Les avis de non-responsabilité concernant les fonds communs de placement devraient circuler à la même vitesse que le reste de l’annonce : Piyush Goyal

Irrité par les fonds communs de placement qui se précipitent dans les avertissements dans les publicités télévisées, le ministre de l’Union Piyush Goyal a déclaré mercredi que les informations critiques devraient circuler à la même vitesse que le reste de la publicité.

Le ministre du Commerce, qui détient également le portefeuille de la consommation, a ajouté qu’il était disposé à modifier la réglementation si nécessaire pour s’assurer que l’industrie MF de plus de 37 lakh lakh crore s’aligne.

«Ils (les publicités) ont lu l’avertissement très, très rapidement, ce que vous ne pouvez même pas comprendre. La clause de non-responsabilité doit être bien visible et avoir le même ton ou la même vitesse que le reste de la publicité. Vous ne pouvez pas vous précipiter à travers un avertissement, cela perd le but de l’avertissement », a déclaré Goyal en abordant un événement NSE.

Il a demandé à la plus grande bourse du pays de s’engager avec les sociétés de gestion d’actifs sur cette question et a également proposé des modifications de la réglementation pour le permettre.

« Si vous avez besoin d’aide, je suis heureux de l’organiser par le biais des règles de protection des consommateurs du ministère de la Consommation ou des lois sur la protection des consommateurs », a-t-il déclaré.

« Mais il est impératif que les investisseurs sachent ou investissent les yeux ouverts lorsqu’ils entrent dans la bourse ou dans tout produit (financier) », a ajouté le ministre.

Auparavant, il avait demandé aux bourses de développer une plate-forme de connaissance commune de votre client (KYC) qui peut être utilisée par diverses entités financières et peut garantir l’entrée plus rapide d’un investisseur ou d’un participant sur une plate-forme.

Goyal a déclaré que le ministère lui-même s’était inspiré d’un système d’admission dans les universités américaines qui repose sur des informations complémentaires à fournir en fonction d’une université ou d’un cours particulier recherché par un candidat, et un système similaire peut être exploré par le secteur financier.

« Je vous exhorte à envisager et à collaborer avec le régulateur ou le système bancaire pour simplifier les règles (sur le KYC) afin de garantir que davantage de personnes entrent dans le système », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une certaine autorégulation devrait également être examinée. .

Goyal a en outre déclaré que les produits financiers doivent passer par le prisme de la confiance, de la transparence et de la responsabilité, et a demandé aux bourses d’en être conscientes pour attirer les flux des investisseurs particuliers et institutionnels.

Goyal, qui gère également le portefeuille textile, a déclaré que seules 12 entreprises ont été constantes au cours des 25 années de l’indice de référence à 50 actions Nifty de NSE et que la composition d’un point de vue sectoriel montre des tendances intéressantes.

Sans mentionner les performances du secteur, il a déclaré que l’industrie textile avait de la « matière à réflexion » à partir des données.

