Les aveux de Nuno indiquent le malaise de Tottenham au milieu des discussions de sortie croissantes

Nuno Espirito Santo admet que ses 100 premiers jours à la tête de Tottenham ont été comme des montagnes russes et qu’il vit «au jour le jour».

Le joueur de 47 ans a remplacé Jose Mourinho en tant que manager permanent des Spurs le 30 juin. Il avait quitté les Wolves le mois précédent, avec ses quatre années à Molineux faisant des West Midlanders un club de Premier League. D’autres noms ont été mentionnés pour occuper le poste, mais ils ont finalement choisi les Portugais.

Et les choses ont bien commencé lorsque les Londoniens du nord ont battu les champions de Manchester City lors de leur premier match de saison. Ils ont remporté leurs trois premiers matches de championnat 1-0, mais ont ensuite perdu les trois suivants avant de battre Aston Villa 2-1 avant la pause internationale.

Le jury est toujours sur Nuno, avec quelques experts suggérant il est déjà en sursis. Reste à savoir si c’est le cas mais cela n’a certainement pas été facile pour l’ancien patron de Porto.

La saga Harry Kane traîné trop longtemps et semblait avoir un effet négatif sur le joueur et l’équipe. Et Nuno a avoué qu’il y avait rarement eu un moment d’ennui depuis son arrivée au Tottenham Hotspur Stadium.

« Quand je suis arrivé, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je vis au jour le jour et je peux dire que ça a été 100 jours difficiles, de bons moments, de mauvais moments, cela fait partie du travail », a-t-il déclaré, selon The Independent.

« J’ai eu des jours très heureux, j’ai eu des jours moins heureux mais c’est la vie, c’est le football, c’est ce à quoi tout le monde doit être prêt. »

Nuno respecte l’exploit de Bruce

Le prochain défi de Tottenham sera d’affronter le « club le plus riche du football mondial » face à Newcastle dimanche. Les Magpies sont désormais entre les mains d’un consortium soutenu par l’Arabie saoudite.

Leur nouvelle richesse signifie que de nombreux joueurs ont été liés à un déménagement à St James’ Park. Un certain nombre partira mais le manager Steve Bruce lui-même pourrait être la première victime du nouveau régime.

Les nouveaux propriétaires lui ont permis de prendre en charge le match de dimanche – son 1000e match en tant que manager de ligue. Et Nuno ne tarit pas d’éloges sur la longévité de son homologue de Newcastle.

« Je connais Bruce depuis longtemps. Nous avons joué l’un contre l’autre, nous étions tous les deux dans le championnat, donc nous remontons loin », a-t-il ajouté. « J’ai un immense respect. Je le connais. Et atteindre 1 000 matchs est extraordinaire. Je dois le féliciter.

