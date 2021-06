Les avertissements de tornade sont à la traîne des prévisions d’ouragan en raison d’un mystère météorologique

Peu après minuit le 3 mars 2020, Moe Odhwani s’est réveillé pour trouver son téléphone portable vibrer violemment à côté de lui. L’écran lui a dit qu’une tornade approchait de son domicile à East Nashville, Tennessee. Dans le passé, ces alertes n’avaient jamais représenté grand-chose – mais il s’est réfugié dans le garage juste pour être en sécurité.

C’était une bonne chose qu’il l’ait fait. Environ sept à 10 minutes après l’avertissement, la tornade a hurlé sur la région avec des vents supérieurs à 130 mph. « Tout le bâtiment a commencé à trembler », raconte Odhwani, 32 ans qui travaille dans la logistique. Il craignait de ne pas survivre : « Juste, genre : ‘C’est ça ? C’est comme ça que je sors ?

Odhwani est resté en sécurité, mais la tempête dans la région a tué 25 personnes cette nuit-là. En repensant au peu d’avertissement qu’il avait reçu, il dit: “Sept ou 10 minutes, ce n’est certainement pas assez de temps.”

Les tornades sont parmi les conditions météorologiques les plus meurtrières et les plus dommageables sur Terre. Le lendemain, « c’était comme si une bombe avait explosé à East Nashville », raconte Odhwani. « Tout a été détruit. Pourtant, les personnes en danger ne disposent que de quelques minutes pour se mettre à l’abri des vents pouvant dépasser 250 ou même 300 milles à l’heure.

C’est l’un des problèmes les plus frustrants et les plus stagnants de la météorologie. Actuellement, le délai moyen pour les avertissements de tornade est d’environ 13 minutes. Certaines personnes ont encore moins d’avertissement. (Odhwani dit qu’il n’a pas entendu les sirènes d’avertissement de la ville et qu’il aurait pu continuer à dormir si son téléphone n’était pas à proximité.) Pensez-y : si vous aviez moins d’un quart d’heure pour vous préparer à la dévastation, que pourriez-vous accomplir ?

La vérité est que 13 minutes d’avertissement représentent en fait une amélioration. « Si vous regardez en arrière dans les années 50, même jusque dans les années 70 ou 80, les tornades… elles sont en quelque sorte sorties de nulle part », explique Jeff Weber, scientifique à l’University Corporation for Atmospheric Research. En 1990, le délai moyen était de cinq minutes.

Entre 1990 et 2019, les tornades ont tué, en moyenne, 68 personnes par an, selon le National Weather Service. Les tornades peuvent également causer des milliards de dollars de dégâts au cours d’une année donnée.

Le manque de progrès sur les avertissements de tornade est frustrant compte tenu de la capacité des météorologues à prédire d’autres phénomènes météorologiques violents, y compris les ouragans. En 2019, les prévisions du National Hurricane Center trois jours avant une tempête étaient plus précises que ses prévisions un jour avant une tempête en 1990.

Lorsque des avertissements de tornade surviennent, une véritable tornade peut ne pas suivre. La grande majorité des avertissements de tornade émis par le National Weather Service s’avèrent être de fausses alarmes ; certaines années, le taux de fausses alarmes peut atteindre 70 à 80 %. Les prévisions de tornade ne se sont pas beaucoup améliorées depuis la catastrophe de la tornade de 2011 à Joplin, dans le Missouri, qui a fait 162 morts.

Les prévisions de tornade sont clairement un problème non résolu en météorologie. Mais les chercheurs en météorologie sont optimistes qu’ils peuvent le résoudre.

“Il ne fait aucun doute dans mon esprit que dans 100 ans, nous serons probablement en mesure d’avoir une bien plus grande précision pour avertir les communautés lorsqu’une tornade va littéralement tomber du ciel”, a déclaré Weber.

Pour ce faire, les scientifiques devront affronter ces tempêtes de front et commencer à résoudre le mystère de leur formation.

Pourquoi prévoir les tornades est si difficile

Pourquoi est-il si difficile de prédire quand une tornade va se poser ?

Les scientifiques savent que les tornades se forment principalement à partir d’énormes et violents orages «supercellulaires», qui sont des tempêtes particulièrement violentes qui tournent comme s’il s’agissait de mini ouragans. Ces tempêtes sont particulièrement fréquentes au centre des États-Unis, surnommé Tornado Alley, où l’air chaud et humide du golfe du Mexique rencontre l’air sec des montagnes de l’ouest et du sud-ouest. Ils sont particulièrement susceptibles de se former au printemps et au début de l’été.

Dan Craggs/Wikipédia

Le problème est que les météorologues peuvent observer deux orages supercellulaires qui semblent identiques, et un seul d’entre eux produira une tornade. “Pourquoi n’est pas bien compris”, explique Amy McGovern, météorologue à l’Université de l’Oklahoma.

