Les aveux de Nicole Regnier après avoir quitté EXATLON

Telemundo Nicole Renier fait partie de l’équipe Famosos.

Quelques heures seulement se sont écoulées depuis que Nicole Regnier a été éliminée d’EXATLON, dans le «circuit jaune», après que le Colombien ait été choisi par le patron des Reds, Jeyvier Cintrón, pour affronter Nicole Díaz.

Et alors que les adeptes de la Team Famosos pleurent le départ du footballeur, comme en témoignent les autres grands athlètes de l’émission Telemundo: Nathalia Sánchez et Norma Palafox, qui n’ont pas pu cacher la douleur que le départ de Reigner leur a causée, la Colombienne leur a consacré quelques belles paroles. à ses fidèles fans.

Après avoir dit au revoir à la République dominicaine, l’athlète de 26 ans, qui a décrit son passage à EXATLON comme l’université où elle n’est jamais allée et où elle a avoué être très “bizarre” et un peu maussade “comme une 50 ans – vieille femme dans le corps “d’une jeune femme, elle remerciait à haute voix ses fans.

Nicole a non seulement posté une vidéo émouvante de son temps à EXATLON, mais elle voulait ouvrir son cœur à ses plus de 400000 abonnés Instagram, et avant de reprendre sa vie normale, elle a fait des aveux. La blonde a révélé que maintenant, après avoir traversé l’émission Telemundo, elle est une femme très différente de celle qui est arrivée et a appris à tolérer la différence.

«Aujourd’hui, je veux remercier pour beaucoup !!! Dieu d’abord. Je me sens béni, à ma famille qui, je sais, a plus souffert devant la télévision que moi, à tous les fans d’exatlon, merci infiniment, vous êtes ceux qui en valent la peine, merci pour tout le soutien !!!! ” Nicole a commenté dans son message.

«À @exatlonestadosunidos infinie gratitude, vous avez changé ma vie, vous m’avez appris que les choses les plus simples sont ce qui rend la vie vraiment belle. J’ai appris à aimer et à tolérer tout le monde, malgré les différences, à travailler en équipe, ils ont poussé mon corps et mon esprit à la limite. J’ai grandi en tant qu’athlète, mais surtout en tant qu’être humain. Grâce à vous, j’ai rencontré des collègues qui sont devenus amis puis famille. Ils m’ont corrigé, ils m’ont appris, ils étaient toujours là, dans les moments où je pensais que je n’en pouvais plus. Merci d’être inconditionnel avec moi. Aujourd’hui je suis fier de m’avoir quitté tout entier, MERCI INFINI », a déclaré le Colombien.

Et comme prévu, le message d’adieu sincère de Nicole a fait bondir ses partisans pour répondre avec affection et admiration.

«Merci… vous êtes un excellent athlète et le meilleur, vous êtes capable de reconnaître vos erreurs. Mais je ne voulais vraiment pas que tu partes. Dieu sait pourquoi les choses arrivent. Merci 🙏 et allez-y avec vos nouveaux projets », a commenté une triste fan de Nicole.

«Vous êtes une très belle personne !!! Je t’aime tellement et quelle fierté tu as fait »et« Nicole, tu nous manqueras te je t’admire beaucoup et je suis fière de toi. J’ai pleuré autant ou plus que toi. Je vous connais depuis que vous avez commencé pour la première fois. Vous me ressemblez dans quelque chose…. Et c’est qu’ils me disent pourquoi je suis si sérieux, mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de sentiments. Ce qui se passe, c’est que nous sommes tous différents », ont ajouté deux supporters blessés par l’élimination du talentueux athlète.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires