Les « aveux » de James Franco critiqués par les avocats des victimes présumées

James Franco admettre qu’il a couché avec des étudiants de son école de théâtre est une imposture totale, conçue pour donner l’impression qu’il s’excuse alors qu’il ne l’est vraiment pas … du moins selon les avocats qui l’ont poursuivi pour inconduite sexuelle.

Franco a semblé renverser ses tripes lors d’une interview avec SiriusXM cette semaine, racontant Jess Cagle … « Écoutez, j’admets que j’ai couché avec des étudiants. Je n’ai couché avec personne dans cette classe en particulier, mais au cours de mon enseignement, j’ai couché avec des étudiants, et c’était faux. »

Le podcast de Jess Cagle/SiriusXM

C’est aussi BS, si vous demandez aux avocats de 2 cabinets d’avocats différents – Valli Kane & Vagnini, LLP et Hadsell Stormer Renick & Dai, LLP – qui ont déposé des poursuites au nom des étudiants, y compris Sarah Tither-Kaplan, qui avait fréquenté le Studio 4… l’école de Franco.

Un représentant des entreprises nous dit : « En plus d’être aveugle à la dynamique du pouvoir, Franco est complètement insensible à, et apparemment, ne se soucie toujours pas de l’immense douleur et souffrance qu’il a infligées à ses victimes avec cette imposture d’école de théâtre.

Au cours de l’entretien, Franco a nié avoir un « plan directeur » pour avoir des relations sexuelles avec des étudiants – il affirme qu’il n’a joué aucun rôle dans leur sélection pour sa classe et n’a pas commencé l’école avec l’intention de coucher ses étudiants … et c’est exaspérant à des femmes comme Tither-Kaplan.

La déclaration de ses avocats continue : « Il est incroyable que même après avoir accepté un règlement, il continue de minimiser les expériences des survivants et d’ignorer leur douleur, bien qu’il reconnaisse qu’il n’avait aucune affaire à démarrer une telle école en premier lieu. »

Veuillez suivre @hiresurvivors. Les excuses n’ont aucun sens tant que des mesures actives de réduction des méfaits ne sont pas prises et dirigées spécifiquement vers les survivants. Les déclarations générales de « désolé » ou « Je me suis trompé » ou « J’aime les femmes », etc. ne font rien pour réellement aider ceux qui ont été blessés. – Sarah Tither-Kaplan (@sarahtk) 22 décembre 2021 @sarahtk

Quant à savoir pourquoi Franco se manifeste maintenant… 10 mois après avoir réglé le recours collectif pour 2,2 millions de dollars, et près de 4 ans après que les femmes se soient manifestées pour la première fois – les avocats pensent que l’entretien a été intentionnellement programmé pour éviter de faire les gros titres.

Leur représentant a déclaré: « Personne ne devrait confondre cette interview avec Franco prenant la responsabilité de ses actions ou exprimant des remords sur ce qui s’est passé. C’est un esquive transparent des vrais problèmes publiés juste avant des vacances majeures dans l’espoir qu’il ne fasse l’objet d’aucun examen minutieux. sa réponse.