Les aveux de Sergio Busquets sur son positif lors de l’Eurocup

11/08/2021

Le à 23:12 CET

L’équipe de l’équipe espagnole a vu le premier chapitre de « La force du groupe », documentaire ‘à l’intérieur’ de la ‘Roja’ lors du championnat d’Europe l’été dernier, et, après le visionnage, Luis Enrique, Sergio Busquets et Jordi Alba se souvient l’expérience continentale, qui a commencé avec de mauvais résultats mais a fini par s’étendre jusqu’aux demi-finales. Le témoignage du milieu de terrain sur le moment où il a été testé positif pour le coronavirus a été particulièrement remarquable.

«Quand j’ai dû partir, je pensais que j’étais le premier, mais d’autres pourraient venir. Je me sentais coupable, pas seulement pour moi mais pour les conséquences que mon positif pouvait avoir avec ce avec quoi on jouait& rdquor;, a déclaré un Busquets qui a expliqué que lorsqu’il a dû se confiner « il ne pensait qu’à revenir avec l’équipe de & rdquor;. « Le groupe était là et la façon dont nous l’avons fait était spéciale. C’était une phase finale très spéciale pour tout le monde. On pouvait dire, jour après jour, que c’était quelque chose de différent. Être capitaine était un plus pour moi & rdquor;, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Jordi Alba a plaisanté. « Je ne voulais pas qu’il revienne, je voulais continuer à être le capitaine. Il avait l’habitude de lui faire de la sorcellerie & rdquor;, dit-il en riant. « Personnellement, j’ai eu du mal. D’abord parce qu’une grande amitié nous unit, mais aussi parce que j’avais été avec lui et que j’avais peur. La situation était très incertaine au début, mais ensuite tout était très facile. L’entraîneur a fait un excellent travail depuis qu’il est ici. Je ne me souvenais pas d’une garde-robe avec une telle humanité. Peu importe qui jouait, nous allions tous dans la même direction & rdquor;, se souvient-il lorsqu’il est devenu sérieux.

Le sélecteur Luis Enrique a estimé que le documentaire « reflète très bien le sentiment que nous avions de l’intérieur & rdquor;. « Il semble que 18 ans se soient écoulés depuis cette compétition. Quand on est dans le sport professionnel, le présent prend de la notoriété. Ce documentaire nous permet de voir toutes les expériences personnelles désagréables que nous vivons. Ce que je vois, c’est la force de ce que représente cette équipe. Ceux qui étaient, ceux qui sont et ceux qui seront. Ces footballeurs vous invitent à réfléchir à des niveaux supérieurs& rdquor;, a réfléchi.