendemain pour reprendre.

Le temps humide devrait se poursuivre jusqu’à mercredi soir, avec des avertissements d’inondation actuellement en place le long des voies navigables du Hampshire et du Berkshire ainsi que de la rivière Tern dans le Shropshire.

La pire des pluies devrait céder la place au soleil à Londres alors que l’équipe d’Angleterre rencontrera le Danemark à Wembley pour la demi-finale de l’Euro 2020.

Mais de fortes averses persisteront dans la plupart des East Midlands et Somerset, selon le Met Office, ce qui signifie que les parapluies sont indispensables pour tous les fans se rendant dans les jardins de pub ou les zones de fans en plein air.



Tous les matchs sur les courts extérieurs de Wimbledon ont été temporairement arrêtés mardi (Photo: PA)



Les courts étaient couverts alors que les spectateurs attendaient la dernière pluie battante (Photo: AP)



Les zones de supporters en plein air auront probablement l’air aussi misérables que Wimbledon l’a fait aujourd’hui lorsque l’Angleterre affronte le Danemark mercredi (Photo: AP)

Les températures devraient rester douces, avec une moyenne de 17°C mardi passant à 21°C mercredi.

Le temps estival devrait faire son retour jeudi, avec des éclaircies et aucune prévision de pluie dans tout le Royaume-Uni, avant de revenir à des averses intermittentes pour le reste de la semaine.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que le temps mitigé se poursuive jusqu’à ce qu’une autre vague de chaleur se produise peu de temps après que l’Angleterre devrait sortir de la plupart des restrictions de verrouillage.

Le Met Office a déclaré qu’à partir du 20 juillet, “les températures devraient être supérieures à la moyenne” jusqu’au 25 juillet au moins, avec “une probabilité accrue de vagues très chaudes dans le sud”.

Le prévisionniste a ajouté: “Nous devrons tenir jusque-là car ils avertissent que toute période ensoleillée sera interrompue par des orages occasionnels avec des sommets de 23 ° C attendus jeudi à Londres.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();