C’est aussi pourquoi le taux de fausses alarmes pour les avertissements de tornade est si élevé : les prévisionnistes ne peuvent tout simplement pas dire facilement quand une tempête qui semble pouvoir produire une tornade, le fera.

Les scientifiques comprennent les ingrédients qui entrent dans la création du type de tempêtes supercellulaires qui produisent les tornades les plus violentes.

Regardez la vidéo de Vox expliquant pourquoi le centre des États-Unis engendre tant de tornades :

Vous avez besoin de beaucoup d’humidité dans l’atmosphère et de beaucoup de cisaillement du vent, ou de variations dans la vitesse et la direction du vent (cela fait tourner la tempête). Vous avez également besoin d’une instabilité atmosphérique, qui permet aux courants ascendants de se produire, et d’un mouvement ascendant ou ascendant de l’air qui fait tourner la tempête le long d’un axe vertical.

“Chacun d’entre eux, vous pouvez les considérer comme quatre boutons … et selon combien vous accordez l’un par rapport à l’autre, cela déterminera le type d’orage que vous obtenez et la probabilité qu’il produise une tornade”, explique Robin Tanamachi, un scientifique spécialiste des tornades à l’Université Purdue.

Et puis un courant ascendant pousse l’air en rotation à tourner sur un axe vertical, formant la tempête supercellulaire.Vanessa Ezekowitz/Wikipedia

Un orage supercellulaire au Texas en 2016.Chase Miller/Barcroft Media/.

Mais tout ce qui déclenche une tornade se produit à une échelle beaucoup plus petite – peut-être au niveau des molécules individuelles dans l’atmosphère – et est fortement influencé par les particularités de la géographie locale. “Même les arbres peuvent perturber la circulation en surface, contrairement aux prairies”, et cela peut affecter la formation de tornades, dit Weber. Les conditions atmosphériques qui produisent une tornade en Oklahoma ne produiraient pas nécessairement une tornade en Alabama.

De nombreuses tempêtes produisent même des vents tournants sans provoquer de tornade. « La question que nous essayons de résoudre est de savoir comment prendre cette rotation et la concentrer à un point où vous avez ce vortex très étroit et intense que nous appelons une tornade ? » dit Tanamachi. Les météorologues ne se sont pas encore mis d’accord sur une réponse à cette question.

Il est possible, bien que contre-intuitif, que des tornades se forment de bas en haut – pour commencer comme une perturbation au sol qui se connecte ensuite vers le haut à l’orage. “Il peut y avoir un petit tourbillon ou un tourbillon à la surface qui, pour une raison quelconque, se connecte avec le courant ascendant dans l’orage”, explique Tanamachi. “Et puis c’est comme si la patineuse faisait tourner ses bras, vous savez, elle rentre ses bras et s’étire et tourne de plus en plus vite.”

Mais il est également possible que les tornades descendent du nuage orageux – ou d’un mélange des deux : « Dans certains cas, elles se produisent toutes les deux en même temps », explique Tanamachi. “La tornade semble se former simultanément du haut vers le bas en une seule fois.”

Pourquoi les scientifiques ne savent-ils pas comment se forment les tornades ? À l’heure actuelle, explique Tanamachi, le radar météorologique ne peut tout simplement pas avoir un bon aperçu des conditions rapides et relativement basses qui conduisent aux tornades. “Il semble que les processus qui contrôlent la formation ou non des tornades se produisent sur des échelles de temps d’une minute ou moins, et à seulement quelques centaines de pieds de la surface, ce qui est une zone très difficile à scanner avec un radar”, dit-elle.

Ainsi, quel que soit l’astuce des tornades – tout ce qui différencie un orage qui les produit des orages qui n’en produisent pas – est dissimulé comme par un tour de passe-passe de magicien. Selon les chercheurs, le moyen d’améliorer les prévisions de tornades est de les affronter de front.

Comment résoudre le problème de la tornade

Une tornade conique le 16 mai 2017 à McLean, Texas.Jason Weingart/Barcroft Media/.

