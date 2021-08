Les avertissements météorologiques du Met Office alors que des éclairs et des pluies torrentielles écrasent le Royaume-Uni en HEURES – cartes | Météo | Nouvelles

in

Plusieurs régions du Royaume-Uni seront touchées, notamment les Midlands de l’Est, l’Est de l’Angleterre, Londres, le Sud-Est de l’Angleterre, le Nord-Est de l’Angleterre, le Pays de Galles, les West Midlands, le Yorkshire et Humber, le Nord-Ouest de l’Angleterre, l’Irlande du Nord et le Sud-Ouest de l’Angleterre.

L’avertissement du Met Office pour les orages se lit comme suit: “Après la pluie pendant la nuit et pendant la matinée, des averses et des orages plus forts devraient éclater en fin de matinée.

“Celles-ci se sont généralisées dans l’après-midi, avec des averses torrentielles possibles à quelques endroits, apportant environ 20 mm de pluie en moins d’une heure et 30 à 40 mm de 1,2 à 1,6 pouces en quelques heures.

“La foudre et la grêle peuvent constituer des dangers supplémentaires à certains endroits.”