Les avions de PUBG pourraient maintenant être en feu

Par Sherif Saed

28 juillet 2021 15:15 GMT

La dernière mise à jour de PUBG a introduit une nouvelle tournure originale.

PUBG continue de pimenter sa formule classique de bataille royale. Le dernier de ces ajustements arrive dans le cadre de la mise à jour 13.1, qui est maintenant en ligne sur le serveur de test du jeu sur PC. 13.1 sera mis en ligne le 4 août pour tout le monde sur PC et le 12 août sur consoles.

Regarder sur YouTube

Le plus grand changement est ce que le développeur Krafton appelle atterrissage d’urgence. Le gros avion cargo qui amène tous les joueurs sur la carte au début du match pourrait désormais subir une panne de moteur qui le ferait prendre feu, l’envoyant rapidement vers le sol. Inutile de dire que cela signifie que les joueurs qui aiment tomber en retard ne pourront pas toujours le faire.

L’avion qui en souffre se déplacera plus vite qu’un avion normal et la hauteur de chute variera. Cela signifie également que les joueurs parcourront la distance la plus éloignée plus ils sauteront tôt, mais ce choix peut ne pas toujours être facile. Plus vous attendez, plus votre distance de plané sera courte. Si vous décidez de tenir le coup et d’attendre qu’il termine son atterrissage d’urgence, vous commencerez le match avec 50 % de vos HP en moins.

Parallèlement à ce mécanisme, Krafton apporte également quelques mises à jour à la carte Taego récemment publiée. D’abord, il y a maintenant un Chambre secrète caché au hasard quelque part sur la carte qui contient certains des équipements les plus rares et les plus puissants, y compris des objets que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs.

Vous aurez besoin d’une clé pour entrer dans la pièce, et celles-ci peuvent être trouvées comme butin – mais elles aussi sont rares et cachées. Une fois que vous obtenez une clé et que vous parvenez à localiser la pièce, vous serez récompensé par des objets tels que l’auto-DEA, des lunettes, de nombreux objets de guérison et des objets jetables, ainsi qu’une chance d’obtenir des objets exclusifs au pack de soins.

Vous pouvez également vous attendre à une forte augmentation du nombre de largages aériens de Care Package tout au long du jeu. Vous rencontrerez désormais plus fréquemment des largages aériens plus petits – entre cinq et 15 – qui tombent dans le cadre des largages de forfaits multi-soins.

Consultez le blog PUBG pour le journal des modifications complet.