Les prévisions des ouragans sont devenues si bonnes au cours des dernières décennies, explique Weber, parce que les scientifiques ont pu étudier intensément chacun de leurs mouvements. Cela aide qu’ils se déplacent plus lentement que les tornades et qu’ils persistent pendant des jours. « Nous pouvons faire entrer et sortir des avions du mur de l’œil de l’ouragan et collecter toutes sortes de données. »

Les tornades, en revanche, sont plus petites et de courte durée. Les scientifiques qui les étudient n’ont pas cette richesse de données à canaliser dans leurs prévisions. (Weber plaisante en disant que les scientifiques se sentent parfois maudits : les tornades semblent rarement apparaître lorsque les scientifiques vont les chercher sur le terrain.) Pour aggraver les choses, les tornades endommagent facilement l’équipement scientifique. « Tout type de capteurs ou d’équipements que vous avez en place sera souvent détruit avant qu’ils ne puissent échantillonner tout ce que vous espérez collecter », explique Weber. « Donc, il est très difficile d’obtenir un ensemble de données complet sur ce phénomène. »

Mais ce n’est pas impossible. Les chercheurs doivent faire des observations plus directes des tornades, dit Weber – ils doivent les chasser. Les scientifiques “se précipitent littéralement et essaient de placer des capteurs au sol devant les tornades, là où ils pensent que la piste de la tornade va aller, afin qu’ils puissent obtenir les données”, dit-il. (Le film Twister de 1996, dit-il, n’est “pas trop loin de la vérité” sur les méthodes de recherche sur les tornades : “Quand les tornades traversent la ville ici, tous les citoyens descendent au sous-sol et tous les scientifiques vont sur les toits.”)

Une science citoyenne très prudente pourrait également aider. “Même si nous obtenons juste des photographies incroyablement bonnes sous tous les angles d’une tornade … cela peut apporter des connaissances”, dit Weber. Cela ne signifie pas que vous devez courir vers une tornade. Ceux qui étudient les tornades minimisent le risque en les pourchassant, ce qui signifie qu’ils ne suivent qu’une tempête qui s’éloigne d’eux.

Les mises à niveau du système de radar météorologique du pays pourraient également aider. « Le réseau radar actuel que nous utilisons date de la fin des années 1980 », explique Tanamachi, le météorologue de Purdue. Cela implique également des composants qui doivent tourner, ce qui ajoute un certain décalage à la collecte de données. Les systèmes plus récents appelés radar à commande de phase, dit-elle, n’ont pas besoin de tourner mécaniquement et pourraient balayer une zone plus rapidement, aidant peut-être les météorologues à voir les tornades se former à un niveau plus granulaire.

À l’Université de l’Oklahoma, McGovern essaie de mettre l’intelligence artificielle au travail. Les machines pourraient détecter des modèles difficiles à repérer qui existent déjà dans les données radar. Elle n’est pas sûre que l’IA puisse résoudre le mystère de la formation des tornades, mais pense que cela peut aider “au moins à réduire le taux de fausses alarmes”.

Pourquoi les météorologues sont optimistes quant à leur capacité à faire de meilleures prévisions à l’avenir

Et si les tornades étaient tout simplement trop chaotiques pour être pleinement comprises et que nous ne serions jamais en mesure de les prédire avec précision ? Les chercheurs avec qui j’ai parlé insistent tous sur le fait qu’à tout le moins, nous pouvons faire mieux que 13 minutes de délai.

Il est théoriquement possible de prédire avec précision une tornade à l’heure, dit Tanamachi. Cela pourrait nécessiter de modéliser chaque molécule de l’atmosphère et de l’exécuter dans une simulation. « Une fois que nous aurons cette capacité, nous pourrons peut-être résoudre la genèse des tornades », déclare Tanamachi.

Cette modélisation molécule par molécule peut ressembler à de la science-fiction aujourd’hui, mais elle pourrait être possible à l’avenir. “Il existe des branches spécialisées de la physique où ils font littéralement cela” – modéliser chaque molécule – “mais généralement dans de très petits volumes d’espace, comme, vous savez, un centimètre cube”, répond Tanamachi. Il s’agit d’augmenter cette capacité au fil du temps.

Même si les météorologues ne parviennent pas à prédire les tornades, cela vaut la peine d’essayer. C’est un domaine de la science où de petites améliorations pourraient avoir un impact significatif dans le monde réel.

Il y a quelques semaines, une tempête de grêle – un autre phénomène météorologique incroyablement difficile à prévoir – a frappé la maison de McGovern. Sa famille n’a eu que 10 minutes d’avertissement avant que la tempête ne frappe. « Nous avons personnellement perdu des fenêtres dans notre maison », dit-elle. « Si j’avais eu une heure d’avertissement, qu’aurais-je pu faire d’autre ? Je ne pouvais pas déplacer ma maison à l’écart. Mais j’aurais peut-être pu prendre d’autres précautions.

Odhwani, le survivant de la tornade à East Nashville, dit que plus de temps lui aurait permis « d’appeler certains de mes amis ici qui dormaient réellement » et de les aider à se mettre en sécurité. Eux aussi ont survécu à la tempête, mais il a entendu parler d’autres personnes qui n’avaient pas eu cette chance – comme deux personnes décédées dans la tempête alors qu’elles quittaient un bar à cocktails. “Il n’y avait pas vraiment d’avertissement pour qui que ce soit”, dit-il.